हैदराबाद: सैमसंग ने 4 सितंबर 2025 यानी आज गैलेक्सी इवेंट (Galaxy Event) का आयोजन किया. इस इवेंट में कंपनी ने एक नया फोन, एक नई टैबलेट सीरीज और एक नया ईयरबड्स को लॉन्च किया है. सैमसंग के नए फोन यानी Samsung Galaxy S25 FE के बारे में हम आपको पुराने आर्टिकल में बता चुके हैं. इस आर्टिकल में हम सैमसंग की नई टैबलेट सीरीज और ईयरबड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं. सैमसंग की नई टैबलेट सीरीज का नाम Samsung Galaxy Tab S11 Series है. इस सीरीज में दो टैबलेट्स हैं, जिनके नाम Galaxy Tab S11 और Galaxy Tab S11 Ultra हैं. इसके अलावा कंपनी ने Samsung Galaxy Buds 3 FE को भी लॉन्च किया है. आपको बता दें कि अभी तक इन डिवाइस की भारतीय कीमत नहीं बताई गई है. इनके भारतीय कीमत पता चलने के बाद हम आपको अपडेट करेंगे. आइए हम आपको इन दोनों नए डिवाइस के बारे में बताते हैं.

Samsung Galaxy Tab S11 Specifications

सैमसंग के इस नए टैबलेट में 11-इंच Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिजॉल्यूशन 2560 x 1600 पिक्सल है. इस स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120Hz और पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स है. इसकी मोटाई सिर्फ 5.5 mm है. इसके वजन की बात करें तो इसके दो अलग-अलग मॉडल्स का वजन अलग-अलग है.

Galaxy Tab S11 के Wi-Fi मॉडल का वडन 469 ग्राम है, जबकि 5G मॉडल का वजन 471 ग्राम है. इसमें पानी और धूल से बचने के लिए IP68 रेटेड प्रोटेक्शन दिया गया है. इस टैबलेट में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 9400+ चिपसेट दिया गया है. यह Android 16 पर बेस्ड One UI 8 पर रन करता है. इस टैबलेट में कई एआई फीचर्स दिए गए हैं, जैसे- Galaxy AI + Gemini Live + Writing Assist + Drawing Assist आदि. इसमें Samsung DeX नाम का एक नया एक्सटेंडेड मोड भी मिलता है, जिससे यूज़र्स को डुअल स्क्रीन सपोर्ट मिलता है. इसमें यूज़र्स को 4 कस्टम वर्कस्पेसेज़ भी मिलते हैं. इस टैबलेट के साथ रीडिज़ाइन S Pen भी मिलता है, जिसमें Quick Tools और Sticky Note सपोर्ट भी मिलता है.

इसके पिछले हिस्से पर 13MP कैमरा दिया गया है. इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए अगले हिस्से पर 12MP का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसमें क्वॉड स्पीकर्स, बुक कवर कीबोर्ड स्लिम सपोर्ट, एंटी-रिफेक्टिव स्क्रीन प्रोटेक्टर सपोर्ट भी दिया गया है.

इस टैबलेट में 8,400mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इस टैबलेट को कंपनी ने तीन वेरिएंट्स में लॉन्च किया है, जिनके स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है. इसे वेरिएंट्स और उनकी कीमत कुछ इस प्रकार है:

12GB RAM + 512GB

12GB RAM + 256GB

12GB RAM + 128GB

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Specifications

सैमसंग के इस नए टैबसेट में 14.6-इंच Dynamic AMOLED 2X स्क्रीन दी गई है, जिसका रिजॉल्यूशन 2960 x 1848 पिक्सल है. इस स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120Hz, पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो: नैरो 5.2 mm बेज़ल्स है. सैमसंग ने बताया है कि यह अभी तक का सबसे पतला गैलेक्सी टैब है. इसकी मोटाई सिर्फ 5.1 mm है. इसके वजन की बात करें तो इसके दो अलग-अलग मॉडल्स का वजन अलग-अलग है.

Galaxy Tab S11 Ultra के Wi-Fi मॉडल का वडन 692 ग्राम है, जबकि 5G मॉडल का वजन 695 ग्राम है. इसमें पानी और धूल से बचने के लिए IP68 रेटेड प्रोटेक्शन दिया गया है. इस टैबलेट में प्रोसेसर के लिए 3nm MediaTek Dimensity 9400+ चिपसेट दिया गया है. यह Android 16 पर बेस्ड One UI 8 पर रन करता है. इस टैबलेट में कई एआई फीचर्स दिए गए हैं, जैसे- Galaxy AI + Gemini Live + Writing Assist + Drawing Assist आदि. इसमें Samsung DeX नाम का एक नया एक्सटेंडेड मोड भी मिलता है, जिससे यूज़र्स को डुअल स्क्रीन सपोर्ट मिलता है. इस टैबलेट के साथ रीडिज़ाइन S Pen भी मिलता है, जो कोन-शेप टिप और हेक्सागोनल बॉडी के साथ आता है. इसके S Pen में Quick Tools और Sticky Note सपोर्ट भी मिलता है.

इसके पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 13MP और दूसरा कैमरा 8MP के सेंसर्स के साथ आता है. इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए अगले हिस्से पर 12MP का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है. टैबलेट में क्वॉड स्पीकर्स, बुक कवर कीबोर्ड स्लिम सपोर्ट, एंटी-रिफेक्टिव स्क्रीन प्रोटेक्टर सपोर्ट भी दिया गया है.

इस टैबलेट में 11,600mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इस टैबलेट को कंपनी ने तीन वेरिएंट्स में लॉन्च किया है, जिनके स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है. इसे वेरिएंट्स और उनकी कीमत कुछ इस प्रकार है:

16GB RAM + 1TB

12GB RAM + 512GB

12GB RAM + 256GB

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra vs Samsung Galaxy Tab S11: दोनों टैबलेट्स की तुलना

फीचर्स / स्पेसिफिकेशन Galaxy Tab S11 Ultra Galaxy Tab S11 स्क्रीन साइज 14.6 इंच 11.0 इंच डिस्प्ले टाइप Dynamic AMOLED 2X Dynamic AMOLED 2X रिफ्रेश रेट 120Hz 120Hz पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स 1600 निट्स रेजोल्यूशन 2960 x 1848 पिक्सल 2560 x 1600 पिक्सल मोटाई 5.1 मिमी (अब तक की सबसे पतली टैब) 5.5 मिमी वज़न 692 ग्राम (Wi-Fi), 695 ग्राम (5G) 469 ग्राम (Wi-Fi), 471 ग्राम (5G) प्रोसेसर MediaTek Dimensity 9400+ (3nm) MediaTek Dimensity 9400+ ऑपरेटिंग सिस्टम और UI Android 16, One UI 8 Android 16, One UI 8 AI फीचर्स Galaxy AI, Gemini Live, Drawing Assist, Writing Assist, Circle to Search वही सभी AI फीचर्स S Pen नया डिज़ाइन, बॉक्स में शामिल (BLE नहीं) नया डिज़ाइन, बॉक्स में शामिल (BLE नहीं) रियर कैमरा 13MP + 8MP अल्ट्रा वाइड 13MP फ्रंट कैमरा 12MP अल्ट्रा वाइड 12MP अल्ट्रा वाइड रैम और स्टोरेज विकल्प 16GB + 1TB, 12GB + 512GB, 12GB + 256GB 12GB + 512GB, 12GB + 256GB, 12GB + 128GB माइक्रोएसडी सपोर्ट 2TB तक 2TB तक बैटरी क्षमता 11,600mAh 8,400mAh चार्जिंग 45W फास्ट चार्जिंग 45W फास्ट चार्जिंग ऑडियो क्वाड स्पीकर क्वाड स्पीकर Samsung DeX Extended Mode और 4 कस्टम वर्कस्पेसेज़ वही सभी फीचर्स ड्यूराबिलिटी IP68, Armor Aluminum IP68 सिक्योरिटी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर क्रिएटिव ऐप्स सपोर्ट GoodNotes, Clip Studio Paint, LumaFusion, Notion, Noteshelf 3, ArcSite, Picsart वही सभी सपोर्ट एक्सेसरीज़ Book Cover Keyboard Slim, Anti-Reflective Screen Protector वही सभी एक्सेसरीज़

दोनों टैबलेट के सेम फीचर्स की लिस्ट

Galaxy AI Tools:

Gemini Live (विजुअल इनपुट्स और Real-time सवाल-जवाब)

Writing Assist (टोन और स्टाइल एडजस्ट करना)

Drawing Assist (स्केच को क्लीन विज़ुअल में बदलना)

गूगल का Circle to Search फीचर

On-screen Text Translation (ऑन-स्क्रीन टेक्स्ट ट्रांसलेशन)

S Pen के लिए Creative App सपोर्ट:

GoodNotes (1 साल फ्री)

Clip Studio Paint (6 महीने फ्री + 20% डिस्काउंट)

LumaFusion (66% डिस्काउंट + 1 महीने Creator Pass)

Notion AI (1 महीने फ्री Plus प्लान)

Samsung Galaxy Buds 3 FE Specifications

सैमसंग ने आज Galaxy Buds 3 FE को भी लॉन्च किया है. इसमें पिछले मॉडल की तुलना में बेहतर ANC और साउंड क्वालिटी मिलती है. सैमसंग के मुताबिक इसमें Crystal Clear Call टेक्नोलॉजी मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करती है ताकि बैकग्राउंड नॉइज़ कम हो और स्पीकर की आवाज़ क्लियर तरीके से कैप्चर हो सके. ये ईयरबड्स pinch gesture से सेलेक्शन और swipe gesture से वॉल्यूम एडजस्ट करने का फीचर भी देते हैं. इसमें Galaxy इकोसिस्टम के फीचर्स में Auto Switch शामिल है, जिससे Galaxy डिवाइसेज़ के बीच कनेक्शन अपने आप शिफ्ट हो जाता है. “Hey Google” कमांड के ज़रिए ये ईयरबड्स Google Gemini को hands-free एक्सेस भी देते हैं.

फ़ीचर डिटेल्स कलर ऑप्शन्स ब्लैक, ग्रे (मार्केट, कैरियर या रिटेलर के अनुसार अलग हो सकते हैं) डायमेंशन (ईयरबड) 18.0 x 21.1 x 33.8 mm (ईयरटिप्स को छोड़कर) डायमेंशन (केस) 58.9 x 48.7 x 24.4 mm वज़न (ईयरबड) 5 ग्राम (M साइज ईयरटिप के साथ) वज़न (केस) 41.8 ग्राम स्पीकर 1-वे डायनामिक ड्राइवर माइक्रोफोन 3 माइक्स नॉइज़ कंट्रोल ANC (Active Noise Cancellation), एम्बिएंट साउंड सपोर्ट बैटरी क्षमता ईयरबड: 53mAh (टिपिकल), केस: 515mAh (टिपिकल) म्यूज़िक टाइम ANC ऑन: 6 घंटे / टोटल 24 घंटे ANC ऑफ: 8.5 घंटे / टोटल 30 घंटे टॉक टाइम ANC ऑन: 4 घंटे / टोटल 18 घंटे ANC ऑफ: 4 घंटे / टोटल 18 घंटे कनेक्टिविटी Bluetooth 5.4, Auto Switch कोडेक सपोर्ट SSC (Samsung Seamless Codec), AAC, SBC सेंसर प्रॉक्सिमिटी, हॉल, टच, प्रेशर सेंसर कम्पैटिबिलिटी Android 11 या उससे ऊपर, 1.5GB से ज़्यादा RAM वॉटर रेसिस्टेंस IP54 (सिर्फ ईयरबड्स के लिए)

