Samsung Galaxy Tab S11 सीरीज और Galaxy Buds 3 FE भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स - GALAXY TAB S11ULTRA SPECIFICATIONS

सैमसंग ने आज गैलेक्सी इवेंट का आयोजन किया. इस इवेंट में सैमसंग ने नई टैबलेट सीरीज भी लॉन्च की है.

Samsung Galaxy Tab S11 Series launched in India
सैमसंग ने भारत में लॉन्च किया नया टैबलेट और ईयरबड्स (फोटो क्रेडिट: Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2025 at 6:54 PM IST

हैदराबाद: सैमसंग ने 4 सितंबर 2025 यानी आज गैलेक्सी इवेंट (Galaxy Event) का आयोजन किया. इस इवेंट में कंपनी ने एक नया फोन, एक नई टैबलेट सीरीज और एक नया ईयरबड्स को लॉन्च किया है. सैमसंग के नए फोन यानी Samsung Galaxy S25 FE के बारे में हम आपको पुराने आर्टिकल में बता चुके हैं. इस आर्टिकल में हम सैमसंग की नई टैबलेट सीरीज और ईयरबड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं. सैमसंग की नई टैबलेट सीरीज का नाम Samsung Galaxy Tab S11 Series है. इस सीरीज में दो टैबलेट्स हैं, जिनके नाम Galaxy Tab S11 और Galaxy Tab S11 Ultra हैं. इसके अलावा कंपनी ने Samsung Galaxy Buds 3 FE को भी लॉन्च किया है. आपको बता दें कि अभी तक इन डिवाइस की भारतीय कीमत नहीं बताई गई है. इनके भारतीय कीमत पता चलने के बाद हम आपको अपडेट करेंगे. आइए हम आपको इन दोनों नए डिवाइस के बारे में बताते हैं.

Samsung Galaxy Tab S11 Specifications

सैमसंग के इस नए टैबलेट में 11-इंच Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिजॉल्यूशन 2560 x 1600 पिक्सल है. इस स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120Hz और पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स है. इसकी मोटाई सिर्फ 5.5 mm है. इसके वजन की बात करें तो इसके दो अलग-अलग मॉडल्स का वजन अलग-अलग है.

Galaxy Tab S11 के Wi-Fi मॉडल का वडन 469 ग्राम है, जबकि 5G मॉडल का वजन 471 ग्राम है. इसमें पानी और धूल से बचने के लिए IP68 रेटेड प्रोटेक्शन दिया गया है. इस टैबलेट में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 9400+ चिपसेट दिया गया है. यह Android 16 पर बेस्ड One UI 8 पर रन करता है. इस टैबलेट में कई एआई फीचर्स दिए गए हैं, जैसे- Galaxy AI + Gemini Live + Writing Assist + Drawing Assist आदि. इसमें Samsung DeX नाम का एक नया एक्सटेंडेड मोड भी मिलता है, जिससे यूज़र्स को डुअल स्क्रीन सपोर्ट मिलता है. इसमें यूज़र्स को 4 कस्टम वर्कस्पेसेज़ भी मिलते हैं. इस टैबलेट के साथ रीडिज़ाइन S Pen भी मिलता है, जिसमें Quick Tools और Sticky Note सपोर्ट भी मिलता है.

इसके पिछले हिस्से पर 13MP कैमरा दिया गया है. इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए अगले हिस्से पर 12MP का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसमें क्वॉड स्पीकर्स, बुक कवर कीबोर्ड स्लिम सपोर्ट, एंटी-रिफेक्टिव स्क्रीन प्रोटेक्टर सपोर्ट भी दिया गया है.

इस टैबलेट में 8,400mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इस टैबलेट को कंपनी ने तीन वेरिएंट्स में लॉन्च किया है, जिनके स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है. इसे वेरिएंट्स और उनकी कीमत कुछ इस प्रकार है:

  • 12GB RAM + 512GB
  • 12GB RAM + 256GB
  • 12GB RAM + 128GB

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Specifications

सैमसंग के इस नए टैबसेट में 14.6-इंच Dynamic AMOLED 2X स्क्रीन दी गई है, जिसका रिजॉल्यूशन 2960 x 1848 पिक्सल है. इस स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120Hz, पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो: नैरो 5.2 mm बेज़ल्स है. सैमसंग ने बताया है कि यह अभी तक का सबसे पतला गैलेक्सी टैब है. इसकी मोटाई सिर्फ 5.1 mm है. इसके वजन की बात करें तो इसके दो अलग-अलग मॉडल्स का वजन अलग-अलग है.

Galaxy Tab S11 Ultra के Wi-Fi मॉडल का वडन 692 ग्राम है, जबकि 5G मॉडल का वजन 695 ग्राम है. इसमें पानी और धूल से बचने के लिए IP68 रेटेड प्रोटेक्शन दिया गया है. इस टैबलेट में प्रोसेसर के लिए 3nm MediaTek Dimensity 9400+ चिपसेट दिया गया है. यह Android 16 पर बेस्ड One UI 8 पर रन करता है. इस टैबलेट में कई एआई फीचर्स दिए गए हैं, जैसे- Galaxy AI + Gemini Live + Writing Assist + Drawing Assist आदि. इसमें Samsung DeX नाम का एक नया एक्सटेंडेड मोड भी मिलता है, जिससे यूज़र्स को डुअल स्क्रीन सपोर्ट मिलता है. इस टैबलेट के साथ रीडिज़ाइन S Pen भी मिलता है, जो कोन-शेप टिप और हेक्सागोनल बॉडी के साथ आता है. इसके S Pen में Quick Tools और Sticky Note सपोर्ट भी मिलता है.

इसके पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 13MP और दूसरा कैमरा 8MP के सेंसर्स के साथ आता है. इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए अगले हिस्से पर 12MP का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है. टैबलेट में क्वॉड स्पीकर्स, बुक कवर कीबोर्ड स्लिम सपोर्ट, एंटी-रिफेक्टिव स्क्रीन प्रोटेक्टर सपोर्ट भी दिया गया है.

इस टैबलेट में 11,600mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इस टैबलेट को कंपनी ने तीन वेरिएंट्स में लॉन्च किया है, जिनके स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है. इसे वेरिएंट्स और उनकी कीमत कुछ इस प्रकार है:

  • 16GB RAM + 1TB
  • 12GB RAM + 512GB
  • 12GB RAM + 256GB

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra vs Samsung Galaxy Tab S11: दोनों टैबलेट्स की तुलना

फीचर्स / स्पेसिफिकेशनGalaxy Tab S11 UltraGalaxy Tab S11
स्क्रीन साइज14.6 इंच11.0 इंच
डिस्प्ले टाइपDynamic AMOLED 2XDynamic AMOLED 2X
रिफ्रेश रेट120Hz120Hz
पीक ब्राइटनेस1600 निट्स1600 निट्स
रेजोल्यूशन2960 x 1848 पिक्सल2560 x 1600 पिक्सल
मोटाई5.1 मिमी (अब तक की सबसे पतली टैब)5.5 मिमी
वज़न692 ग्राम (Wi-Fi), 695 ग्राम (5G)469 ग्राम (Wi-Fi), 471 ग्राम (5G)
प्रोसेसरMediaTek Dimensity 9400+ (3nm)MediaTek Dimensity 9400+
ऑपरेटिंग सिस्टम और UIAndroid 16, One UI 8Android 16, One UI 8
AI फीचर्सGalaxy AI, Gemini Live, Drawing Assist, Writing Assist, Circle to Searchवही सभी AI फीचर्स
S Penनया डिज़ाइन, बॉक्स में शामिल (BLE नहीं)नया डिज़ाइन, बॉक्स में शामिल (BLE नहीं)
रियर कैमरा13MP + 8MP अल्ट्रा वाइड13MP
फ्रंट कैमरा12MP अल्ट्रा वाइड12MP अल्ट्रा वाइड
रैम और स्टोरेज विकल्प16GB + 1TB, 12GB + 512GB, 12GB + 256GB12GB + 512GB, 12GB + 256GB, 12GB + 128GB
माइक्रोएसडी सपोर्ट2TB तक2TB तक
बैटरी क्षमता11,600mAh8,400mAh
चार्जिंग45W फास्ट चार्जिंग45W फास्ट चार्जिंग
ऑडियोक्वाड स्पीकरक्वाड स्पीकर
Samsung DeXExtended Mode और 4 कस्टम वर्कस्पेसेज़वही सभी फीचर्स
ड्यूराबिलिटीIP68, Armor AluminumIP68
सिक्योरिटीइन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसरइन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर
क्रिएटिव ऐप्स सपोर्टGoodNotes, Clip Studio Paint, LumaFusion, Notion, Noteshelf 3, ArcSite, Picsartवही सभी सपोर्ट
एक्सेसरीज़Book Cover Keyboard Slim, Anti-Reflective Screen Protectorवही सभी एक्सेसरीज़

दोनों टैबलेट के सेम फीचर्स की लिस्ट

Galaxy AI Tools:

  • Gemini Live (विजुअल इनपुट्स और Real-time सवाल-जवाब)
  • Writing Assist (टोन और स्टाइल एडजस्ट करना)
  • Drawing Assist (स्केच को क्लीन विज़ुअल में बदलना)
  • गूगल का Circle to Search फीचर
  • On-screen Text Translation (ऑन-स्क्रीन टेक्स्ट ट्रांसलेशन)

S Pen के लिए Creative App सपोर्ट:

  • GoodNotes (1 साल फ्री)
  • Clip Studio Paint (6 महीने फ्री + 20% डिस्काउंट)
  • LumaFusion (66% डिस्काउंट + 1 महीने Creator Pass)
  • Notion AI (1 महीने फ्री Plus प्लान)

Samsung Galaxy Buds 3 FE Specifications

सैमसंग ने आज Galaxy Buds 3 FE को भी लॉन्च किया है. इसमें पिछले मॉडल की तुलना में बेहतर ANC और साउंड क्वालिटी मिलती है. सैमसंग के मुताबिक इसमें Crystal Clear Call टेक्नोलॉजी मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करती है ताकि बैकग्राउंड नॉइज़ कम हो और स्पीकर की आवाज़ क्लियर तरीके से कैप्चर हो सके. ये ईयरबड्स pinch gesture से सेलेक्शन और swipe gesture से वॉल्यूम एडजस्ट करने का फीचर भी देते हैं. इसमें Galaxy इकोसिस्टम के फीचर्स में Auto Switch शामिल है, जिससे Galaxy डिवाइसेज़ के बीच कनेक्शन अपने आप शिफ्ट हो जाता है. “Hey Google” कमांड के ज़रिए ये ईयरबड्स Google Gemini को hands-free एक्सेस भी देते हैं.

फ़ीचरडिटेल्स
कलर ऑप्शन्सब्लैक, ग्रे (मार्केट, कैरियर या रिटेलर के अनुसार अलग हो सकते हैं)
डायमेंशन (ईयरबड)18.0 x 21.1 x 33.8 mm (ईयरटिप्स को छोड़कर)
डायमेंशन (केस)58.9 x 48.7 x 24.4 mm
वज़न (ईयरबड)5 ग्राम (M साइज ईयरटिप के साथ)
वज़न (केस)41.8 ग्राम
स्पीकर1-वे डायनामिक ड्राइवर
माइक्रोफोन3 माइक्स
नॉइज़ कंट्रोलANC (Active Noise Cancellation), एम्बिएंट साउंड सपोर्ट
बैटरी क्षमताईयरबड: 53mAh (टिपिकल), केस: 515mAh (टिपिकल)
म्यूज़िक टाइमANC ऑन: 6 घंटे / टोटल 24 घंटे
ANC ऑफ: 8.5 घंटे / टोटल 30 घंटे
टॉक टाइमANC ऑन: 4 घंटे / टोटल 18 घंटे
ANC ऑफ: 4 घंटे / टोटल 18 घंटे
कनेक्टिविटीBluetooth 5.4, Auto Switch
कोडेक सपोर्टSSC (Samsung Seamless Codec), AAC, SBC
सेंसरप्रॉक्सिमिटी, हॉल, टच, प्रेशर सेंसर
कम्पैटिबिलिटीAndroid 11 या उससे ऊपर, 1.5GB से ज़्यादा RAM
वॉटर रेसिस्टेंसIP54 (सिर्फ ईयरबड्स के लिए)

