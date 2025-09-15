ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy Tab S10 Lite भारत में लॉन्च, मिलेगा S Pen और 8000mAh बैटरी

इस टैबलेट में WUXGA+ TFT स्क्रीन दी गई है. ( फोटो क्रेडिट: Samsung )

By ETV Bharat Tech Team Published : September 15, 2025 at 5:36 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद: सैमसंग ने भारत में एक नया टैबलेट लॉन्च किया है, जिसका नाम Samsung Galaxy tab s10 lite है. इस टैबलेट में लगभग 11 इंच की स्क्रीन, 8000mAh की बैटरी और 25W की फास्ट चार्जिंग समेत कई खास फीचर्स दिए गए हैं. सैमसंग के इस नए लैपटॉप की कीमत 30,999 रुपये से शुरू होती है. आइए हम आपको इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं. दरअसल, सैमसंग ने भारत में चुपचाप अपना नया टैबलेट Galaxy Tab S10 Lite लॉन्च कर दिया है, जो प्रीमियम फीचर्स के साथ मिड-रेंज सेगमेंट को टारगेट करता है. करीब 11 इंच की WUXGA+ TFT स्क्रीन, 90Hz रिफ्रेश रेट और 8000mAh की बैटरी इसे एक ऑलराउंडर डिवाइस बनाते हैं. नए सैमसंग टैबलेट के स्पेसिफिकेशन्स इस टैबलेट में Exynos 1380 प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए काफी स्मूद परफॉर्मेंस देता है. इसमें 6GB और 8GB RAM के साथ 128GB और 256GB स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं, जिसे माइक्रो SD कार्ड से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है.