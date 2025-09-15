Samsung Galaxy Tab S10 Lite भारत में लॉन्च, मिलेगा S Pen और 8000mAh बैटरी
सैमसंग ने भारत ने एक नया टैबलेट लॉन्च किया है. इसमें S Pen और 8000mAh बैटरी दी गई है.
Published : September 15, 2025 at 5:36 PM IST
हैदराबाद: सैमसंग ने भारत में एक नया टैबलेट लॉन्च किया है, जिसका नाम Samsung Galaxy tab s10 lite है. इस टैबलेट में लगभग 11 इंच की स्क्रीन, 8000mAh की बैटरी और 25W की फास्ट चार्जिंग समेत कई खास फीचर्स दिए गए हैं. सैमसंग के इस नए लैपटॉप की कीमत 30,999 रुपये से शुरू होती है. आइए हम आपको इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं.
दरअसल, सैमसंग ने भारत में चुपचाप अपना नया टैबलेट Galaxy Tab S10 Lite लॉन्च कर दिया है, जो प्रीमियम फीचर्स के साथ मिड-रेंज सेगमेंट को टारगेट करता है. करीब 11 इंच की WUXGA+ TFT स्क्रीन, 90Hz रिफ्रेश रेट और 8000mAh की बैटरी इसे एक ऑलराउंडर डिवाइस बनाते हैं.
नए सैमसंग टैबलेट के स्पेसिफिकेशन्स
इस टैबलेट में Exynos 1380 प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए काफी स्मूद परफॉर्मेंस देता है. इसमें 6GB और 8GB RAM के साथ 128GB और 256GB स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं, जिसे माइक्रो SD कार्ड से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है.
Galaxy Tab S10 Lite Android 15 और One UI 7 पर चलता है. कैमरा सेटअप में पीछे 8MP और सामने 5MP का सेंसर है, जो वीडियो कॉल्स और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए पर्याप्त है. IP42 रेटिंग के साथ यह टैबलेट डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंट भी है.
ऑडियो के लिए इसमें दो स्टीरियो स्पीकर्स हैं और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 और USB Type-C पोर्ट शामिल हैं. इस टैबलेट के साथ S Pen भी मिलता है, जिससे आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं, स्केच कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट्स पर काम कर सकते हैं.
कीमत की बात करें तो Wi-Fi मॉडल की शुरुआत ₹30,999 से होती है, वहीं अगर आप 5G वर्जन लेना चाहें तो उसकी कीमत ₹35,999 तक जाती है. Samsung ने इस टैबलेट को Coral Red, Silver और Grey कलर में पेश किया है, जो अब ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध है.
|फीचर
|डिटेल्स
|डिस्प्ले
|10.9 इंच WUXGA+ TFT, 90Hz रिफ्रेश रेट
|प्रोसेसर
|Exynos 1380 (Octa-Core)
|रैम और स्टोरेज
|6GB/8GB RAM, 128GB/256GB स्टोरेज, 2TB तक एक्सपेंडेबल
|ऑपरेटिंग सिस्टम
|Android 15, One UI 7
|कैमरा
|8MP रियर, 5MP फ्रंट
|बैटरी
|8000mAh, 25W फास्ट चार्जिंग
|ऑडियो
|ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स
|कनेक्टिविटी
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB Type-C, 5G (विकल्प)
|S Pen
|बॉक्स में शामिल
|डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंस
|IP42 रेटिंग
|कलर ऑप्शन
|Coral Red, Silver, Grey
|कीमत
|₹30,999 से शुरू (Wi-Fi), ₹35,999 से (5G)