ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy Tab S10 Lite भारत में लॉन्च, मिलेगा S Pen और 8000mAh बैटरी

सैमसंग ने भारत ने एक नया टैबलेट लॉन्च किया है. इसमें S Pen और 8000mAh बैटरी दी गई है.

Samsung Galaxy tab s10 lite
इस टैबलेट में WUXGA+ TFT स्क्रीन दी गई है. (फोटो क्रेडिट: Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2025 at 5:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: सैमसंग ने भारत में एक नया टैबलेट लॉन्च किया है, जिसका नाम Samsung Galaxy tab s10 lite है. इस टैबलेट में लगभग 11 इंच की स्क्रीन, 8000mAh की बैटरी और 25W की फास्ट चार्जिंग समेत कई खास फीचर्स दिए गए हैं. सैमसंग के इस नए लैपटॉप की कीमत 30,999 रुपये से शुरू होती है. आइए हम आपको इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं.

दरअसल, सैमसंग ने भारत में चुपचाप अपना नया टैबलेट Galaxy Tab S10 Lite लॉन्च कर दिया है, जो प्रीमियम फीचर्स के साथ मिड-रेंज सेगमेंट को टारगेट करता है. करीब 11 इंच की WUXGA+ TFT स्क्रीन, 90Hz रिफ्रेश रेट और 8000mAh की बैटरी इसे एक ऑलराउंडर डिवाइस बनाते हैं.

नए सैमसंग टैबलेट के स्पेसिफिकेशन्स

इस टैबलेट में Exynos 1380 प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए काफी स्मूद परफॉर्मेंस देता है. इसमें 6GB और 8GB RAM के साथ 128GB और 256GB स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं, जिसे माइक्रो SD कार्ड से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है.

Galaxy Tab S10 Lite Android 15 और One UI 7 पर चलता है. कैमरा सेटअप में पीछे 8MP और सामने 5MP का सेंसर है, जो वीडियो कॉल्स और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए पर्याप्त है. IP42 रेटिंग के साथ यह टैबलेट डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंट भी है.

ऑडियो के लिए इसमें दो स्टीरियो स्पीकर्स हैं और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 और USB Type-C पोर्ट शामिल हैं. इस टैबलेट के साथ S Pen भी मिलता है, जिससे आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं, स्केच कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट्स पर काम कर सकते हैं.

कीमत की बात करें तो Wi-Fi मॉडल की शुरुआत ₹30,999 से होती है, वहीं अगर आप 5G वर्जन लेना चाहें तो उसकी कीमत ₹35,999 तक जाती है. Samsung ने इस टैबलेट को Coral Red, Silver और Grey कलर में पेश किया है, जो अब ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध है.

फीचरडिटेल्स
डिस्प्ले10.9 इंच WUXGA+ TFT, 90Hz रिफ्रेश रेट
प्रोसेसरExynos 1380 (Octa-Core)
रैम और स्टोरेज6GB/8GB RAM, 128GB/256GB स्टोरेज, 2TB तक एक्सपेंडेबल
ऑपरेटिंग सिस्टमAndroid 15, One UI 7
कैमरा8MP रियर, 5MP फ्रंट
बैटरी8000mAh, 25W फास्ट चार्जिंग
ऑडियोड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स
कनेक्टिविटीWi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB Type-C, 5G (विकल्प)
S Penबॉक्स में शामिल
डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंसIP42 रेटिंग
कलर ऑप्शनCoral Red, Silver, Grey
कीमत₹30,999 से शुरू (Wi-Fi), ₹35,999 से (5G)
यह भी पढ़ें: Samsung Galaxy Tab S11 सीरीज और Galaxy Buds 3 FE भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

For All Latest Updates

TAGGED:

GALAXY TAB S10 LITESAMSUNG GALAXY TAB S10 LITE PRICESAMSUNG GALAXY TAB S10 LITE FEATURESAMSUNG GALAXY TAB S10 LITE SPECSSAMSUNG GALAXY TAB S10 LITE PRICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कतर के पीएम की दुनिया से गुहार, इजराइल को दंडित करें, डबल स्टैंडर्ड छोड़ें

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अमेरिका में निवेश और अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का आग्रह किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.