Samsung Galaxy Tab A11 भारत में लॉन्च, कीमत सिर्फ ₹12,999 से शुरू

Samsung Galaxy Tab A1 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है. इसमें 8.7 डिस्प्ले मिलती है. आइए इसके सभी फीचर्स जानते हैं.

Samsung Galaxy Tab A11
Samsung Galaxy Tab A11 को Wi-Fi और सेसुलर वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है. (फोटो क्रेडिट: Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2025 at 10:31 AM IST

हैदराबाद: Samsung Galaxy Tab A11 को भारत में चुपचाप लॉन्च कर दिया गया है. इस टैबलेट को एक ऑक्टा-कोर चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया है. इसमें 8.7 इंच की डिस्प्ले मिलती है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है. सैमसंग का यह टैबलेट 2023 में लॉन्च हुए Galaxy Tab A9 का सक्सेसर वर्ज़न है. इसमें 5,100mAh की बैटरी दी गई है, जिसकी कीमत 12,999 रुपये से शुरू होती है. आइए हम आपको सैमसंग के इस नए टैबलेट के बारे में बताते हैं.

Samsung Galaxy Tab A11 Specifications

Samsung Galaxy Tab A11 में 800×1,340 पिक्सल्स वाला 8.7 इंच की एचडी प्लस TFT डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है. यह टैबलेट ऑक्टा-कोर चिपसेट पर काम करता है, जिसकी सीपीयू स्पीड 2.2GHz है. हालांकि, सैमसंग ने अभी आधिकारिक तौर पर इस टैबलेट में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोसेसर की डिटेल्स शेयर नहीं की है.

सैमसंग के इस नए टैबलेट में 8GB तक का रैम और 128GB तक का स्टोरेज मिलता है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है. इस फोन के पिछले हिस्से पर कंपनी ने 8MP का ऑटोफोकस कैमरा दिया है. वहीं, इस फोन के अगले हिस्से पर सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का एक फ्रंट कैमरा दिया हुआ है.

इस टैबलेट में कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi, 5G, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, USB Type-C port और 3.5 mm ऑडियो जैक समेत कई खास फीचर्स दिए गए हैं. सैमसंग के इस टैबलेट में Dolby-बैक्ड डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं.

Samsung Galaxy Tab A11 Price in India

  • Samsung Galaxy Tab A11 को दो मॉडल्स में लॉन्च किया गया है. पहला मॉडल Wi-Fi कनेक्टिविटी और दूसरा सेलुलर यानी 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है.
  • वाई-फाई कनेक्टिविटी वाला पहला वेरिएंट 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ आता है. इसकी कीमत 12,999 रुपये है.
  • वाई-फाई कनेक्टिविटी वाला दूसरा वेरिएंट 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ आता है. इसकी कीमत 17,999 रुपये है.
  • 5G कनेक्टिविटी वाला पहला वेरिएंट 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ आता है. इसकी कीमत 15,999 रुपये है.
  • 5G कनेक्टिविटी वाला पहला वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है. इसकी कीमत 20,999 रुपये है.
  • इस टैबलेट को कंपनी ने ग्रे और सिल्वर कलर्स में लॉन्च किया है.

