Samsung Galaxy Tab A11 भारत में लॉन्च, कीमत सिर्फ ₹12,999 से शुरू

Samsung Galaxy Tab A11 को Wi-Fi और सेसुलर वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है. ( फोटो क्रेडिट: Samsung )

By ETV Bharat Tech Team Published : September 24, 2025 at 10:31 AM IST 2 Min Read

हैदराबाद: Samsung Galaxy Tab A11 को भारत में चुपचाप लॉन्च कर दिया गया है. इस टैबलेट को एक ऑक्टा-कोर चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया है. इसमें 8.7 इंच की डिस्प्ले मिलती है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है. सैमसंग का यह टैबलेट 2023 में लॉन्च हुए Galaxy Tab A9 का सक्सेसर वर्ज़न है. इसमें 5,100mAh की बैटरी दी गई है, जिसकी कीमत 12,999 रुपये से शुरू होती है. आइए हम आपको सैमसंग के इस नए टैबलेट के बारे में बताते हैं. Samsung Galaxy Tab A11 Specifications Samsung Galaxy Tab A11 में 800×1,340 पिक्सल्स वाला 8.7 इंच की एचडी प्लस TFT डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है. यह टैबलेट ऑक्टा-कोर चिपसेट पर काम करता है, जिसकी सीपीयू स्पीड 2.2GHz है. हालांकि, सैमसंग ने अभी आधिकारिक तौर पर इस टैबलेट में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोसेसर की डिटेल्स शेयर नहीं की है.