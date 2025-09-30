ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy Tab A11+ हुआ ग्लोबली लॉन्च, सस्ती कीमत में मिलेगा DeX सपोर्ट

इसमें 7,040mAh की बैटरी दी गई है. ( फोटो क्रेडिट: Samsung )

By ETV Bharat Tech Team Published : September 30, 2025 at 8:15 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद: अगर आप कम बजट में एक ऐसा टैबलेट ढूंढ रहे हैं, जो पढ़ाई से लेकर एंटरटेनमेंट तक सबकुछ आसान बना दें तो सैमसंग ने आपके लिए एक नया टैबलेट लॉन्च किया है. इस टैबलेट का नाम Samsung Galaxy Tab A11+ है, जिसे कंपनी ने आज ग्लोबली लॉन्च कर दिया है. इस टैबलेट के साथ सैमसंग ने इसका स्टैंडर्ड मॉडल Galaxy Tab A11 भी मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जिसे कुछ दिन पहले भारत में चुपचाप लॉन्च किया गया था. Galaxy Tab A11+ में 11 इंच का बड़ा और स्मूद डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है. इसका मतलब इस टैबलेट में आपका स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने का अनुभव काफी हद तक मोबाइल फोन की डिस्प्ले जैसा हो सकता है. यह टैबलेट सैमसंग के ऑपरेटिंग सिस्टम One UI 8 पर चलता है, जो Android 16 पर बेस्ड है. इसमें Gemini AI का इंटीग्रेशन भी दिया गया है. सैमसंग ने लॉन्च किया सस्ता टैबलेट