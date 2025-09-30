Samsung Galaxy Tab A11+ हुआ ग्लोबली लॉन्च, सस्ती कीमत में मिलेगा DeX सपोर्ट
Samsung का नया टैबलेट अब पावरफुल परफॉर्मेंस और बड़ी स्क्रीन के साथ ग्लोबली लॉन्च हो चुका है. आइए इसके बारे में जानते हैं.
Published : September 30, 2025 at 8:15 PM IST
हैदराबाद: अगर आप कम बजट में एक ऐसा टैबलेट ढूंढ रहे हैं, जो पढ़ाई से लेकर एंटरटेनमेंट तक सबकुछ आसान बना दें तो सैमसंग ने आपके लिए एक नया टैबलेट लॉन्च किया है. इस टैबलेट का नाम Samsung Galaxy Tab A11+ है, जिसे कंपनी ने आज ग्लोबली लॉन्च कर दिया है. इस टैबलेट के साथ सैमसंग ने इसका स्टैंडर्ड मॉडल Galaxy Tab A11 भी मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जिसे कुछ दिन पहले भारत में चुपचाप लॉन्च किया गया था.
Galaxy Tab A11+ में 11 इंच का बड़ा और स्मूद डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है. इसका मतलब इस टैबलेट में आपका स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने का अनुभव काफी हद तक मोबाइल फोन की डिस्प्ले जैसा हो सकता है. यह टैबलेट सैमसंग के ऑपरेटिंग सिस्टम One UI 8 पर चलता है, जो Android 16 पर बेस्ड है. इसमें Gemini AI का इंटीग्रेशन भी दिया गया है.
सैमसंग ने लॉन्च किया सस्ता टैबलेट
इसके अलावा सैमसंग के इस नए टैबलेट में कंपनी ने DeX Mode भी दिया है, जिसकी मदद से आप इसे मॉनिटर या टीवी से कनेक्ट करके एक PC जैसा इंटरफेस पा सकते हैं.इसके अलावा आप इसमें कीबोर्ड और माउस जोड़कर मल्टीटास्किंग आसान कर सकते हैं. इसमें Samsung Notes भी फीचर भी दिया गया है, जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए काम का टूल है.
इसके स्टोरेज की बात करें तो कंपनी ने इस टैबलेट को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया है. इसका पहला वेरिएंट 128GB के साथ आता है और इसका दूसरा वेरिएंट 256GB स्टोरेज के साथ आता है. इसकी स्टोरेज को आप माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ा सकते हैं. इसमें 5MP फ्रंट कैमरा भी दिया गया है, जो वीडियो कॉल्स और सेल्फी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें Dolby Atoms साउंड और ऑडियो जैक भी दिया गया है, जिसकी मदद से यूज़र्स म्यूज़िक का भी शानदार अनुभव ले सकते हैं.
इस टैबलेट में 7,040mAh की बड़ी बैटरी जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. भारत में इसकी कीमत 12,999 रुपये से शुरू होती है. इसकी बिक्री इस साल के अंत तक शुरू की जाएगी.