ETV Bharat / technology

AI Magic के साथ लॉन्च हुई Samsung Galaxy S25 सीरीज, जानें क्या है कीमत और अन्य फीचर्स - SAMSUNG GALAXY S25 SERIES LAUNCHED

हैदराबाद: टेक दिग्गज Samsung ने बुधवार को Galaxy Unpacked 2025 में Galaxy S25 सीरीज़ को कर दिया. Galaxy S25, Galaxy S25+ और Galaxy S25 Ultra स्मार्टफोन समेत नई लाइनअप में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट है, जिससे दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज की नई एस-सीरीज़ क्वालकॉम के फ्लैगशिप प्रोसेसर से लैस होगी.

नई Glaxy S25 सीरीज़ एंड्रॉयड 15 पर आधारित एआई-इंटीग्रेटेड One UI 7 के साथ आती है, जिसमें नई जनरेशन की एआई क्षमताओं का एक समूह है, जैसे कि Now Brief जो व्यक्तिगत सारांश प्रदान करता है, लॉक स्क्रीन पर Now Bar जो एक रंगीन गोली के अंदर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करता है, Google के जेमिनी एआई सहायक के लिए समर्थन, और बहुत कुछ इस सीरीज में मिलता है. लाइनअप में अन्य एआई-संचालित फीचर्स भी हैं, जैसे कि सर्च करने के लिए सर्कल, कॉल ट्रांसक्रिप्ट, राइटिंग असिस्टेंस, और पहले से उपलब्ध अन्य एआई फीचर्स.

Samsung Galaxy S25 सीरीज की भारत में कीमत

गैलेक्सी S25 की कीमत 12GB + 256GB वेरिएंट के लिए 80,999 रुपये से शुरू होती है और 12GB + 512GB वेरिएंट के लिए 92,999 रुपये है. यह आइसीब्लू, सिल्वर शैडो, नेवी और मिंट कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा.

वहीं Galaxy S25+ की कीमत 12GB + 256GB वेरिएंट के लिए 99,999 रुपये से शुरू होती है और 12GB + 512GB मॉडल के लिए 1,11,999 रुपये तक जाती है. यह नेवी और सिल्वर शैडो कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा.

इसके अलावा, Samsung Galaxy S25 Ultra की कीमत 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 1,29,999 रुपये है, जबकि 12GB + 512GB वाले वेरिएंट की कीमत 1,41,999 रुपये और 12GB + 1TB वेरिएंट की कीमत 1,65,999 रुपये है. यह डिवाइस टाइटेनियम सिल्वरब्लू, टाइटेनियम ग्रे, टाइटेनियम व्हाइटसिल्वर और टाइटेनियम ब्लैक कलर्स में उपलब्ध है.

Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ के स्पेसिफिकेशन

डिस्प्ले: Galaxy S25 में 6.2 इंच की फुल HD+ डायनामिक AMOLED 2X स्क्रीन है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 2,600nits पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है. वहीं, गैलेक्सी S25+ में थोड़ी बड़ी 6.7-इंच की डायनामिक AMOLED 2X स्क्रीन है, जो स्टैंडर्ड मॉडल जैसी ही स्पेसिफिकेशन के साथ आती है.

प्रोसेसर: Samsung Galaxy S25 और Galaxy S25+ दोनों ही स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर द्वारा संचालित हैं, जो 12GB तक LPDDR5x रैम और 512GB तक स्टोरेज के साथ आते हैं.