ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy S25 Series का प्रमोशनल वीडियो लीक, लॉन्च से पहले पता चले कई AI Features - SAMSUNG GALAXY S25 AI FEATURES

Brief Now: इस वीडियो में दिखने वाला पहला फीचर Brief Now है, जिसके बारे में पहले भी लीक रिपोर्ट सामने आ चुकी थी. यह फीचर यूज़र को उनके स्मार्टफोन या अन्य गैलेक्सी डिवाइस का इस्तेमाल पर आधारिक इनसाइट्स दिखाएगा. टिप्स्टर द्वारा लीक की गई वीडियो में ये इनसाइट्स लॉक स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं. उसमें एक रेकटेंगुलर कार्ड होगा, जिसपर टैप करके यूज़र्स ज्यादा जानकारियां हासिल कर सकते हैं.

Now Brief AI feature : फोटो क्रेडिट: Technoblog



Gemini AI: सैमसंग गैलेक्सी एस25 सीरीज की कुछ लीक रिपोर्ट्स में बताया गया था कि, नए फ्लैगशिप फोन में कई फर्स्ट-पार्टी सैमसंग ऐप्स के साथ जेमिनी एआई की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. अब लीक प्रमोशनल वीडियो में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है. इस वीडियो में एक यूज़र सैमसंग गैलेक्सी एस25 सीरीज के फोन से जेमिनी को बोलता है कि, "मेरे आसपास में आउटडोर सीटिंग फैसिलिटी के साथ मौजूद पेट-फ्रेंडली इटेलियन रेस्ट्रोरेंट ढूंढें और उसे टोनी को टेक्स्ट मैसेज कर दें." इससे हम यह समझ सकते हैं कि इस सीरीज के फोन्स में जेमिनी काफी मुश्किल और मल्टी-लेवल टास्क को भी तोड़-तोड़ कर आसानी से पूरा कर सकता है और उसकी जानकारी यूज़र्स को दे सकता है.

Gemini Integration with Samsung apps फोटो क्रेडिट: Technoblog

AI Night Mode: इसके अलावा प्रमोशनल वीडियो में एक नया एआई-पावर्ड नाइट वीडियो मोड भी दिखाया गया है. कंपनी ने इस फीचर की व्याख्या “अपनी शाम को असली डिटेल के साथ कैप्चर करें (capture your evening out in vivid detail)" के रूप में किया है. वीडियो में दिखाया गया है कि यह फीचर शाम या रात में बाहर की वीडियो को नॉयस कम करते हुए और बेहतरीन डिटेल्स कैप्चर करते हुए रिकॉर्ड कर सकता है. हालांकि, इस लीक वीडियो के जरिए इस बात का पता नहीं चल पाया है कि नए अपकमिंग फोन्स में आने वाला नाइट मोड पुराने गैलेक्सी स्मार्टफोन्स में मौजूद नाइट मोड से कितनी और कैसे अलग होगा."

AI Audio Eraser: इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी एस25 सीरीज की प्रमोशन वीडियो में एक पिक्सल-स्टाइल्ड ऑडियो इरेज़र भी देखा गया है. यह एआई फीचर, अलग-अलग सोर्सेज़ से आने वाले साउंड्स की पहचान करके, उसे वीडियो की जरूरत के हिसाब से अपने-आप अलग-अलग कर सकता है. यह प्रोसेस पूरा होने के बाद, यूज़र अलग-अलग किए गए सोर्सेज़ का ऑडियो लेवल कंट्रोल कर सकते हैं और उसे मैनुअली एडस्ट कर सकते हैं. वीडियो में देखा गया है कि यूज़र वॉयस, म्यूज़िक, विंड्स, भीड़ की आवाज़ समेत कई तरह की आवाज़ों को अलग-अलग करके एडजस्ट कर सकते हैं. इसके अलावा वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि इस फीचर का इस्तेमाल गैलेरी ऐप में कॉमन वीडियो फॉर्मेट के साथ भी किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: