Samsung Galaxy S25 FE भारत में लॉन्च: क्या 59,999 में बेस्ट डील है? जानिए फीचर्स, कमियां और 5 बेहतर अल्टरनेटिव्स

बैटरी और बिल्ड क्वालिटी: फोन में 4900mAh की बैटरी है जो 45W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है. Armor Aluminum फ्रेम और IP68 रेटिंग इसे मजबूत और वाटर रेसिस्टेंट बनाते हैं. Galaxy S25 FE खासतौर पर उन यूज़र्स के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जो कम खर्च में फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहते हैं.

कैमरा और कूलिंग: पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है. 50MP प्राइमरी, 8MP टेलीफोटो और 12MP अल्ट्रावाइड. फ्रंट में 12MP का कैमरा है जो वीडियो कॉल्स और सेल्फी के लिए परफेक्ट है. इस फोन में कंपनी ने इसके पिछले मॉडल यानी Galaxy S24 FE की तुलना में 13 प्रतिशत बड़ा वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम भी दिया है.

AI फीचर्स की भरमार: Google की Circle to Search और Gemini Live जैसी AI सुविधाएं इस डिवाइस में मौजूद हैं. साथ ही Generative Edit जैसे एडिटिंग टूल्स से फोटो एडिटिंग अब और स्मार्ट हो गई है.

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर: Galaxy S25 FE में Exynos 2400 चिपसेट है, जिसे 8GB RAM और 512GB तक स्टोरेज का साथ मिला है. यह One UI 8 पर चलता है जो Android 16 पर आधारित है. खास बात यह है कि यह फोन सात साल तक OS और सिक्योरिटी अपडेट्स पाने वाला है.

डिस्प्ले और प्रोटेक्शन: Samsung ने अपने Fan Edition लाइनअप में एक नया धमाका किया है. Galaxy S25 FE न सिर्फ पावरफुल है, बल्कि फीचर्स के मामले में भी प्रीमियम फ्लैगशिप्स को टक्कर देता है. इसमें 6.7 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1900 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है. Vision Booster टेक्नोलॉजी और Gorilla Glass Victus+ की सुरक्षा इसे और दमदार बनाती है.

हैदराबाद: सैमसंग ने कुछ दिन पहले अपनी Galaxy S25 Series का एक नया फोन ग्लोबली लॉन्च किया था. इस फोन का नाम Samsung Galaxy S25 FE है. अब सैमसंग ने भारत में भी अपने इस फोन को लॉन्च कर दिया गया है. इस फोन में Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले, Exynos चिपसेट, 5000mAh से भी कम की बैटरी, 50MP का बैक कैमरा सेटअप आदि दिए गए हैं. भारत में इस फोन की कीमत 59,999 रुपये से शुरू होती है. इस फोन के साथ कंपनी कुछ खास लॉन्च ऑफर्स भी दे रही है. आइए हम आपको इन सभी बातों को विस्तार में बताते हैं.

इस फोन का पहला वेरिएंट 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला है, जिसकी कीमत 59,999 रुपये है.

इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला है, जिसकी कीमत 65,999 रुपये है.

इस फोन का तीसरा वेरिएंट 8GB रैम और 512GB स्टोरेज वाला है, जिसकी कीमत 77,999 रुपये है.

इन फोन को कंपनी ने नेवी, जेट ब्लैक और व्हाइट कलर्स में लॉन्च किया है.

सैमसंग इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक इस फोन के 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को खरीदने वाले यूज़र्स को 512GB स्टोरेज की सुविधा मिलेगी. सैमसंग के मुताबिक इस स्टोरेज अपग्रेड की कीमत करीब 12,000 रुपये है, जो यूज़र्स को बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी. इसके अलावा इस फोन पर 5000 रुपये का बैंक कैशबैक भी दिया जा रहा है और यूज़र्स को 24 महीने तक की नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी मिलेगा.

Galaxy S25 FE को खरीदना बेस्ट डील है या नहीं?

अब सवाल उठता है कि क्या इस कीमत पर सैमसंग के इस फैन एडिशन फोन को खरीदना यूज़र्स के लिए फायदे का सौदा होगा या नहीं. अगर आप भी इस बात में कंफ्यूज़ हैं तो आइए हम आपकी कंफ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करते हैं. हमने इस फोन का रिव्यू नहीं किया है, लेकिन कंपनी ने जो जानकारी दी है, उसी के मुताबिक हम इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स का विश्लेषण कर रहे हैं.

कमजोर चिपसेट: इस फोन में Exynos चिपसेट दिया गया है, जो फोन की परफॉर्मेंस पर असर डाल सकता है. खासतौर पर गेमिंग के दौरान फोन में लैगिंग और हैंग करने जैसी समस्या हो सकती है. इसके अलावा हीटिंग इश्यू भी हो सकते हैं. हालांकि, कंपनी का कहना है कि इस फोन में Galaxy S24 FE की तुलना में 13 प्रतिशत बड़ा वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम दिया गया है, लेकिन सवाल है कि क्या यह पर्याप्त है?

छोटी बैटरी और कम फास्ट चार्जिंग: इस फोन में कंपनी ने 4900mAh की बैटरी और सिर्फ 45W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया है, जबकि आजकल बहुत सारी स्मार्टफोन कंपनियां अपने फोन्स में काफी कम कीमत में भी 6000-7000mAh की सिलिकन-कार्बन बैटरियां दे रही हैं, जो 70, 80, 90W तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. ऐसे में सैमसंग के इतने महंगे फोन में ना तो बैटरी बड़ी है और नाही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ज्यादा है.

कम मेगापिक्सल वाला टेलीफोटो लेंस: इस फोन के पिछले हिस्से पर कंपनी ने सिर्फ 8MP का टेलीफोटो लेंस दिया है, जो कीमत के लिहाज से काफी कम लगता है. इस प्राइस रेंज या इससे भी कम कीमत में गूगल, मोटोरोला, नथिंग, वनप्लस और आइकू जैसे कई स्मार्टफोन्स हैं, जो 12MP, 50MP और यहां तक की 64MP का भी टेलीफोटो लेंस देते हैं. ऐसे में सैमसंग के इतने महंगे फोन में सिर्फ 8MP का टेलीफोटो लेंस देना बिल्कुल भी वाजिब नहीं लगता है.

फैन एडिशन लॉन्च करने का मकसद: सैमसंग ने हर साल अपने फ्लैगशिप फोन सीरीज का फैन एडिशन लॉन्च करता है. फैन एडिशन उन यूज़र्स के लिए होता है, जो सैमसंग के प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स को नहीं खरीद पाते हैं. इस साल जनवरी में सैमसंग ने Galaxy S25 Series को लॉन्च किया था और उसी सीरीज का फैन ए़डिशन Galaxy S25 FE है. फैन एडिशन फोन में सैमसंग फीचर्स को मेन फ्लैगशिप फोन्स की तुलना में कम कर देता है, जो कि कंपनी ने इस फोन में भी किया है, लेकिन फिर भी कंपनी ने फोन की कीमत को काफी ज्यादा रखा है.

S25 और S25 FE की कीमत में कितना अंतर: सैमसंग की वेबसाइट पर Galaxy S25 के 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 74,999 रुपये है. फ्लिपकार्ट पर भी इसकी कीमत सेम है, लेकिन ऑफर्स के साथ आप इसे 68,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसका मतलब है कि यूज़र्स को Galaxy S25 और Galaxy S25 FE दोनों ही फोन खरीदने के लिए लगभग बराबर पैसे खर्च करने पड़ेंगे.

क्या इसे खरीदना चाहिए: ऐसे में अगर आप सैमसंग इकोसिस्टम यानी One UI, Knox, Galaxy AI आदि को पसंद करते हैं और लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट वाला फोन खरीदना चाहते हैं तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन कीमत के हिसाब से देखें तो Galaxy S25 FE में ऐसा कुछ नया या अलग नहीं है जो इसे 60,000 रुपये का बेस्ट वैल्यू फोन बनाए. दूसरे ब्रांड्स कम कीमत में भी इससे बेहतर स्पेसिफिकेशन्स दे रहे हैं. आइए हम आपको Galaxy S25 FE के कुछ अल्टरनेटिव्स बताते हैं और उनके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स की तुलना भी करते हैं.

Samsung Galaxy S25 FE vs 5 Alternatives: पांच बेस्ट विक्लप

स्पेस / मॉडल Galaxy S25 FE iQOO 12 OnePlus 12R Motorola Edge 50 Ultra Google Pixel 8 Nothing Phone 2 डिस्प्ले 6.7″ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1900 nits, Gorilla Glass Victus+ 6.78″ LTPO AMOLED, 144Hz, HDR10+, 3000 nits 6.78″ LTPO AMOLED, 1‑120Hz, Victus2, 4500 nits 6.7″ pOLED, 144Hz, HDR10+, Gorilla Glass Victus, 2500–2800 nits 6.2″ OLED, 120Hz, HDR10+, Gorilla Glass Victus 6.7″ LTPO AMOLED, 1–120Hz, 1600 nits, HDR10+ प्रोसेसर / RAM‑स्टोरेज Exynos 2400; 8 GB + 128/256/512 GB Snapdragon 8 Gen 3; 12/16 GB + 256/512 GB Snapdragon 8 Gen 2; 8/16 GB + 128/256 GB Snapdragon 8s Gen 3; 12 GB + 512 GB Tensor G3; 8 GB + 128/256 GB Snapdragon 8+ Gen 1; 8/12 GB + 128/256/512 GB कैमरा (रियर) 50 MP (main) + 8 MP Telephoto + 12 MP Ultrawide 50 MP main + 50 MP Ultrawide + 64 MP Telephoto 50 MP main + 8 MP Ultrawide + 2 MP Macro 50 MP main + 50 MP Ultrawide + 64 MP Telephoto 50 MP main + 12 MP Ultrawide 50 MP main (IMX890) + 50 MP Ultrawide (JN1) कैमरा (फ्रंट) 12 MP 16 MP 16 MP 50 MP 10.5 MP 32 MP बैटरी 4900 mAh 5000 mAh 5500 mAh 4500 mAh 4575 mAh 4700 mAh चार्जिंग 45W wired + 15W wireless 120W wired 100W wired 125W wired + 50W wireless 27W wired + wireless 45W wired + 15W wireless + 5W reverse wireless OS / अपडेट सपोर्ट Android 16 + One UI 8; 7 साल अपडेट्स Android 14; 3–4 साल अपडेट्स Android 14; 4 साल अपडेट्स Android 14; 3 OS + 4 साल सिक्योरिटी Android 14; 7 साल अपडेट्स Android 13 (Nothing OS 2); 3 OS + 4 साल सिक्योरिटी IP रेटिंग / बिल्ड IP68, Armor Aluminum फ्रेम IP64, ग्लास + मेटल IP64, Victus2 ग्लास + मेटल IP68, ग्लास/विगन लेदर IP68, ग्लास + मेटल IP54, ग्लास + एल्यूमिनियम फ्रेम भारत में कीमत ₹59,999 (8/128GB), ₹65,999 (8/256GB), ₹77,999 (8/512GB) ₹52,999 (12/256GB) ₹39,999 (8/128GB) ₹59,999 (12/512GB) ₹75,999 (8/128GB) ₹44,999 (8/128GB), ₹49,999 (12/256GB)

