Samsung Galaxy S25 FE भारत में लॉन्च: क्या 59,999 में बेस्ट डील है? जानिए फीचर्स, कमियां और 5 बेहतर अल्टरनेटिव्स

सैमसंग ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है. आइए हम आपको इस प्रीमियम स्मार्टफोन्स की डिटेल्स बताते हैं.

Samsung Galaxy S25 FE
इस फोन में 4,900mAh की बैटरी दी गई है. (फोटो क्रेडिट: Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2025 at 11:24 AM IST

9 Min Read
हैदराबाद: सैमसंग ने कुछ दिन पहले अपनी Galaxy S25 Series का एक नया फोन ग्लोबली लॉन्च किया था. इस फोन का नाम Samsung Galaxy S25 FE है. अब सैमसंग ने भारत में भी अपने इस फोन को लॉन्च कर दिया गया है. इस फोन में Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले, Exynos चिपसेट, 5000mAh से भी कम की बैटरी, 50MP का बैक कैमरा सेटअप आदि दिए गए हैं. भारत में इस फोन की कीमत 59,999 रुपये से शुरू होती है. इस फोन के साथ कंपनी कुछ खास लॉन्च ऑफर्स भी दे रही है. आइए हम आपको इन सभी बातों को विस्तार में बताते हैं.

Samsung Galaxy S25 FE Specifications

डिस्प्ले और प्रोटेक्शन: Samsung ने अपने Fan Edition लाइनअप में एक नया धमाका किया है. Galaxy S25 FE न सिर्फ पावरफुल है, बल्कि फीचर्स के मामले में भी प्रीमियम फ्लैगशिप्स को टक्कर देता है. इसमें 6.7 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1900 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है. Vision Booster टेक्नोलॉजी और Gorilla Glass Victus+ की सुरक्षा इसे और दमदार बनाती है.

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर: Galaxy S25 FE में Exynos 2400 चिपसेट है, जिसे 8GB RAM और 512GB तक स्टोरेज का साथ मिला है. यह One UI 8 पर चलता है जो Android 16 पर आधारित है. खास बात यह है कि यह फोन सात साल तक OS और सिक्योरिटी अपडेट्स पाने वाला है.

AI फीचर्स की भरमार: Google की Circle to Search और Gemini Live जैसी AI सुविधाएं इस डिवाइस में मौजूद हैं. साथ ही Generative Edit जैसे एडिटिंग टूल्स से फोटो एडिटिंग अब और स्मार्ट हो गई है.

कैमरा और कूलिंग: पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है. 50MP प्राइमरी, 8MP टेलीफोटो और 12MP अल्ट्रावाइड. फ्रंट में 12MP का कैमरा है जो वीडियो कॉल्स और सेल्फी के लिए परफेक्ट है. इस फोन में कंपनी ने इसके पिछले मॉडल यानी Galaxy S24 FE की तुलना में 13 प्रतिशत बड़ा वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम भी दिया है.

बैटरी और बिल्ड क्वालिटी: फोन में 4900mAh की बैटरी है जो 45W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है. Armor Aluminum फ्रेम और IP68 रेटिंग इसे मजबूत और वाटर रेसिस्टेंट बनाते हैं. Galaxy S25 FE खासतौर पर उन यूज़र्स के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जो कम खर्च में फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहते हैं.

Samsung Galaxy S25 FE runs on Android 16-based One UI 8 OS.
सैमसंग का यह फोन Android 16 पर बेस्ड One UI 8 पर चलता है. (फोटो क्रेडिट: Samsung)
फीचरविवरण
डिस्प्ले6.7 इंच Full-HD+ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz रिफ्रेश रेट, 1900 निट्स ब्राइटनेस
डिस्प्ले टेक्नोलॉजीVision Booster, Gorilla Glass Victus+
प्रोसेसरExynos 2400
रैम और स्टोरेज8GB RAM, 512GB तक स्टोरेज
ऑपरेटिंग सिस्टमOne UI 8 आधारित Android 16
अपडेट सपोर्ट7 साल तक OS और सिक्योरिटी अपडेट्स
AI फीचर्सCircle to Search, Gemini Live, Generative Edit
रियर कैमरा50MP प्राइमरी + 8MP टेलीफोटो + 12MP अल्ट्रावाइड
फ्रंट कैमरा12MP सेल्फी कैमरा
कूलिंग सिस्टम13% बड़ा वेपर चेंबर (Galaxy S24 FE से बेहतर)
बैटरी4900mAh
चार्जिंग45W वायर्ड, 15W वायरलेस फास्ट चार्जिंग
कनेक्टिविटी5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C
बिल्ड क्वालिटीArmor Aluminum फ्रेम, IP68 रेटिंग
डायमेंशन और वजन7.4mm मोटाई, 190 ग्राम वजन

Samsung Galaxy S25 FE: भारत में कीमत

  • इस फोन का पहला वेरिएंट 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला है, जिसकी कीमत 59,999 रुपये है.
  • इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला है, जिसकी कीमत 65,999 रुपये है.
  • इस फोन का तीसरा वेरिएंट 8GB रैम और 512GB स्टोरेज वाला है, जिसकी कीमत 77,999 रुपये है.
  • इन फोन को कंपनी ने नेवी, जेट ब्लैक और व्हाइट कलर्स में लॉन्च किया है.

सैमसंग इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक इस फोन के 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को खरीदने वाले यूज़र्स को 512GB स्टोरेज की सुविधा मिलेगी. सैमसंग के मुताबिक इस स्टोरेज अपग्रेड की कीमत करीब 12,000 रुपये है, जो यूज़र्स को बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी. इसके अलावा इस फोन पर 5000 रुपये का बैंक कैशबैक भी दिया जा रहा है और यूज़र्स को 24 महीने तक की नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी मिलेगा.

Galaxy S25 FE को खरीदना बेस्ट डील है या नहीं?

अब सवाल उठता है कि क्या इस कीमत पर सैमसंग के इस फैन एडिशन फोन को खरीदना यूज़र्स के लिए फायदे का सौदा होगा या नहीं. अगर आप भी इस बात में कंफ्यूज़ हैं तो आइए हम आपकी कंफ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करते हैं. हमने इस फोन का रिव्यू नहीं किया है, लेकिन कंपनी ने जो जानकारी दी है, उसी के मुताबिक हम इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स का विश्लेषण कर रहे हैं.

कमजोर चिपसेट: इस फोन में Exynos चिपसेट दिया गया है, जो फोन की परफॉर्मेंस पर असर डाल सकता है. खासतौर पर गेमिंग के दौरान फोन में लैगिंग और हैंग करने जैसी समस्या हो सकती है. इसके अलावा हीटिंग इश्यू भी हो सकते हैं. हालांकि, कंपनी का कहना है कि इस फोन में Galaxy S24 FE की तुलना में 13 प्रतिशत बड़ा वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम दिया गया है, लेकिन सवाल है कि क्या यह पर्याप्त है?

छोटी बैटरी और कम फास्ट चार्जिंग: इस फोन में कंपनी ने 4900mAh की बैटरी और सिर्फ 45W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया है, जबकि आजकल बहुत सारी स्मार्टफोन कंपनियां अपने फोन्स में काफी कम कीमत में भी 6000-7000mAh की सिलिकन-कार्बन बैटरियां दे रही हैं, जो 70, 80, 90W तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. ऐसे में सैमसंग के इतने महंगे फोन में ना तो बैटरी बड़ी है और नाही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ज्यादा है.

कम मेगापिक्सल वाला टेलीफोटो लेंस: इस फोन के पिछले हिस्से पर कंपनी ने सिर्फ 8MP का टेलीफोटो लेंस दिया है, जो कीमत के लिहाज से काफी कम लगता है. इस प्राइस रेंज या इससे भी कम कीमत में गूगल, मोटोरोला, नथिंग, वनप्लस और आइकू जैसे कई स्मार्टफोन्स हैं, जो 12MP, 50MP और यहां तक की 64MP का भी टेलीफोटो लेंस देते हैं. ऐसे में सैमसंग के इतने महंगे फोन में सिर्फ 8MP का टेलीफोटो लेंस देना बिल्कुल भी वाजिब नहीं लगता है.

फैन एडिशन लॉन्च करने का मकसद: सैमसंग ने हर साल अपने फ्लैगशिप फोन सीरीज का फैन एडिशन लॉन्च करता है. फैन एडिशन उन यूज़र्स के लिए होता है, जो सैमसंग के प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स को नहीं खरीद पाते हैं. इस साल जनवरी में सैमसंग ने Galaxy S25 Series को लॉन्च किया था और उसी सीरीज का फैन ए़डिशन Galaxy S25 FE है. फैन एडिशन फोन में सैमसंग फीचर्स को मेन फ्लैगशिप फोन्स की तुलना में कम कर देता है, जो कि कंपनी ने इस फोन में भी किया है, लेकिन फिर भी कंपनी ने फोन की कीमत को काफी ज्यादा रखा है.

S25 और S25 FE की कीमत में कितना अंतर: सैमसंग की वेबसाइट पर Galaxy S25 के 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 74,999 रुपये है. फ्लिपकार्ट पर भी इसकी कीमत सेम है, लेकिन ऑफर्स के साथ आप इसे 68,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसका मतलब है कि यूज़र्स को Galaxy S25 और Galaxy S25 FE दोनों ही फोन खरीदने के लिए लगभग बराबर पैसे खर्च करने पड़ेंगे.

क्या इसे खरीदना चाहिए: ऐसे में अगर आप सैमसंग इकोसिस्टम यानी One UI, Knox, Galaxy AI आदि को पसंद करते हैं और लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट वाला फोन खरीदना चाहते हैं तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन कीमत के हिसाब से देखें तो Galaxy S25 FE में ऐसा कुछ नया या अलग नहीं है जो इसे 60,000 रुपये का बेस्ट वैल्यू फोन बनाए. दूसरे ब्रांड्स कम कीमत में भी इससे बेहतर स्पेसिफिकेशन्स दे रहे हैं. आइए हम आपको Galaxy S25 FE के कुछ अल्टरनेटिव्स बताते हैं और उनके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स की तुलना भी करते हैं.

Samsung Galaxy S25 FE vs 5 Alternatives: पांच बेस्ट विक्लप

स्पेस / मॉडल Galaxy S25 FEiQOO 12OnePlus 12RMotorola Edge 50 UltraGoogle Pixel 8Nothing Phone 2
डिस्प्ले6.7″ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1900 nits, Gorilla Glass Victus+6.78″ LTPO AMOLED, 144Hz, HDR10+, 3000 nits6.78″ LTPO AMOLED, 1‑120Hz, Victus2, 4500 nits6.7″ pOLED, 144Hz, HDR10+, Gorilla Glass Victus, 2500–2800 nits6.2″ OLED, 120Hz, HDR10+, Gorilla Glass Victus6.7″ LTPO AMOLED, 1–120Hz, 1600 nits, HDR10+
प्रोसेसर / RAM‑स्टोरेजExynos 2400; 8 GB + 128/256/512 GBSnapdragon 8 Gen 3; 12/16 GB + 256/512 GBSnapdragon 8 Gen 2; 8/16 GB + 128/256 GBSnapdragon 8s Gen 3; 12 GB + 512 GBTensor G3; 8 GB + 128/256 GBSnapdragon 8+ Gen 1; 8/12 GB + 128/256/512 GB
कैमरा (रियर)50 MP (main) + 8 MP Telephoto + 12 MP Ultrawide50 MP main + 50 MP Ultrawide + 64 MP Telephoto50 MP main + 8 MP Ultrawide + 2 MP Macro50 MP main + 50 MP Ultrawide + 64 MP Telephoto50 MP main + 12 MP Ultrawide50 MP main (IMX890) + 50 MP Ultrawide (JN1)
कैमरा (फ्रंट)12 MP16 MP16 MP50 MP10.5 MP32 MP
बैटरी4900 mAh5000 mAh5500 mAh4500 mAh4575 mAh4700 mAh
चार्जिंग45W wired + 15W wireless120W wired100W wired125W wired + 50W wireless27W wired + wireless45W wired + 15W wireless + 5W reverse wireless
OS / अपडेट सपोर्टAndroid 16 + One UI 8; 7 साल अपडेट्सAndroid 14; 3–4 साल अपडेट्सAndroid 14; 4 साल अपडेट्सAndroid 14; 3 OS + 4 साल सिक्योरिटीAndroid 14; 7 साल अपडेट्सAndroid 13 (Nothing OS 2); 3 OS + 4 साल सिक्योरिटी
IP रेटिंग / बिल्डIP68, Armor Aluminum फ्रेमIP64, ग्लास + मेटलIP64, Victus2 ग्लास + मेटलIP68, ग्लास/विगन लेदरIP68, ग्लास + मेटलIP54, ग्लास + एल्यूमिनियम फ्रेम
भारत में कीमत₹59,999 (8/128GB), ₹65,999 (8/256GB), ₹77,999 (8/512GB)₹52,999 (12/256GB)₹39,999 (8/128GB)₹59,999 (12/512GB)₹75,999 (8/128GB)₹44,999 (8/128GB), ₹49,999 (12/256GB)

