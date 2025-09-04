ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy S25 FE हुआ लॉन्च, ढेरों AI Features के साथ फ्री मिलेगा Google AI Pro - GALAXY S25 FE PRICE IN INDIA

Samsung Galaxy S25 FE को भारत में लॉन्च कर दिया गया है. इस फोन में ट्रिपल बैक कैमरा सेटअप दिया गया है.

Samsung Galaxy S25 FE features Exynos 2400 chipset
इस फोन में Exynos 2400 चिपसेट दिया गया है. (फोटो क्रेडिट: Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2025 at 4:10 PM IST

Updated : September 4, 2025 at 4:52 PM IST

हैदराबाद: सैमसंग ने आज गैलेक्सी इवेंट का आयोजन किया. इस इवेंट में सैमसंग ने Samsung Galaxy S25 FE फोन के साथ-साथ एक नई टैबलेट सीरीज और एक ईयरबड्ल भी लॉन्च किए हैं. हम इस आर्टिकल में आपको सैमसंग के नए फोन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस साल की शुरुआत यानी जनवरी में लॉन्च हुई सैमसंग की Galaxy S25 सीरीज का हिस्सा है. इस फोन में Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले, Exynos 2400 चिपसेट, 512GB तक की स्टोरेज और टेलीफोटो लेंस समेत ट्रिपल बैक कैमरा सेटअप भी दिया गया है. आइए हम आपको इस फोन की सभी खास बाते बताते हैं.

Samsung Galaxy S25 FE Specifications

इस फोन में 6.7-inch FHD+Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. यह फोन विज़न बूस्टर नाम के एक खास डिस्प्ले फीचर के साथ आता है. इसमें प्रोसेसर के लिए कंपनी ने 4nm Exynos 2400 चिपसेट दिया है. जो 8GB तक के रैम और 512GB तक के स्टोरेज के साथ आता है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया दया है, जिसका मेन कैमरा 50MP के ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन यानी OIS सपोर्ट के साथ आता है. इस फोन के दूसरा बैक कैमरा 12MP के अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस के साथ आता है, जबकि फोन का तीसरा कैमरा 8MP के टेलीफोटो लेंस के साथ आता है, जो 3x optical zoom और OIS सपोर्ट भी करता है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 12MP का एक फ्रंट कैमरा दिया हुआ है.

Samsung Galaxy S25 FE comes with 8MP Telephoto Lens
इस फोन के बैक कैमरा सेटअप में 8MP टेलीफोटो लेंस भी दिया गया है. (फोटो क्रेडिट: Samsung)

यह फोन Android 16 पर बेस्ड OneUI 8 ओएस पर रन करता है. कंपनी का वादा है कि फोन में 7 साल तक ओएस अपग्रेड्स और सिक्योरिटी अपडेट्स दिए जाएंगे. इस फोन के साथ यूज़र्स को 6 महीने के लिए Google AI Pro का फ्री एक्सेस भी मिल रहा है. इसके अलावा फोन में Galaxy AI के जरिए कई एआई फीचर्स भी दिए गए हैं. इस फोन में गूगल का Circle to Search फीचर, Gemini Live, Now Bar, Now Brief, Low noise mode, Generative Edit, Instant Slow-mo, Audio Eraser, Auto Trim जैसे कई एआई फीचर्स की सुविधा भी मिलती है.

फ़ीचरडिटेल्स
डिस्प्ले6.7 इंच FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz रिफ्रेश रेट
प्रोसेसर4nm Exynos 2400 चिपसेट
रैम और स्टोरेज8GB रैम, 512GB तक इंटरनल स्टोरेज
रियर कैमराट्रिपल सेटअप: 50MP मेन + 12MP अल्ट्रा-वाइड + 8MP टेलीफोटो (3x ज़ूम)
फ्रंट कैमरा12MP सेल्फी कैमरा
बैटरी4900mAh, 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट
ऑपरेटिंग सिस्टमOneUI 8 (Android 16 पर आधारित)
अपडेट्स7 साल तक OS और सिक्योरिटी अपडेट्स
प्रोटेक्शन रेटिंगIP68 रेटिंग (डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंट)

Samsung Galaxy S25 FE Price

सैमसंग की यूएस वेबसाइट के अनुसार, Galaxy S25 FE को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है. इसका पहला वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 650 डॉलर यानी करीब 57,000 रुपये है. इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 710 डॉलर यानी 62,000 रुपये है. इस फोन को आइसब्लू, नेवी और व्हाइट कलर्स में लॉन्च किया गया है.

