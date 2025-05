ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy S25 Edge भारत में लॉन्च, 200MP कैमरा वाला सैमसंग का सबसे पतला फ्लैगशिप स्मार्टफोन! - SAMSUNG THINNEST PHONE

Samsung Galaxy S25 Edge ( फोटो - Samsung )

By ETV Bharat Tech Team Published : May 13, 2025 at 1:18 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 1:58 PM IST 4 Min Read

हैदराबाद: सैमसंग ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Samsung Galaxy S25 Edge है. इस फोन का इंतजार पिछले कई महीनों से किया जा रहा है. अब आखिरकार इस सैमसंग ने अपने इस सबसे स्लिम फ्लैगशिप फोन को लॉन्च कर दिया है. सैमसंग ने अपने इस फोन में फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ स्लिम डिजाइन, 200MP का कैमरा सेंसर समेत डुअल कैमरा सेटअप के साथ-साथ बहुत सारे खास स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स दिए हैं. आइए हम आपको सैमसंग के इस नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में बताते हैं. सैमसंग के इस फोन का वजन मात्र 163 ग्राम है. यह फोन की थिकनेस 5.8mm है, इसलिए यह सैमसंग का सबसे पतला फ्लैगशिप फोन है. यह फोन टाइटनेनियम फ्रेम से बना है. इस फोन का फ्रंट साइड Corning Gorilla Glass Ceramic 2 और बैक साइड Corning Gorilla Glass Victus 2 प्रोटेक्शन के साथ आता है. इस फोन में पानी और धूल से बचने के लिए IP68 रेटिंग के साथ आता है. यह फोन सैमसंग के ऑपरेटिंग सिस्टम One UI 7 पर रन करता है, जो Galaxy AI और Gemini सपोर्ट के साथ आता है. कीमत और स्पेसिफिकेशन्स Galaxy S25 Edge की अमेरिका में कीमत $1,099 से शुरू होती है. यह फोन 23 मई से 2025 से उपलब्ध होगा, लेकिन इसके लिए प्री-ऑर्डर्स आज यानी 13 मई से ही शुरू हो रहे हैं. हालांकि, सैमसंग ने अपने इस फोन की भारतीय कीमत का ऐलान अभी तक नहीं किया है. इस फोन को कंपनी ने टाइटेनियम सिल्वर, टाइटेनियम जेटब्लैक और टाइटेनियम आइसब्लू कलर्स में पेश किया है. Samsung Galaxy S25 Edge में 6.7 इंच की Quad HD+ Dynamic AMOLED 2x डिस्प्ले दी है, जो 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ आती है. हालांकि, इसका रिफ्रेश रेट 1-120Hz के बीच में एडेप्टिव रहता है, इसके अलावा इसमें विज़न बूस्टर और एडेप्टिव कलर टन भी दिए गए हैं. इस फोन में प्रोसेसर के लिए Qualcomm Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया गया है, जो 12GB RAM और 256GB या 512GB स्टोरेज के साथ आता है. ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फोन में Android 15 पर बेस्ड One UI 7 का इस्तेमाल किया गया है.

सैमसंग का कहना है कि इस फोन में एआई इमेज के लिए एक एआई फीचर है, जिसका नाम ProScaler है. यह यूज़र्स को बेहतर इमेज बनाकर देता है. Samsung Galaxy S25 Series के बाकी डिवाइस की तरह इसमें भी एआई एजेंट्स का सपोर्ट दिया गया है. सैमसंग ने अपने एआई सिस्टम में कुछ अपग्रेड्स भी किए हैं. अब उसमें थर्ड पार्टी ऐप इंटीग्रेशन की सुविधा भी मिल गई है. फोन Galaxy AI के साथ-साथ Gemini इंटीग्रेशन के साथ आता है. इस फोन के पिछले हिस्से पर 200MP का मेन सेंसर दिया गया है, जो ऑप्टिकल इमेड स्टेबाइलजेशन (OIS) और 2x Optical Zoom लेंस के साथ आता है. इसका दूसरा बैक कैमरा 12MP के अल्ट्रावाइड एंगल लेंस के साथ आता है. इस फोन के अगले हिस्से पर सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 12MP का एक सेल्फी कैमरा दिया है, जो फोन की स्क्रीन के बिल्कुल बीचो-बीच में प्लेस किया गया है. इस फोन में कंपनी ने 3900mAh की बैटरी दी है, दो 25W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. कंपनी का दावा है कि फोन लगभग 30 मिनट में पूरा चार्ज हो जाता है. हालांकि, इस फोन के साथ चार्जर नहीं मिलता है, उसे यूज़र्स को अलग से खरीदना पड़ेगा. यह भी पढ़ें: Samsung Galaxy Z Flip 7 FE के स्पेसिफिकेशन्स लीक, Flip 6 जैसा होगा कैमरा, डिस्प्ले और प्रोसेसर

हैदराबाद: सैमसंग ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Samsung Galaxy S25 Edge है. इस फोन का इंतजार पिछले कई महीनों से किया जा रहा है. अब आखिरकार इस सैमसंग ने अपने इस सबसे स्लिम फ्लैगशिप फोन को लॉन्च कर दिया है. सैमसंग ने अपने इस फोन में फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ स्लिम डिजाइन, 200MP का कैमरा सेंसर समेत डुअल कैमरा सेटअप के साथ-साथ बहुत सारे खास स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स दिए हैं. आइए हम आपको सैमसंग के इस नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में बताते हैं. सैमसंग के इस फोन का वजन मात्र 163 ग्राम है. यह फोन की थिकनेस 5.8mm है, इसलिए यह सैमसंग का सबसे पतला फ्लैगशिप फोन है. यह फोन टाइटनेनियम फ्रेम से बना है. इस फोन का फ्रंट साइड Corning Gorilla Glass Ceramic 2 और बैक साइड Corning Gorilla Glass Victus 2 प्रोटेक्शन के साथ आता है. इस फोन में पानी और धूल से बचने के लिए IP68 रेटिंग के साथ आता है. यह फोन सैमसंग के ऑपरेटिंग सिस्टम One UI 7 पर रन करता है, जो Galaxy AI और Gemini सपोर्ट के साथ आता है. कीमत और स्पेसिफिकेशन्स Galaxy S25 Edge की अमेरिका में कीमत $1,099 से शुरू होती है. यह फोन 23 मई से 2025 से उपलब्ध होगा, लेकिन इसके लिए प्री-ऑर्डर्स आज यानी 13 मई से ही शुरू हो रहे हैं. हालांकि, सैमसंग ने अपने इस फोन की भारतीय कीमत का ऐलान अभी तक नहीं किया है. इस फोन को कंपनी ने टाइटेनियम सिल्वर, टाइटेनियम जेटब्लैक और टाइटेनियम आइसब्लू कलर्स में पेश किया है. Samsung Galaxy S25 Edge में 6.7 इंच की Quad HD+ Dynamic AMOLED 2x डिस्प्ले दी है, जो 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ आती है. हालांकि, इसका रिफ्रेश रेट 1-120Hz के बीच में एडेप्टिव रहता है, इसके अलावा इसमें विज़न बूस्टर और एडेप्टिव कलर टन भी दिए गए हैं. इस फोन में प्रोसेसर के लिए Qualcomm Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया गया है, जो 12GB RAM और 256GB या 512GB स्टोरेज के साथ आता है. ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फोन में Android 15 पर बेस्ड One UI 7 का इस्तेमाल किया गया है. सैमसंग का कहना है कि इस फोन में एआई इमेज के लिए एक एआई फीचर है, जिसका नाम ProScaler है. यह यूज़र्स को बेहतर इमेज बनाकर देता है. Samsung Galaxy S25 Series के बाकी डिवाइस की तरह इसमें भी एआई एजेंट्स का सपोर्ट दिया गया है. सैमसंग ने अपने एआई सिस्टम में कुछ अपग्रेड्स भी किए हैं. अब उसमें थर्ड पार्टी ऐप इंटीग्रेशन की सुविधा भी मिल गई है. फोन Galaxy AI के साथ-साथ Gemini इंटीग्रेशन के साथ आता है. इस फोन के पिछले हिस्से पर 200MP का मेन सेंसर दिया गया है, जो ऑप्टिकल इमेड स्टेबाइलजेशन (OIS) और 2x Optical Zoom लेंस के साथ आता है. इसका दूसरा बैक कैमरा 12MP के अल्ट्रावाइड एंगल लेंस के साथ आता है. इस फोन के अगले हिस्से पर सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 12MP का एक सेल्फी कैमरा दिया है, जो फोन की स्क्रीन के बिल्कुल बीचो-बीच में प्लेस किया गया है. इस फोन में कंपनी ने 3900mAh की बैटरी दी है, दो 25W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. कंपनी का दावा है कि फोन लगभग 30 मिनट में पूरा चार्ज हो जाता है. हालांकि, इस फोन के साथ चार्जर नहीं मिलता है, उसे यूज़र्स को अलग से खरीदना पड़ेगा. यह भी पढ़ें: Samsung Galaxy Z Flip 7 FE के स्पेसिफिकेशन्स लीक, Flip 6 जैसा होगा कैमरा, डिस्प्ले और प्रोसेसर

Last Updated : May 13, 2025 at 1:58 PM IST