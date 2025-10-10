ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy M17 5G भारत में लॉन्च, बजट रेंज में मिलेगा Circle to Search AI फीचर

हैदराबाद: सैमसंग ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम Samsung Galaxy M17 5G है. इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 50MP का है. इस फोन में कंपनी ने कई खास एआई फीचर्स भी दिए हैं, जिनमें से एक सर्किल टू सर्च एआई फीचर है, जो आजकल काफी लोकप्रिय भी है. इसके अलावा इस फोन के साथ सैमसंग यूज़र्स को 6 ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस अपग्रेड्स भी देगा. इस फोन की सबसे खास बात है कि यूज़र्स को ये सभी फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स बजट रेंज ही मिलेंगे. आइए हम आपको इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और कीमत के बारे में बताते हैं.

वेरिएंट्स, कलर्स, कीमत, ऑफर्स और बिक्री