ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy M17 5G भारत में लॉन्च, बजट रेंज में मिलेगा Circle to Search AI फीचर

सैमसंग ने बजट रेंज में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसमें यूज़र्स 50MP कैमरा के साथ कई शानदार AI Features भी मिलेंगे.

Samsung Galaxy M17 5G
इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. (फोटो क्रेडिट: Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 10, 2025 at 2:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: सैमसंग ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम Samsung Galaxy M17 5G है. इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 50MP का है. इस फोन में कंपनी ने कई खास एआई फीचर्स भी दिए हैं, जिनमें से एक सर्किल टू सर्च एआई फीचर है, जो आजकल काफी लोकप्रिय भी है. इसके अलावा इस फोन के साथ सैमसंग यूज़र्स को 6 ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस अपग्रेड्स भी देगा. इस फोन की सबसे खास बात है कि यूज़र्स को ये सभी फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स बजट रेंज ही मिलेंगे. आइए हम आपको इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और कीमत के बारे में बताते हैं.

वेरिएंट्स, कलर्स, कीमत, ऑफर्स और बिक्री

  • इस फोन का बेस वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 12,499 रुपये है.
  • इस फोन का दूसरा वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 13,999 रुपये है.
  • इस फोन का तीसरा वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 15,999 रुपये है.
  • कंपनी ने इस फोन को मूनलाइट सिल्वर और सैफायर ब्लैक कलर्स में लॉन्च किया है.
  • इसके अलावा इन तीनों वेरिएंट्स पर यूज़र्स को कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर No Cost EMI और डिस्काउंट समेत कुछ ऑफर्स मिल सकते हैं.
  • इस फोन को 13 अक्टूबर 2025 से कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, अमेज़न और तमाम स्पेसिफिक रिटेल स्टोर्स पर बेचा जाएगा.

Samsung Galaxy M17 5G Specifications

फीचरजानकारी
मॉडलSamsung Galaxy M17 5G
ऑपरेटिंग सिस्टमAndroid 15 बेस्ड One UI 7
डिस्प्ले6.7 इंच Super AMOLED, Full HD Plus (1080x2340), 1100 nits ब्राइटनेस, Gorilla Glass Victus प्रोटेक्शन
प्रोसेसर और रैमExynos 1330 चिपसेट, 8GB तक RAM
स्टोरेज128GB इंटरनल, microSD कार्ड से एक्सपैंडेबल
रियर कैमरा50MP (OIS) + 5MP Ultra-wide + 2MP Macro
फ्रंट कैमरा13MP (Tear-drop नॉच डिज़ाइन)
बैटरी और चार्जिंग5000mAh, 25W फास्ट चार्जिंग
कनेक्टिविटी5G Dual SIM, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, USB Type-C
एआई और सिक्योरिटी फीचर्सCircle to Search, Gemini Live, Voice Focus, Knox Vault, On-device Voice Mail
पेमेंट और अपडेट्सSamsung Wallet Tap & Pay, 6 साल OS और सिक्योरिटी अपडेट
डिज़ाइन और ड्यूरेबिलिटीIP54 Dust & Splash Resistant, वज़न 192g, साइज़ 164.4 x 77.9 x 75mm

इस ख़बर को अपडेट किया जा रहा है...

For All Latest Updates

TAGGED:

SAMSUNG GALAXY M17 5GSAMSUNG GALAXY M17 5G PRICESAMSUNG GALAXY M17 5G SPECIFICATIONSAMSUNG GALAXY M17 5G CAMERASAMSUNG GALAXY M17 5G INDIA LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इजराइल में अपनी सेना भेज रहा है अमेरिका, जानें क्यों

बिहार चुनाव: इन 12 पहचान पत्रों से भी वोट डाल सकेंगे मतदाता, ECI ने जारी की लिस्ट

सलमान खान के को-एक्टर वरिंदर घुमन के निधन पर बवाल, करीबी दोस्त ने पंजाबी कलाकार की मौत पर उठाए सवाल, की जांच की मांग

महिला विश्व कप 2025 में भारत की पहली हार, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी मात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.