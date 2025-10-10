Samsung Galaxy M17 5G भारत में लॉन्च, बजट रेंज में मिलेगा Circle to Search AI फीचर
सैमसंग ने बजट रेंज में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसमें यूज़र्स 50MP कैमरा के साथ कई शानदार AI Features भी मिलेंगे.
Published : October 10, 2025 at 2:03 PM IST
हैदराबाद: सैमसंग ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम Samsung Galaxy M17 5G है. इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 50MP का है. इस फोन में कंपनी ने कई खास एआई फीचर्स भी दिए हैं, जिनमें से एक सर्किल टू सर्च एआई फीचर है, जो आजकल काफी लोकप्रिय भी है. इसके अलावा इस फोन के साथ सैमसंग यूज़र्स को 6 ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस अपग्रेड्स भी देगा. इस फोन की सबसे खास बात है कि यूज़र्स को ये सभी फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स बजट रेंज ही मिलेंगे. आइए हम आपको इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और कीमत के बारे में बताते हैं.
वेरिएंट्स, कलर्स, कीमत, ऑफर्स और बिक्री
- इस फोन का बेस वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 12,499 रुपये है.
- इस फोन का दूसरा वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 13,999 रुपये है.
- इस फोन का तीसरा वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 15,999 रुपये है.
- कंपनी ने इस फोन को मूनलाइट सिल्वर और सैफायर ब्लैक कलर्स में लॉन्च किया है.
- इसके अलावा इन तीनों वेरिएंट्स पर यूज़र्स को कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर No Cost EMI और डिस्काउंट समेत कुछ ऑफर्स मिल सकते हैं.
- इस फोन को 13 अक्टूबर 2025 से कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, अमेज़न और तमाम स्पेसिफिक रिटेल स्टोर्स पर बेचा जाएगा.
The bold and sleek #GalaxyM17 5G is here.— Samsung India (@SamsungIndia) October 10, 2025
A Monster so slim at 7.5mm that it fits right into your Monster life. Now in Sapphire Black and Moonlight Silver- colours so striking and distinct it matches your Monster vibe.#GalaxyM17 5G #LoveForMonster #MonsterInMotion #Samsung pic.twitter.com/ybZ4B20LLG
Samsung Galaxy M17 5G Specifications
|फीचर
|जानकारी
|मॉडल
|Samsung Galaxy M17 5G
|ऑपरेटिंग सिस्टम
|Android 15 बेस्ड One UI 7
|डिस्प्ले
|6.7 इंच Super AMOLED, Full HD Plus (1080x2340), 1100 nits ब्राइटनेस, Gorilla Glass Victus प्रोटेक्शन
|प्रोसेसर और रैम
|Exynos 1330 चिपसेट, 8GB तक RAM
|स्टोरेज
|128GB इंटरनल, microSD कार्ड से एक्सपैंडेबल
|रियर कैमरा
|50MP (OIS) + 5MP Ultra-wide + 2MP Macro
|फ्रंट कैमरा
|13MP (Tear-drop नॉच डिज़ाइन)
|बैटरी और चार्जिंग
|5000mAh, 25W फास्ट चार्जिंग
|कनेक्टिविटी
|5G Dual SIM, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, USB Type-C
|एआई और सिक्योरिटी फीचर्स
|Circle to Search, Gemini Live, Voice Focus, Knox Vault, On-device Voice Mail
|पेमेंट और अपडेट्स
|Samsung Wallet Tap & Pay, 6 साल OS और सिक्योरिटी अपडेट
|डिज़ाइन और ड्यूरेबिलिटी
|IP54 Dust & Splash Resistant, वज़न 192g, साइज़ 164.4 x 77.9 x 75mm
इस ख़बर को अपडेट किया जा रहा है...