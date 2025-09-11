ETV Bharat / technology

₹15,000 से भी कम में लॉन्च हुआ नया 5G Samsung Phone, जानें खास डिटेल्स

इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. ( फोटो क्रेडिट: X/Samsung )

By ETV Bharat Tech Team Published : September 11, 2025 at 4:51 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: सैमसंग ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इस स्मार्टफोन का नाम Samsung Galaxy F17 5G है. इस फोन में कंपनी ने 50MP का बैक कैमरा, 5000mAh बैटरी और स्लिम बॉडी के साथ लॉन्च किया है. इस फोन में कंपनी ने प्रोसेसर के लिए 5nm Exynos 1330 चिपसेट भी दिया है. यह सैमसंग का एकत बजट स्मार्टफोन है, जिसके लिए कंपनी ने दावा किया है कि यह अपनी प्राइस रेंज में सबसे स्लिम फोन्स में से एक है. आइए हम आपको सैमसंग के इस स्मार्टफोन के बारे में बताते हैं. Samsung Galaxy F17 5G: स्पेसिफिकेशन्स सैमसंग के इस फोन में कंपनी ने 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस Infinity-U Super AMOLED डिस्प्ले दी है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है. इस फोन में Corning Gorilla Glass Victus प्रोटेक्शन भी दिया गया है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए 5nm Exynos 1330 SoC चिपसेट दिया गया है, जो 6GB तक रैम सपोर्ट करता है. इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 50MP, दूसरा कैमरा 5MP के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और तीसरा कैमरा 2MP के मैक्रो सेंसर के साथ आता है. इस बैक कैमरा सेटअप के साथ एक एलईडी लाइट भी मिलती है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13MP का एक फ्रंट कैमरा भी दिया गया है.