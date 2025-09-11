ETV Bharat / technology

₹15,000 से भी कम में लॉन्च हुआ नया 5G Samsung Phone, जानें खास डिटेल्स

Samsung Galaxy F17 5G को भारत में लॉन्च कर दिया गया है. इसमें 5G कनेक्टिविटी और 50MP कैमरा सेटअप दिया गया है.

Samsung Galaxy F17 5G
इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. (फोटो क्रेडिट: X/Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2025 at 4:51 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: सैमसंग ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इस स्मार्टफोन का नाम Samsung Galaxy F17 5G है. इस फोन में कंपनी ने 50MP का बैक कैमरा, 5000mAh बैटरी और स्लिम बॉडी के साथ लॉन्च किया है. इस फोन में कंपनी ने प्रोसेसर के लिए 5nm Exynos 1330 चिपसेट भी दिया है. यह सैमसंग का एकत बजट स्मार्टफोन है, जिसके लिए कंपनी ने दावा किया है कि यह अपनी प्राइस रेंज में सबसे स्लिम फोन्स में से एक है. आइए हम आपको सैमसंग के इस स्मार्टफोन के बारे में बताते हैं.

Samsung Galaxy F17 5G: स्पेसिफिकेशन्स

सैमसंग के इस फोन में कंपनी ने 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस Infinity-U Super AMOLED डिस्प्ले दी है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है. इस फोन में Corning Gorilla Glass Victus प्रोटेक्शन भी दिया गया है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए 5nm Exynos 1330 SoC चिपसेट दिया गया है, जो 6GB तक रैम सपोर्ट करता है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 50MP, दूसरा कैमरा 5MP के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और तीसरा कैमरा 2MP के मैक्रो सेंसर के साथ आता है. इस बैक कैमरा सेटअप के साथ एक एलईडी लाइट भी मिलती है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13MP का एक फ्रंट कैमरा भी दिया गया है.

यह फोन Android 15 पर बेस्ड One UI 7 पर रन करता है. कंपनी का दावा है कि इस फोन में 6 साल तक बड़े ओएस अपडेट्स मिलेंगे. इसके अलावा इस फोन में यूज़र्स को Circle to Search और Google Gemini जैसे कई एआई फीचर्स भी मिलेंगे. इसमें Samsung Wallet और सैमसंग का टैप एंड पेय फीचर भी दिया गया है. इस फोन में 5000mAh की बैटरी के साथ 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है.

वेरिएंट्स और कीमत

इस फोन को कंपनी ने दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया है. इसका पहला वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 14,499 रुपये है. इस फोन का दूसरा वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 15,999 रुपये है. इस फोन का तीसरा वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 17,499 रुपये है.

इस फोन को कंपनी ने नियो ब्लैक और वॉयलेट पॉप कलर में लॉन्च किया है. इसे सैमसंग इंडिया की वेबसाइट, फ्लिपकार्ट और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है. इस फोन को HDFC Bank कार्ड्स और यूपीआई के जरिए खरीदने पर कंपनी 500 रुपये का कैशबैक भी दे रही है. इसके अलावा यूज़र्स 6 महीने की नो कॉस्ट ईएमाई पर भी इस फोन को खरीद सकते हैं.

फीचर/स्पेसिफिकेशनडिटेल्स
डिस्प्ले6.7" FHD+ Super AMOLED, 90Hz, Gorilla Glass Victus
प्रोसेसरExynos 1330 Octa Core, Mali-G68 MP2 GPU
RAM & Storage4GB/6GB RAM, 128GB, microSD up to 2TB
कैमरा50MP (OIS) + 5MP Ultra-wide + 2MP Macro, 13MP फ्रंट
सॉफ्टवेयरAndroid 15, One UI 7
बैटरी5000mAh, 25W फास्ट चार्जिंग
फिंगरप्रिंट स्कैनरसाइड माउंटेड
कनेक्टिविटी5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, ब्लूटूथ 5.3, NFC
वजन और डाइमेंशंस192g, 164.4 x 77.9 x 7.5mm
वॉटर/डस्ट रेसिस्टेंसIP54
रंग विकल्पViolet Pop, Neo Black
कीमत₹14,499 (4GB+128GB), ₹15,999 (6GB+128GB)
ऑफर्स₹500 कैशबैक (HDFC/UPI), नो-कॉस्ट EMI 6 महीने
यह भी पढ़ें: iPhone 17 vs iPhone 16: दोनों फोन्स में क्या और कितना अंतर? जानें किसे खरीदना होगा बेहतर

