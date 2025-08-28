ETV Bharat / technology

Samsung ने की एक नए इवेंट की घोषणा, Galaxy S25 FE और Tab S11 लॉन्च होने की उम्मीद - SAMSUNG SEPTEMBER 2025 EVENT

सैमसंग ने एक नए इवेंट का ऐलान किया है, जो 4 सितंबर को आयोजित किया जाएगा. आइए जानते हैं कि इस इवेंट में क्या होगा.

Samsung Announces Galaxy Event
4 सितंबर को आयोजित होगा सैमसंग का वर्चुअल इवेंट (फोटो क्रेडिट: Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2025 at 1:48 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: सैमसंग ने अपने एक नए इवेंट का ऐलान किया है, जिसका आयोजन अगले हफ्ते किया जाएगा. सैमसंग के इस नए गैलेक्सी इवेंट का ऐलान 4 सितंबर 2025 को सुबह 5:30 बजे ET यानी भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे आयोजित किया जाएगा. यह एक वर्चुअल गैलेक्सी इवेंट होगा. इस इवेंट में सैमसंग कुछ प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकता है.

सैमसंग के न्यूज़रूम पोस्ट के मुताबिक 4 सितंबर को सैमसंग गैलेक्सी के इस वर्चुअल इवेंट के अलावा 5 सितंबर को IFA Berlin में सैमसंग का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और exhibition booth भी होगा. वहां भी यूज़र्स को गैलेक्सी इकोसिस्टम की झलक देखने को मिल सकती है.

इस इवेंट में क्या-क्या होगा

Samsung Galaxy S25 FE: इस इवेंट में सैमसंग अपनी आखिरी फ्लैगशिप फोन सीरीज का एक नया फोन लॉन्च कर सकता है, जिसका नाम Samsung Galaxy S25 FE हो सकता है. इस फोन में यूज़र्स को 6.7 इंच की Full HD+ AMOLED 2X डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट मिल सकता है. फोन में प्रोसेसर के लिए Exynos 2400 और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए Android 16 पर बेस्ड One UI 8 का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है. इस फोन में 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला बेस मॉडल हो सकता है. इसमें 45W की फास्ट चार्जिंग के साथ 4900mAh बैटरी और 25W की वायरलेस फास्ट चार्जिंग भी दी जा सकती है. अब देखना होगा कि इस फोन में ये संभावित फीचर्स होते हैं या नहीं और इसकी कीमत कितनी तय की जाती है.

Galaxy Tab S11 Series: इस इवेंट में सैमसंग अपनी एक नई टैबलेट की सीरीज भी लॉन्च कर सकती है. इस सीरीज में सैमसंग दो नए AI-powered tablets लॉन्च कर सकता है. इनके नाम Galaxy Tab S11 और Tab S11 Ultra हो सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन दोनों टैबलेट्स में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 9400+ चिपसेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो एआई परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा. हालांकि, इस बार किसी प्लस वर्ज़न वाले टैबलेट के लॉन्च होने की उम्मीद नहीं है.

यूज़र्स के लिए सैमसंग का ऑफर

सैमसंग ने बताया है कि अगर आप सैमसंग की आधिकारिक वेबसाइट या Shop Samsung app से नया Galaxy Tab reserve करते हो, तो आपको $50 (लगभग ₹4,400) का क्रेडिट मिलेगा. हालांकि, ये क्रेडिट रिज़र्व्ड डिवाइस पर नहीं लगेगा, बल्कि आप इसे Galaxy phones, Buds, Watch वगैरह के लिए उपयोग कर सकते हैं.

इसके अलावा अगर आप बजट टैबलेट खरीदते हैं तो, आपको $950 (लगभग ₹83,000) तक की बचत करने का मौका मिल सकता है. इसमें आपको trade-in credit, free storage upgrade और कुछ और goodies का फायदा मिल सकता है.

