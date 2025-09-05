हैदराबाद: भारत सरकार ने हाल ही में GST की दरों में संशोधन किया है, जिससे दोपहिया, तीन-पहिया और चार-पहिया वाहनों की कीमतों पर असर पड़ा है. जहां ज्यादातर वाहन GST दर गिरने से सस्ते हो गए हैं, वहीं कुछ व्हीकल सेगमेंट ऐसे भी हैं जो पहले से महंगे हो गए हैं. इसी में शामिल है प्रीमियम दोपहिया वाहन सेगमेंट, जो 350cc इंजन सेगमेंट से ऊपर हैं. बता दें कि भारत सरकार ने 350cc से बड़े इंजन वाली प्रीमियम बाइक्स पर 28 प्रतिशत की जगह पर 40 प्रतिशत GST लागू की है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि GST की ये नई दरें आगामी 22 सितंबर से लागू होंगी. वहीं दूसरी ओर, 350cc से छोटी क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर मौजूदा समय में 28 प्रतिशत GST लिया जा रहा है, जिसे घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा. साफ शब्दों में समझें तो, ज्यादा मांग वाली प्रीमियम बाइक्स अब ज्यादा महंगी हो गई हैं. यहां हम उन 5 प्रीमियम बाइक्स के बारे में बता रहे हैं, जिनकी बिक्री अच्छी होती है और इनकी कीमतें 22 सितंबर के बाद बढ़ जाएंगी.

1. Royal Enfield Himalayan 450

इस लिस्ट में पहला नाम Royal Enfield Himalayan 450 का है, जो भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली एडवेंचर बाइक्स में से एक है. यह फ़ीचर्स से भरपूर बाइक टूरिंग और ऑफ-रोडिंग के लिए अपने उपयुक्त मैकेनिकल सेटअप के लिए बाइकर्स द्वारा बेहद पसंद की जाती है, क्योंकि इससे एक बेहतरीन राइडिंग एक्सपीरिएंस मिलता है.

Royal Enfield Himalayan 450 (फोटो - Royal Enfield)

बता दें कि यह मोटरसाइकिल Himalayan 411 की सक्सेसर भी है, और भारतीय बाजार में लॉन्च होने के बाद से इसकी बिक्री काफी बेहतर रही है. Himalayan 450 में 452cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल होता है, जो 39 bhp की पावर और 40 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक को मौजूदा समय में 2.85 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर बेचा जा रहा है.

2. Bajaj Pulsar NS400Z

इस लिस्ट में Bajaj की Pulsar NS400Z भी शामिल है, क्योंकि इसमें 373cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल होता है. यह इंजन 43 bhp की पावर और 35 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. बता दें कि यही इंजन Bajaj Dominar 400 में भी इस्तेमाल किया जाता है. इस बाइक को लेकर Bajaj का दावा है कि Bajaj NS400Z इस लाइनअप की सबसे शक्तिशाली और महंगी Pulsar बाइक है.

Bajaj Pulsar NS400 Z (फोटो - Bajaj Auto)

कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को कई बेहतरीन फीचर्स से नवाजा है. हालांकि, Bajaj Pulsar NS400Z की सबसे खास बात इसकी कीमत है. यह अपने सेगमेंट की सबसे किफायती मोटरसाइकिल है, और मौजूदा समय में यह मोटरसाइकिल 1.92 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बेची जा रही है.

3. KTM 390 Duke

भारतीय बाजार में नेकेड स्ट्रीट-फाइटर के तौर पर बेची जा रही, KTM 390 Duke भी GST संशोधन की लपेट में आ रही है. इस बाइक में 398.63cc, लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो 45.3 bhp की पावर और 39 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. KTM 390 Duke राइडर्स को बेहद पसंद आती है, जो परफॉर्मेंस के शौकीन होते हैं.

KTM 390 Duke (फोटो - KTM India)

इसके अलावा, यह बाइक रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए भी एक बेहतरीन बाइक साबित हो सकती है. यह स्ट्रीटफाइटर मुख्य रूप से अपने परफॉर्मेंस, हैंडलिंग और फीचर्स के लिए जानी जाती है. मौजूदा समय में KTM 390 Duke को 2.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा है.

4. Triumph Scrambler 400 X

भारतीय बाजार में Triumph Scrambler 400 X, कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स में से एक है. इस बाइक में 398.15cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो 39.5 bhp की अधिकतम पावर और 37.5 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. इस बाइक को कंपनी की बड़ी स्क्रैम्बलर जैसा डिजाइन दिया गया है.

Triumph Scrambler 400 X (फोटो - Triumph India)

यह डिजाइन इसे बाकी बाइक्स से काफी अलग बनाता है. इसके अलावा, Triumph Scrambler 400 X की सड़क पर मज़बूत उपस्थिति और प्रभावशाली ग्राउंड क्लीयरेंस है, जिससे यह बाइक भारत की सड़कों पर आसानी से चल पाती है. मौजूदा समय में इस बाइक को 2.67 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा है.

5. Harley Davidson X440

Harley-Davidson X440 भारत में कंपनी की एंट्री-लेवल मोटरसाइकिल है, और यह बाइक Hero MotoCorp और Harley-Davidson की साझेदारी के तहत बेची जा रही है. यह बाइक बेहतर रोड प्रसेंस, बेहतरीन राइड क्वालिटी और टॉर्की इंजन के साथ एक लुभावने एग्जॉस्ट नोट के साथ आती है.

Harley Davidson X440 (फोटो - Harley Davidson India)

इसके इंजन की बात करें तो इसमें 440cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो 27 bhp की पावर और 38 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. इस बाइक को मौजूदा समय में 2.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बेची जा रही है.