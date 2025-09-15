ETV Bharat / technology

Royal Enfield की कौन सी बाइक हुईं सस्ती, कौन सी महंगी, देखें पूरी लिस्ट

Royal Enfield 350 रेंज की कीमतों में संशोधन कंपनी के 350cc लाइनअप की बात करें तो, इसमें Hunter (1.38 लाख रुपये - 1.67 लाख रुपये), Bullet (1.62 लाख रुपये - 2.02 लाख रुपये), Classic (1.81 लाख रुपये - 2.16 लाख रुपये), Meteor (1.91 लाख रुपये - 2.14 लाख रुपये) और Gaon Classic (2.18 लाख रुपये - 2.21 लाख रुपये) बाइक्स शामिल हैं, जिनकी कीमतों में कंपनी ने कटौती की है.

अब चूंकि कंपनी के पोर्टफोलियो में 350cc से कम क्षमता वाली और उससे ज्यादा क्षमता 450cc और 650cc वाली बाइक्स भी शामिल हैं, तो जहां छोटी बाइक्स की कीमतें कम हुई हैं, वहीं बड़ी क्षमता वाली बाइक्स की कीमतें बढ़ी हैं. 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होने वाले इन बदलावों का उद्देश्य संशोधित टैक्स ढांचे का पूरा प्रभाव ग्राहकों तक पहुंचाना है.

हैदराबाद: इस माह की 22 तारीख को नई GST दरें लागू होने जा रही हैं. भारत सरकार ने बीते माह ही GST 2.0 की घोषणा की थी. इन संशोधित GST दरों ने सभी दोपहिया वाहनों की कीमतों पर असर डाला है. इनमें से एक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Royal Enfield भी है, जिसने अपने पोर्टफोलियो में GST 2.0 के चलते कीमतों में संशोधन किया है.

मॉडल का नाम कलर/वेरिएंट GST 2.0 से पहले की कीमत GST 2.0 के बाद की कीमत कीमत में अंतर कटौती प्रतिशत में Royal Enfield Hunter 350 फैक्टरी 1,49,900 रुपये 1,37,640 रुपये -12,260 रुपये -8.2 प्रतिशत Royal Enfield Hunter 350 डेप्पर एंड रिओ 1,76,750 रुपये 1,62,292 रुपये -14,458 रुपये -8.2 प्रतिशत Royal Enfield Hunter 350 ऱेबेल/लंडन/टोक्यो 1,81,750 रुपये 1,66,883 रुपये -14,867 रुपये -8.2 प्रतिशत Royal Enfield Bullet 350 बटालियन 1,76625 रुपये 1,62,161 रुपये -14,464 रुपये -8.2 प्रतिशत Royal Enfield Bullet 350 मिलिट्री 1,77,316 रुपये 1,62,795 रुपये -14,521 रुपये -8.2 प्रतिशत Royal Enfield Bullet 350 स्टैंडर्ड 2,01,707 रुपये 1,85,187 रुपये -16,520 रुपये -8.2 प्रतिशत Royal Enfield Bullet 350 ब्लैक गोल्ड 2,20,466 रुपये 2,02,409 रुपये -18,057 रुपये -8.2 प्रतिशत Royal Enfield Classic 350 रेडडिच SC 1,97,253 रुपये 1,81,118 रुपये -16,135 रुपये -8.2 प्रतिशत Royal Enfield Classic 350 हैल्सियन SC 2,00,157 रुपये 1,83,784 रुपये -16,373 रुपये -8.2 प्रतिशत Royal Enfield Classic 350 मद्रास रेड & जोधपुर ब्लू 2,03,813 रुपये 1,87,141 रुपये -16,672 रुपये -8.2 प्रतिशत Royal Enfield Classic 350 मेडेलियन ब्रॉन्ज 2,08,415 रुपये 1,91,366 रुपये -17,049 रुपये -8.2 प्रतिशत Royal Enfield Classic 350 कमांडो सैंड 2,20,669 रुपये 2,02,617 रुपये -18,052 रुपये -8.2 प्रतिशत Royal Enfield Classic 350 गन ग्रे & स्टील्थ ब्लैक 2,298,66 रुपये 2,11,062 रुपये -18,804 रुपये -8.2 प्रतिशत Royal Enfield Classic 350 एमेरॉल्ड ग्रीन 2,34,972 रुपये 2,15,750 रुपये -19,222 रुपये -8.2 प्रतिशत Royal Enfield Meteor 350 फायरबॉल 2,08,270 रुपये 1,91,233 रुपये -17,037 रुपये -8.2 प्रतिशत Royal Enfield Meteor 350 स्टेलर 2,18,385 रुपये 2,00,520 रुपये -17,865 रुपये -8.2 प्रतिशत Royal Enfield Meteor 350 अरोरा 2,22,430 रुपये 2,04,234 रुपये -18,196 रुपये -8.2 प्रतिशत Royal Enfield Meteor 350 सुपरनोवा 2,32,545 रुपये 2,13,521 रुपये -19,024 रुपये -8.2 प्रतिशत Royal Enfield Goan Classic 350 पर्पल हेज 2,37,351 रुपये 2,17,934 रुपये -19,417 रुपये -8.2 प्रतिशत Royal Enfield Goan Classic 350 शेक ब्लैक 2,37,351 रुपये 2,17,934 रुपये -19,417 रुपये -8.2 प्रतिशत Royal Enfield Goan Classic 350 रेव रेड 2,40,381 रुपये 2,20,716 रुपये -19,665 रुपये -8.2 प्रतिशत Royal Enfield Goan Classic 350 ट्रिप टील 2,40,381 रुपये 2,20,716 रुपये -19,665 रुपये -8.2 प्रतिशत

औसतन, कंपनी की 350cc बाइक्स लगभग 12,000 से 19,000 रुपये तक सस्ती हुई हैं, यानी इनकी कीमतों में 8.2 प्रतिशत तक की कटौती की गई है. इससे नए खरीदारों के लिए एंट्री-लेवल रॉयल एनफील्ड रेंज की कीमतें काफ़ी आसान हो जाएंगी.

Royal Enfield 450 रेंज की कीमतों में संशोधन

कंपनी के 450cc क्षमता वाली बाइक्स की बात करें तो इस रेंज में Scram (2.23 लाख रुपये - 2.31 लाख रुपये), Guerrilla (2.56 लाख रुपये - 2.72 लाख रुपये) और Himalayan (3.06 लाख रुपये - 3.20 लाख रुपये) जैसे मॉडल शामिल हैं.

Royal Enfield Guerrilla 450 (फोटो - Royal Enfield)

मॉडल का नाम कलर/वेरिएंट GST 2.0 से पहले की कीमत GST 2.0 के बाद की कीमत कीमत में अंतर बढ़ोतरी प्रतिशत में Royal Enfield Scram 450 ट्रेल ग्रीन 2,08,000 रुपये 2,23,131 रुपये +15,131 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Scram 450 ट्रेल ग्रीन 2,08,000 रुपये 2,23,131 रुपये +15,131 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Scram 450 फोर्स ग्रे 2,15,000 रुपये 2,30,641 रुपये +15,641 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Scram 450 फोर्स टील 2,15,000 रुपये 2,30,641 रुपये +15,641 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Scram 450 फोर्स टील 2,15,000 रुपये 2,30,641 रुपये +15,641 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Guerrilla 450 स्मोक सिल्वर 2,39,000 रुपये 2,56,387 रुपये +17,387 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Guerrilla 450 येलो रिबन 2,54,000 रुपये 2,72,479 रुपये +18,479 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Guerrilla 450 ब्रेवा ब्लू 2,54,000 रुपये 2,72,479 रुपये +18,479 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Himalayan 450 काजा ब्राउन 2,85,000 रुपये 3,05,736 रुपये +20,736 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Himalayan 450 स्टेट हिमालयन सॉल्ट 2,89,000 रुपये 3,10,028 रुपये +21,028 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Himalayan 450 स्टेट पॉपी ब्लू 2,89,000 रुपये 3,10,028 रुपये +21,028 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Himalayan 450 कामेट व्हाइट 2,93,000 रुपये 3,14,319 रुपये +21,319 रुपये +7.3 प्रतिशत

GST 2.0 के चलते इनकी कीमतों में कंपनी ने बढ़ोतरी की है. पुरानी कीमतों के मुकाबले ये बाइक्स अब 15,000 रुपये से 21,000 रुपये तक महंगी हो गई हैं, यानी इनकी कीमतों में करीब 7.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

Royal Enfield 650 रेंज की कीमतों में संशोधन

वहीं, कंपनी के टॉप लाइनअप 650cc में शामिल बाइक्स की बात करें तो इसमें Interceptor (3.32 लाख रुपये - 3.63 लाख रुपये), Continental GT (3.50 लाख रुपये - 3.78 लाख रुपये), Classic 650 (3.61 लाख रुपये - 3.75 लाख रुपये), Shotgun (3.94 लाख रुपये - 4.09 लाख रुपये), Bear 650 (3.72 लाख रुपये - 3.94 लाख रुपये) और Super Meteor (3.99 लाख रुपये - 4.32 लाख रुपये) बाइक्स हैं, जिनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है.

Royal Enfield Classic 650 (फोटो - Royal Enfield)

मॉडल का नाम कलर/वेरिएंट GST 2.0 से पहले की कीमत GST 2.0 के बाद की कीमत कीमत में अंतर बढ़ोतरी प्रतिशत में Royal Enfield Interceptor 650 कैली ग्रीन 3,09,551 रुपये 3,32,073 रुपये +22,522 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Interceptor 650 कैन्यन रेड 3,09,551 रुपये 3,32,073 रुपये +22,522 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Interceptor 650 सनसेट स्ट्रिप 3,17,728 रुपये 3,40,845 रुपये +23,117 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Interceptor 650 बार्सिलोना ब्लू 3,27,943 रुपये 3,51,804 रुपये +23,861 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Interceptor 650 ब्लैक रे 3,27,943 रुपये 3,51,804 रुपये +23,861 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Interceptor 650 मार्क 2 3,381,58 रुपये 3,62,762 रुपये +24,604 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Continental GT 650 ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन 3,25,897 रुपये 3,49,609 रुपये +23,712 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Continental GT 650 रॉकर रेड 3,25,897 रुपये 3,49,609 रुपये +23,712 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Continental GT 650 एपेक्स ग्रे 3,46.330 रुपये 3,71,529 रुपये +25,199 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Continental GT 650 स्लिप स्ट्रीम ब्लू 3,46,330 रुपये 3,71,529 रुपये +25,199 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Continental GT 650 मिस्टर क्लीन 3,52.459 रुपये 3,78,104 रुपये +25,645 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Classic 650 वल्लम रेड 3,36,610 रुपये 3,61,243 रुपये +24,633 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Classic 650 ब्रंटिंगथोर्प ब्लू 3,36,610 रुपये 3,61,243 रुपये +24,633 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Classic 650 टील 3,41,037 रुपये 3,65,995 रुपये +24,958 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Classic 650 ब्लैक क्रोम 3,49,890 रुपये 3,75,497 रुपये +25,607 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Shotgun 650 शीट मैटेल ग्रे 3,67,202 रुपये 3,94,076 रुपये +26,874 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Shotgun 650 प्लाज्मा ब्लू 3,78,140 रुपये 4,05,814 रुपये +27,674 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Shotgun 650 ड्रिल ग्रीन 3,78,140 रुपये 4,05,814 रुपये +27,674 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Shotgun 650 स्टेंसिल सफेद 3,81,064 रुपये 4,08,953 रुपये +27,889 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Bear 650 बोर्ड वॉक 3,46,330 रुपये 3,71,675 रुपये +25,345 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Bear 650 वाइल्ड हनी 3,51,441 रुपये 3,77,161 रुपये +25,720 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Bear 650 पेट्रोल ग्रीन 3,51,441 रुपये 3,77,161 रुपये +25,720 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Bear 650 गोल्डेन शैडो 3,58,591 रुपये 3,84,834 रुपये +26,243 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Bear 650 टू फोर नाइन 3,66,760 रुपये 3,93,601 रुपये +26,841 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Super Meteor 650 एस्ट्रल ग्रीन 3,71,767 रुपये 3,98,975 रुपये +27,208 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Super Meteor 650 एस्ट्रल ब्लैक 3,71,767 रुपये 3,98,975 रुपये +27,208 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Super Meteor 650 इंटरस्टेलर ग्रे 3,87,320 रुपये 4,15,667 रुपये +28,347 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Super Meteor 650 इंटरस्टेलर ग्रीन 3,87,320 रुपये 4,15,667 रुपये +28,347 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Super Meteor 650 सेलेस्टियल ब्लू 4,02,876 रुपये 4,32,362 रुपये +29,486 रुपये +7.3 प्रतिशत Royal Enfield Super Meteor 650 सेलेस्टियल रेड 4,02,876 रुपये 4,32,362 रुपये +29,486 रुपये +7.3 प्रतिशत

कीमत बढ़ोतरी की बात करें तो 650cc लाइनअप के लिए बढ़ोतरी थोड़ी ज़्यादा हुई है, जो लगभग 22,000 रुपये से लेकर लगभग 30,000 रुपये तक जाती है. कुल मिलाकर इस लाइनअप की बाइक्स की कीमतों में लगभग 7.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. वैसे तो ये कीमत काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये बाइक्स भारत में सबसे किफ़ायती ट्विन-सिलेंडर मोटरसाइकिलों में से एक हैं.