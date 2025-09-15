ETV Bharat / technology

Royal Enfield की कौन सी बाइक हुईं सस्ती, कौन सी महंगी, देखें पूरी लिस्ट

GST 2.0 के चलते दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Royal Enfield ने अपनी बाइक्स की कामतों को संशोधित किया है.

Royal Enfield Hunter 350
Royal Enfield Hunter 350 (फोटो - Royal Enfield)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2025 at 2:50 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: इस माह की 22 तारीख को नई GST दरें लागू होने जा रही हैं. भारत सरकार ने बीते माह ही GST 2.0 की घोषणा की थी. इन संशोधित GST दरों ने सभी दोपहिया वाहनों की कीमतों पर असर डाला है. इनमें से एक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Royal Enfield भी है, जिसने अपने पोर्टफोलियो में GST 2.0 के चलते कीमतों में संशोधन किया है.

अब चूंकि कंपनी के पोर्टफोलियो में 350cc से कम क्षमता वाली और उससे ज्यादा क्षमता 450cc और 650cc वाली बाइक्स भी शामिल हैं, तो जहां छोटी बाइक्स की कीमतें कम हुई हैं, वहीं बड़ी क्षमता वाली बाइक्स की कीमतें बढ़ी हैं. 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होने वाले इन बदलावों का उद्देश्य संशोधित टैक्स ढांचे का पूरा प्रभाव ग्राहकों तक पहुंचाना है.

Royal Enfield 350 रेंज की कीमतों में संशोधन
कंपनी के 350cc लाइनअप की बात करें तो, इसमें Hunter (1.38 लाख रुपये - 1.67 लाख रुपये), Bullet (1.62 लाख रुपये - 2.02 लाख रुपये), Classic (1.81 लाख रुपये - 2.16 लाख रुपये), Meteor (1.91 लाख रुपये - 2.14 लाख रुपये) और Gaon Classic (2.18 लाख रुपये - 2.21 लाख रुपये) बाइक्स शामिल हैं, जिनकी कीमतों में कंपनी ने कटौती की है.

Royal Enfield Meteor 350
Royal Enfield Meteor 350 (फोटो - Royal Enfield)
मॉडल का नामकलर/वेरिएंटGST 2.0 से पहले की कीमतGST 2.0 के बाद की कीमतकीमत में अंतरकटौती प्रतिशत में
Royal Enfield Hunter 350फैक्टरी 1,49,900 रुपये1,37,640 रुपये-12,260 रुपये-8.2 प्रतिशत
Royal Enfield Hunter 350डेप्पर एंड रिओ 1,76,750 रुपये1,62,292 रुपये-14,458 रुपये-8.2 प्रतिशत
Royal Enfield Hunter 350ऱेबेल/लंडन/टोक्यो 1,81,750 रुपये1,66,883 रुपये-14,867 रुपये-8.2 प्रतिशत
Royal Enfield Bullet 350बटालियन 1,76625 रुपये1,62,161 रुपये-14,464 रुपये-8.2 प्रतिशत
Royal Enfield Bullet 350मिलिट्री 1,77,316 रुपये1,62,795 रुपये-14,521 रुपये-8.2 प्रतिशत
Royal Enfield Bullet 350स्टैंडर्ड 2,01,707 रुपये1,85,187 रुपये-16,520 रुपये-8.2 प्रतिशत
Royal Enfield Bullet 350ब्लैक गोल्ड 2,20,466 रुपये2,02,409 रुपये-18,057 रुपये-8.2 प्रतिशत
Royal Enfield Classic 350रेडडिच SC 1,97,253 रुपये1,81,118 रुपये-16,135 रुपये-8.2 प्रतिशत
Royal Enfield Classic 350हैल्सियन SC 2,00,157 रुपये1,83,784 रुपये-16,373 रुपये-8.2 प्रतिशत
Royal Enfield Classic 350मद्रास रेड & जोधपुर ब्लू 2,03,813 रुपये1,87,141 रुपये-16,672 रुपये-8.2 प्रतिशत
Royal Enfield Classic 350मेडेलियन ब्रॉन्ज 2,08,415 रुपये1,91,366 रुपये-17,049 रुपये-8.2 प्रतिशत
Royal Enfield Classic 350कमांडो सैंड2,20,669 रुपये2,02,617 रुपये-18,052 रुपये-8.2 प्रतिशत
Royal Enfield Classic 350गन ग्रे & स्टील्थ ब्लैक2,298,66 रुपये2,11,062 रुपये-18,804 रुपये-8.2 प्रतिशत
Royal Enfield Classic 350एमेरॉल्ड ग्रीन2,34,972 रुपये2,15,750 रुपये-19,222 रुपये-8.2 प्रतिशत
Royal Enfield Meteor 350फायरबॉल 2,08,270 रुपये1,91,233 रुपये-17,037 रुपये-8.2 प्रतिशत
Royal Enfield Meteor 350स्टेलर 2,18,385 रुपये2,00,520 रुपये-17,865 रुपये-8.2 प्रतिशत
Royal Enfield Meteor 350अरोरा2,22,430 रुपये2,04,234 रुपये-18,196 रुपये-8.2 प्रतिशत
Royal Enfield Meteor 350सुपरनोवा 2,32,545 रुपये2,13,521 रुपये-19,024 रुपये-8.2 प्रतिशत
Royal Enfield Goan Classic 350पर्पल हेज 2,37,351 रुपये2,17,934 रुपये-19,417 रुपये-8.2 प्रतिशत
Royal Enfield Goan Classic 350शेक ब्लैक 2,37,351 रुपये2,17,934 रुपये-19,417 रुपये-8.2 प्रतिशत
Royal Enfield Goan Classic 350रेव रेड2,40,381 रुपये2,20,716 रुपये-19,665 रुपये-8.2 प्रतिशत
Royal Enfield Goan Classic 350ट्रिप टील2,40,381 रुपये2,20,716 रुपये-19,665 रुपये-8.2 प्रतिशत

औसतन, कंपनी की 350cc बाइक्स लगभग 12,000 से 19,000 रुपये तक सस्ती हुई हैं, यानी इनकी कीमतों में 8.2 प्रतिशत तक की कटौती की गई है. इससे नए खरीदारों के लिए एंट्री-लेवल रॉयल एनफील्ड रेंज की कीमतें काफ़ी आसान हो जाएंगी.

Royal Enfield 450 रेंज की कीमतों में संशोधन
कंपनी के 450cc क्षमता वाली बाइक्स की बात करें तो इस रेंज में Scram (2.23 लाख रुपये - 2.31 लाख रुपये), Guerrilla (2.56 लाख रुपये - 2.72 लाख रुपये) और Himalayan (3.06 लाख रुपये - 3.20 लाख रुपये) जैसे मॉडल शामिल हैं.

Royal Enfield Guerrilla 450
Royal Enfield Guerrilla 450 (फोटो - Royal Enfield)
मॉडल का नामकलर/वेरिएंटGST 2.0 से पहले की कीमतGST 2.0 के बाद की कीमतकीमत में अंतरबढ़ोतरी प्रतिशत में
Royal Enfield Scram 450ट्रेल ग्रीन 2,08,000 रुपये2,23,131 रुपये+15,131 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Scram 450ट्रेल ग्रीन 2,08,000 रुपये2,23,131 रुपये+15,131 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Scram 450फोर्स ग्रे 2,15,000 रुपये2,30,641 रुपये+15,641 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Scram 450फोर्स टील 2,15,000 रुपये2,30,641 रुपये+15,641 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Scram 450फोर्स टील 2,15,000 रुपये2,30,641 रुपये+15,641 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Guerrilla 450स्मोक सिल्वर 2,39,000 रुपये2,56,387 रुपये+17,387 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Guerrilla 450येलो रिबन 2,54,000 रुपये2,72,479 रुपये+18,479 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Guerrilla 450ब्रेवा ब्लू2,54,000 रुपये2,72,479 रुपये+18,479 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Himalayan 450काजा ब्राउन 2,85,000 रुपये3,05,736 रुपये+20,736 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Himalayan 450स्टेट हिमालयन सॉल्ट2,89,000 रुपये3,10,028 रुपये+21,028 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Himalayan 450स्टेट पॉपी ब्लू 2,89,000 रुपये3,10,028 रुपये+21,028 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Himalayan 450कामेट व्हाइट2,93,000 रुपये3,14,319 रुपये+21,319 रुपये+7.3 प्रतिशत

GST 2.0 के चलते इनकी कीमतों में कंपनी ने बढ़ोतरी की है. पुरानी कीमतों के मुकाबले ये बाइक्स अब 15,000 रुपये से 21,000 रुपये तक महंगी हो गई हैं, यानी इनकी कीमतों में करीब 7.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

Royal Enfield 650 रेंज की कीमतों में संशोधन
वहीं, कंपनी के टॉप लाइनअप 650cc में शामिल बाइक्स की बात करें तो इसमें Interceptor (3.32 लाख रुपये - 3.63 लाख रुपये), Continental GT (3.50 लाख रुपये - 3.78 लाख रुपये), Classic 650 (3.61 लाख रुपये - 3.75 लाख रुपये), Shotgun (3.94 लाख रुपये - 4.09 लाख रुपये), Bear 650 (3.72 लाख रुपये - 3.94 लाख रुपये) और Super Meteor (3.99 लाख रुपये - 4.32 लाख रुपये) बाइक्स हैं, जिनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है.

Royal Enfield Classic 650
Royal Enfield Classic 650 (फोटो - Royal Enfield)
मॉडल का नामकलर/वेरिएंटGST 2.0 से पहले की कीमतGST 2.0 के बाद की कीमतकीमत में अंतरबढ़ोतरी प्रतिशत में
Royal Enfield Interceptor 650कैली ग्रीन3,09,551 रुपये3,32,073 रुपये+22,522 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Interceptor 650कैन्यन रेड3,09,551 रुपये3,32,073 रुपये+22,522 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Interceptor 650सनसेट स्ट्रिप 3,17,728 रुपये3,40,845 रुपये+23,117 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Interceptor 650बार्सिलोना ब्लू3,27,943 रुपये3,51,804 रुपये+23,861 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Interceptor 650ब्लैक रे3,27,943 रुपये3,51,804 रुपये+23,861 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Interceptor 650मार्क 23,381,58 रुपये3,62,762 रुपये+24,604 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Continental GT 650ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन3,25,897 रुपये3,49,609 रुपये+23,712 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Continental GT 650रॉकर रेड3,25,897 रुपये3,49,609 रुपये+23,712 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Continental GT 650एपेक्स ग्रे3,46.330 रुपये3,71,529 रुपये+25,199 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Continental GT 650स्लिप स्ट्रीम ब्लू3,46,330 रुपये3,71,529 रुपये+25,199 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Continental GT 650मिस्टर क्लीन3,52.459 रुपये3,78,104 रुपये+25,645 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Classic 650 वल्लम रेड3,36,610 रुपये3,61,243 रुपये+24,633 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Classic 650 ब्रंटिंगथोर्प ब्लू3,36,610 रुपये3,61,243 रुपये+24,633 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Classic 650 टील3,41,037 रुपये3,65,995 रुपये+24,958 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Classic 650 ब्लैक क्रोम3,49,890 रुपये3,75,497 रुपये+25,607 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Shotgun 650शीट मैटेल ग्रे3,67,202 रुपये3,94,076 रुपये+26,874 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Shotgun 650प्लाज्मा ब्लू3,78,140 रुपये4,05,814 रुपये+27,674 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Shotgun 650ड्रिल ग्रीन3,78,140 रुपये4,05,814 रुपये+27,674 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Shotgun 650स्टेंसिल सफेद3,81,064 रुपये4,08,953 रुपये+27,889 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Bear 650 बोर्ड वॉक3,46,330 रुपये3,71,675 रुपये+25,345 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Bear 650 वाइल्ड हनी3,51,441 रुपये3,77,161 रुपये+25,720 रुपये +7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Bear 650 पेट्रोल ग्रीन3,51,441 रुपये3,77,161 रुपये+25,720 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Bear 650 गोल्डेन शैडो3,58,591 रुपये3,84,834 रुपये+26,243 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Bear 650 टू फोर नाइन3,66,760 रुपये3,93,601 रुपये+26,841 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Super Meteor 650एस्ट्रल ग्रीन3,71,767 रुपये3,98,975 रुपये+27,208 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Super Meteor 650एस्ट्रल ब्लैक3,71,767 रुपये3,98,975 रुपये+27,208 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Super Meteor 650इंटरस्टेलर ग्रे3,87,320 रुपये4,15,667 रुपये+28,347 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Super Meteor 650इंटरस्टेलर ग्रीन3,87,320 रुपये4,15,667 रुपये+28,347 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Super Meteor 650सेलेस्टियल ब्लू4,02,876 रुपये4,32,362 रुपये+29,486 रुपये+7.3 प्रतिशत
Royal Enfield Super Meteor 650सेलेस्टियल रेड 4,02,876 रुपये4,32,362 रुपये+29,486 रुपये+7.3 प्रतिशत

कीमत बढ़ोतरी की बात करें तो 650cc लाइनअप के लिए बढ़ोतरी थोड़ी ज़्यादा हुई है, जो लगभग 22,000 रुपये से लेकर लगभग 30,000 रुपये तक जाती है. कुल मिलाकर इस लाइनअप की बाइक्स की कीमतों में लगभग 7.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. वैसे तो ये कीमत काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये बाइक्स भारत में सबसे किफ़ायती ट्विन-सिलेंडर मोटरसाइकिलों में से एक हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

ROYAL ENFIELD CLASSIC 350ROYAL ENFIELD BIKES PRICESROYAL ENFIELD CLASSIC PRICEROYAL ENFIELD BULLET PRICEGST EFFECT ON ROYAL ENFIELD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कतर के पीएम की दुनिया से गुहार, इजराइल को दंडित करें, डबल स्टैंडर्ड छोड़ें

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अमेरिका में निवेश और अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का आग्रह किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.