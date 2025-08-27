हैदराबाद: भारत में सब-फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट सबसे लोकप्रिय कार सेगमेंट है और कार निर्माता कंपनियां इस सेगमेंट में अपने सबसे ज्यादा प्रोडक्ट पेश करती हैं. इस क्रम में हाल ही में Renault India ने अपनी Kiger फेसलिफ्ट को लॉन्च किया है, जिसका मुकाबला उसकी की पार्टनर कंपनी Nissan Magnite से होता है. ये दोनों कारें एक ही बेस पर बनी हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अलग होकर मुकाबला करती हैं.

Nissan India ने अपनी Magnite को बीते साल त्योहारी सीजन के आस-पास फेसलिफ्ट अपडेट दिया था, जिसके बाद संभावना जताई जा रही थी कि Renault अपनी Kiger को भी जल्द ही फेसलिफ्ट अपडेट देगी. अब कंपनी ने आखिरकार अपनी इस एसयूवी को फेसलिफ्ट अपडेट दे दिया है. यहां हम इन दोनों कारों की तुलना करने जा रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि दोनों एसयूवी में कौन ज्यादा बेहतर है.

Renault Kiger (फोटो - Renault India)

Renault Kiger vs Nissan Magnite: डिजाइन

Renault की नई Kiger Facelift में कंपनी का नया 2D लोगो लगाया गया है. इसके अलावा इस कार में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, क्रोम ट्रिम, अपडेटेड बंपर और नए 16-इंच के अलॉय व्हील के साथ ज़्यादा प्वॉइंटेड ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है. ग्लॉसी ब्लैक कलर के डोर हैंडल और ORVM इस एसयूवी को ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं.

Nissan Magnite Kuro Edition (फोटो - Nissan India)

वहीं दूसरी ओर, Nissan Magnite पर नजर डालें तो यह अपनी आक्रामक शैली के अनुरूप चौड़ी, क्रोम-डॉमिनेंट ग्रिल, बूमरैंग जैसे DRLs, ग्लॉस-ब्लैक ट्रिमिंग और डायमंड-कट अलॉय व्हील के साथ आती है, जो इसे एक बोल्ड और मस्कुलर लुक देते हैं. हालांकि दोनों ही एसयूवी आधुनिक डिजाइन के साथ आती हैं.

Renault Kiger का इंटीरियर (फोटो - Renault India)

Renault Kiger vs Nissan Magnite: फीचर्स

केबिन के फीचर्स की बात करें तो दोनों SUVs में अपनी कीमत के अनुसार पर्याप्त फीचर्स दिए गए हैं. Renault Kiger में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, व्हाइट और ब्लैक कलर की डुअल-टोन सीट्स और 8-इंच का टचस्क्रीन सिस्टम दिया गया है. वहीं Nissan Magnite में थोड़ा बड़ा 9-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, टैन-एंड-ब्लैक इंटीरियर और लेदरेट सीट्स का इस्तेमाल किया गया है.

Nissan Magnite का इंटीरियर (फोटो - Nissan India)

दोनों एसयूवी के इंफोटेनमेंट सिस्टम में वायरलेस Apple CarPlay/Android Auto, 7-इंच का डिजिटल क्लस्टर, रियर वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, क्रूज़ कंट्रोल और छह एयरबैग, ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट, TPMS और रियर कैमरा जैसे ज़रूरी फ़ीचर्स मिलते हैं.

Renault Kiger (फोटो - Renault India)

Renault Kiger vs Nissan Magnite: स्पेसिफिकेशन

मैकेनिकल तौर पर दोनों SUVs में अंतर देखने को नहीं मिलता है. दोनों एसयूवी में दो इंजनों का विकल्प मिलता है, जिसमें पहला 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो 70 bhp की पावर और 96 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन को 5-स्पीड मैनुअल या एएमटी गियरबॉक्स से जोड़ा जाता है.

Nissan Magnite (फोटो - Nissan India)

वहीं दूसरा इंजन विकल्प, 1.0-लीटर, टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 99 bhp की पावर और 160 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, जिसे मैनुअल या सीवीटी के साथ जोड़ा गया है. दोनों इंजन के राइड और हैंडलिंग बैलेंस को स्पोर्टीनेस के बजाय शहर में कम्फर्ट के लिए ट्यून किया गया है. प्रैक्टिकैलिटी के मामले में, Kiger में Magnite में मिलने वाले 336 लीटर बूट-स्पेस के मुकाबले बड़ा 405-लीटर का बूट स्पेस मिलता है.

Renault Kiger (फोटो - Renault India)

Renault Kiger vs Nissan Magnite: कीमत

कीमत की बात करें तो Nissan Magnite की शुरुआती कीमत 6.14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जबकि Renault Kiger Facelift की शुरुआती कीमत 6.29 लाख रुपये है. हालांकि, टॉप मॉडल की बात करें तो Kiger अपने समकक्ष से 11.29 लाख रुपये की कीमत पर उपलब्ध है, जबकि Magnite के टॉप वेरिएंट को 11.76 लाख रुपये की कीमत पर बेचा जा रहा है.