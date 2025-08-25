ETV Bharat / technology

सस्ती कीमत पर लॉन्च हुई शानदार लुक्स वाली Renault Kiger Facelift, जानें क्या हैं फीचर्स - RENAULT KIGER FACELIFT LAUNCHED

Renault India ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी Renault Kiger Facelift को भारतीय बाजार के लिए लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 6.29 लाख रुपये है.

Renault Kiger Facelift
Renault Kiger Facelift हुई लॉन्च (फोटो - Renault India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 25, 2025 at 10:05 AM IST

3 Min Read

हैदराबाद: करीब दो हफ़्ते पहले Renault India ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी Renault Kiger Facelift के लिए टीजर जारी किया था, जिसके बाद अब कंपनी ने आखिरकार अपनी Renault Kiger Facelift को भारतीय बाजार के लिए लॉन्च कर दिया है. कंनपी ने इसकी शुरुआती कीमत 6.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है.

यह कीमत 11.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. मौजूदा Renault Kiger को कुल चार ट्रिम्स - RXE, RXL, RXT(O) और RXZ - में बेचा जा रहा है, लेकिन इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के मिड-साइकिल रिफ्रेश तौर पर इसे भी चार ट्रिम्स में पेश किया गया है, लेकिन इनके नाम - Authentic, Evolution, Techno और Emotion कर दिए गए हैं.

Renault Kiger Facelift
Renault Kiger Facelift का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Renault India)

Renault Kiger Facelift का एक्सटीरियर
इसके एक्सटीरियर की बात करें तो Kiger Facelift को एक नए ग्रीन कलर पेंट स्कीम में पेश किया गया है. इसके सी-पिलर पर नए ग्राफ़िक्स और टीज़र में पहले देखे गए स्मोक्ड-आउट रिवर्स लाइट सेक्शन के साथ, सिल्वर सराउंड के साथ नया फ्रंट और रियर बम्पर डिज़ाइन दिया गया है.

Renault Kiger Facelift
Renault Kiger Facelift का रियर प्रोफाइल (फोटो - Renault India)

इसमें आगे की ओर नया Renault लोगो, संशोधित हेडलाइट और फॉग लाइट क्लस्टर, नए 16-इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील और एक नई येलो फ़िनिश दी गई है. वहीं इसके टॉप-स्पेक वेरिएंट की रूफ, A, B और C-पिलर में ड्यूल-टोन फ़िनिश एक विकल्प के तौर पर उपलब्ध कराई गई है. कार में मिलने वाली रूफ रेल्स फंक्शनल हैं और 50 किलोग्राम तक का वज़न उठा सकती हैं.

Renault Kiger Facelift
Renault Kiger Facelift का इंटीरियर (फोटो - Renault India)

Renault Kiger Facelift का इंटीरियर
इंटीरियर के लेआउट पर नजर डालें तो यह लगभग मौजूदा मॉडल के जैसा ही है, लेकिन इसके डैशबोर्ड में नए ब्लैक और हल्के ब्राउन कलर का डैशबोर्ड संयोजन दिया गया है. इसके अलावा, नई Kiger के सभी वेरिएंट में अब स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग, ESP, टायर प्रेशर मॉनिटर और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. रेंज-टॉपिंग ट्रिम्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा, ऑटो लाइट और वाइपर, वायरलेस चार्जर और 8-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन मिलता है.

Renault Kiger Facelift
Renault Kiger Facelift की वेंटिलेटेड सीट्स (फोटो - Renault India)

Renault Kiger Facelift का पावरट्रेन
मैकेनिकल तौर पर नई Kiger Facelift में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और इसमें वही दो इंजन विकल्प दिए जा रहे हैं. इसमें पहला 1.0-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 71 bhp की पावर उत्पन्न करता है, और इसके 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाता है.

Renault Kiger Facelift
Renault Kiger Facelift का साइड प्रोफाइल (फोटो - Renault India)

वहीं इसका दूसरा विकल्प 1.0-लीटर, टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 99 bhp की अधिकतम पावर प्रदान करता है. इस इंजन को 5-स्पीड मैनु्ल और CVT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि Renault ने अभी तक Kiger NA AMT वेरिएंट की कीमतों का खुलासा नहीं किया है.

Renault Kiger Facelift की कीमत

Renault Kiger facelift के वेरिएंट के अनुसार कीमत
वेरिएंट1.0 नैचुरली एस्पिरेटेड-MT1.0 नैचुरली एस्पिरेटेड-AMT1.0 टर्बो पेट्रोल-MT1.0 टर्बो पेट्रोल-CVT
Authentic6.29 लाख रुपयेउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींउपलब्ध नहीं
Evolution7.09 लाख रुपयेउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींउपलब्ध नहीं
Techno8.19 लाख रुपयेउपलब्ध नहींउपलब्ध नहीं9.99 लाख रुपये
Emotion9.14 लाख रुपयेउपलब्ध नहीं9.99 लाख रुपये11.26 लाख रुपये
Renault Kiger Facelift
Renault Kiger Facelift का साइड प्रोफाइल (फोटो - Renault India)

Renault Kiger को 6.29 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है, जो मौजूदा कॉम्पैक्ट एसयूवी की 6.15 लाख रुपये की कीमत से 14,000 रुपये ज़्यादा है. यह देखते हुए कि पिछले टॉप-स्पेक काइगर RXZ CVT वेरिएंट की कीमत 11.23 लाख रुपये थी, नए इमोशन CVT वेरिएंट की कीमत 6,000 रुपये ज़्यादा है. शुरुआती दौर के लिए, मिड-स्पेक टेक्नो CVT और टॉप-स्पेक इमोशन टर्बो-मैनुअल की कीमत 9.99 लाख रुपये है.

हैदराबाद: करीब दो हफ़्ते पहले Renault India ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी Renault Kiger Facelift के लिए टीजर जारी किया था, जिसके बाद अब कंपनी ने आखिरकार अपनी Renault Kiger Facelift को भारतीय बाजार के लिए लॉन्च कर दिया है. कंनपी ने इसकी शुरुआती कीमत 6.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है.

यह कीमत 11.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. मौजूदा Renault Kiger को कुल चार ट्रिम्स - RXE, RXL, RXT(O) और RXZ - में बेचा जा रहा है, लेकिन इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के मिड-साइकिल रिफ्रेश तौर पर इसे भी चार ट्रिम्स में पेश किया गया है, लेकिन इनके नाम - Authentic, Evolution, Techno और Emotion कर दिए गए हैं.

Renault Kiger Facelift
Renault Kiger Facelift का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Renault India)

Renault Kiger Facelift का एक्सटीरियर
इसके एक्सटीरियर की बात करें तो Kiger Facelift को एक नए ग्रीन कलर पेंट स्कीम में पेश किया गया है. इसके सी-पिलर पर नए ग्राफ़िक्स और टीज़र में पहले देखे गए स्मोक्ड-आउट रिवर्स लाइट सेक्शन के साथ, सिल्वर सराउंड के साथ नया फ्रंट और रियर बम्पर डिज़ाइन दिया गया है.

Renault Kiger Facelift
Renault Kiger Facelift का रियर प्रोफाइल (फोटो - Renault India)

इसमें आगे की ओर नया Renault लोगो, संशोधित हेडलाइट और फॉग लाइट क्लस्टर, नए 16-इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील और एक नई येलो फ़िनिश दी गई है. वहीं इसके टॉप-स्पेक वेरिएंट की रूफ, A, B और C-पिलर में ड्यूल-टोन फ़िनिश एक विकल्प के तौर पर उपलब्ध कराई गई है. कार में मिलने वाली रूफ रेल्स फंक्शनल हैं और 50 किलोग्राम तक का वज़न उठा सकती हैं.

Renault Kiger Facelift
Renault Kiger Facelift का इंटीरियर (फोटो - Renault India)

Renault Kiger Facelift का इंटीरियर
इंटीरियर के लेआउट पर नजर डालें तो यह लगभग मौजूदा मॉडल के जैसा ही है, लेकिन इसके डैशबोर्ड में नए ब्लैक और हल्के ब्राउन कलर का डैशबोर्ड संयोजन दिया गया है. इसके अलावा, नई Kiger के सभी वेरिएंट में अब स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग, ESP, टायर प्रेशर मॉनिटर और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. रेंज-टॉपिंग ट्रिम्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा, ऑटो लाइट और वाइपर, वायरलेस चार्जर और 8-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन मिलता है.

Renault Kiger Facelift
Renault Kiger Facelift की वेंटिलेटेड सीट्स (फोटो - Renault India)

Renault Kiger Facelift का पावरट्रेन
मैकेनिकल तौर पर नई Kiger Facelift में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और इसमें वही दो इंजन विकल्प दिए जा रहे हैं. इसमें पहला 1.0-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 71 bhp की पावर उत्पन्न करता है, और इसके 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाता है.

Renault Kiger Facelift
Renault Kiger Facelift का साइड प्रोफाइल (फोटो - Renault India)

वहीं इसका दूसरा विकल्प 1.0-लीटर, टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 99 bhp की अधिकतम पावर प्रदान करता है. इस इंजन को 5-स्पीड मैनु्ल और CVT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि Renault ने अभी तक Kiger NA AMT वेरिएंट की कीमतों का खुलासा नहीं किया है.

Renault Kiger Facelift की कीमत

Renault Kiger facelift के वेरिएंट के अनुसार कीमत
वेरिएंट1.0 नैचुरली एस्पिरेटेड-MT1.0 नैचुरली एस्पिरेटेड-AMT1.0 टर्बो पेट्रोल-MT1.0 टर्बो पेट्रोल-CVT
Authentic6.29 लाख रुपयेउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींउपलब्ध नहीं
Evolution7.09 लाख रुपयेउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींउपलब्ध नहीं
Techno8.19 लाख रुपयेउपलब्ध नहींउपलब्ध नहीं9.99 लाख रुपये
Emotion9.14 लाख रुपयेउपलब्ध नहीं9.99 लाख रुपये11.26 लाख रुपये
Renault Kiger Facelift
Renault Kiger Facelift का साइड प्रोफाइल (फोटो - Renault India)

Renault Kiger को 6.29 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है, जो मौजूदा कॉम्पैक्ट एसयूवी की 6.15 लाख रुपये की कीमत से 14,000 रुपये ज़्यादा है. यह देखते हुए कि पिछले टॉप-स्पेक काइगर RXZ CVT वेरिएंट की कीमत 11.23 लाख रुपये थी, नए इमोशन CVT वेरिएंट की कीमत 6,000 रुपये ज़्यादा है. शुरुआती दौर के लिए, मिड-स्पेक टेक्नो CVT और टॉप-स्पेक इमोशन टर्बो-मैनुअल की कीमत 9.99 लाख रुपये है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RENAULT KIGER FACELIFTRENAULT KIGER FACELIFT PRICERENAULT KIGER FACELIFT FEATURESRENAULT KIGER FACELIFT ENGINERENAULT KIGER FACELIFT LAUNCHED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां उसे सबसे अच्छा सौदा मिलेगा: रूस में भारतीय दूत

अनिल अंबानी को डबल झटका! SBI के बाद BOI ने भी RCom को बताया ‘फ्रॉड’

इजराइली सैनिकों की गोलीबारी में गाजा में 51 लोगों की मौत: रिपोर्ट

सितंबर में लॉन्च होने वाली है Citroen Basalt X, ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा बेहतरीन डिजाइन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.