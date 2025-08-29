ETV Bharat / technology

Clean Energy में रिलायंस का ₹75,000 करोड़ का दांव, 2032 तक बनाएगा 3 मिलियन टन Green Hydrogen - RELIANCE NEW ENERGY PROJECTS

रिलायंस इंडस्ट्रीज 2026 में मेगा बैटरी प्लांट और 2032 तक 3 मिलियन टन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ नई ऊर्जा में इन्वेस्ट करेगी.

A file photo of Executive Director of Reliance, Anant Ambani
मुकेश अंबानी के बड़े बेटे अनंत अंबानी की फाइल फोटो (फोटो क्रेडिट: IANS)
Published : August 29, 2025 at 8:22 PM IST

हैदराबाद: आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपना एनुअल इवेंट यानी रिलायंस एजीएम का आयोजन किया. नई दिल्ली में आयोजित इस इवेंट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने क्लीन एनर्जी के लिए जो प्लान पेश किया है, वो सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि भारत को ग्रीन एनर्जी सुपरपावर बनाने की तैयारी है. मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने पहली बार रिलायंस एजीएम का स्टेज संभालना और बताया कि रिलायंस अब सिर्फ तेल और गैस की कंपनी नहीं रही, बल्कि वो “sand से लेकर electrons और green molecules तक” की पूरी clean energy चेन बना रही है.

बैटरी गीगा फैक्ट्री

रिलायंस 2026 में एक मेगा बैटरी फैक्ट्री शुरू करने जा रहा है, जिसकी शुरुआती क्षमता 40 GWh/year होगी और बाद में इसे 100 GWh/year तक बढ़ाया जाएगा. ये बैटरी सिर्फ स्टोरेज के लिए ही नहीं बल्कि भारत के रिन्यूबल पावर (Renewable Power) को 24x7 सपोर्ट करेंगी.

सोलर का सुपर साइज़ प्लान

गुजरात के कच्छ में रिलायंस एक ऐसा सोलर प्रोजेक्ट बना रही है, जो 5,50,000 एकड़ में फैला होगा. इसका मतलब है इस सोलर प्रोजेक्ट का क्षेत्र सिंगापुर के पूरे क्षेत्र से भी तीन गुना ज्यादा बड़ा होगा. यहां पर हर दिन 55 MW के सोलर मॉड्यूल्स और 150 MWh के बैटरी कंटेनर्स डिप्लोय किए जाएंगे. इसके बारे में अनंत अंबानी ने कहा , “यह साइट अगले 10 सालों में इंडिया की 10% बिजली की ज़रूरत पूरी कर सकती है."

2032 तक 3 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन

रिलायंस ने टारगेट बनाया है कि 2032 तक वो 3 मिलियन यानी टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा. इसके लिए इलेक्ट्रोलाइज़र गीगा फैक्ट्री भी 2026 तक चालू हो जाएगी, जिसकी क्षमता 3 GW/year होगी. इसके अलावा रिलायंस green ammonia, green methanol और sustainable aviation fuel यानी विमान के लिए स्टेब ईंधन भी बनाएगा, जो घरेलू उपयोग के साथ-साथ एक्सपोर्ट भी किया जाएगा.

Agrivoltaics – किसानों के लिए ट्रिपल फायदा

रिलायंस एजीएम के दौरान अनंत अंबानी ने बताया कि रिलायंस वेस्टलैंड्स पर एनर्जी प्लाटेंशन्स लगा रही है, जहां एक ही ज़मीन पर कंप्रेस्ड बायोगैस यानी Compressed Biogas (CBG) और Solar PV दोनों डिप्लोय होंगे. CBG प्लांट से निकलने वाला biogenic CO₂ कैप्चर करके ग्रीन कैमिकल्स बनाए जाएंगे. इससे किसानों को तीन फायदे होंगे:

  • ग्रीन गैस (Green Gas)
  • ग्रीन बिजली (Green Electricity)
  • पहले से ज्यादा ग्रामीण कमाई (Higher rural income than before)

Jamnagar में बना दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर

एडवांस्ड बायोएनर्जी टेक्नोलॉजी सेंटर - गुजरात के जामनगर में रिलायंस ने एक एडवांस्ड बायोएनर्जी टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया है, जहां हाई-यिल्ड एनर्जी क्रॉप्स, एंजाम्स और microbial consortia पर काम हो रहा है. इससे बायोगैस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकेगा.

₹75,000 करोड़ का निवेश - रिलायंस क्लीन एनर्जी के साथ-साथ अपने ट्रेडिशनल ऑयल और पेट्रोकैमिकल बिज़नेस में भी ₹75,000 करोड़ का निवेश कर रही है. इस निवेश के तहत महाराष्ट्र के नागोठाने में PVC प्लांट, गुजरात के दहेज में PTA सुविधा का विस्तार, महाराष्ट्र के पालघर में स्पेशलिटी पॉलिएस्टर यूनिट और गुजरात के हजीरा में कार्बन फाइबर प्लांट बनाया जाएगा, जो एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर को सपोर्ट करेगा.

इंटीग्रेटेड एनर्जी हब - अनंत अंबानी ने एजीएम में साफ कहा कि, जामनगर नई रिलायंस और नई इंडिया का फेस है. ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि विज़न है. जामनगर को पहले दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल-साइट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के लिए जाना जाता था, लेकिन अब जामनगर एक ग्लोबल इंटीग्रेटेड न्यू एनर्जी हब बनने जा रहा है. यहां रिलायंस एक-साथ कई गीगा फैक्ट्रियां बना रहा है. इनमें सोलर पैनल्स, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रोलाइज़र यूनिट्स और ग्रीन फ्यूल्स जैसे सभी चीज़ एक ही जगह पर बनाए जाएंगे.

