हैदराबाद: रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपने 48वीं एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में कुछ ऐसे टेक अपडेट्स दिए हैं, जो भारत को एआई-नेटिव डिजिटल इकोनॉमी बनाने की ओर लेकर जाते हुए लग रहे हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपने इस वार्षिक इवेंट में नई एआई टेक्नोलॉजी की शुरुआत की जिसका नाम Reliance Intelligence है. इस मौके पर मुकेश अंबानी ने साफ कहा- जियो भारत की एआई क्रांति का नेतृत्व करेगा. हमारा लक्ष्य है कि एआई हर जगह हो और हर किसी के लिए हो.

मेटा और गूगल के साथ एआई पार्टनरशिप

Reliance Industries ने अपनी 48वीं AGM में Google और Meta के साथ दो बड़ी AI-centric partnerships की घोषणा की. इसके बारे में इन दोनों अमेरिकी टेक कंपनियों के सीईओ - सुंदर पिचाई और मार्क जुकरबर्ग ने अलग-अलग संबोधन दिए हैं.

गूगल के साथ हुई साझेदारी के तहत रिलायंस इंटेलीजेंस अब भारत में AI-ready डेटा सेंटर्स स्थापित करेगा. इन सेंटर्स में गूगल की कंप्यूटिंग पावर, रिलायंस की क्लीन एनर्जी और जियो की एडवांस कनेक्टिविटी का इस्तेमाल किया जाएगा.

रिलायंस इंटेलिजेंस, रिलायंस की एक नई कंपनी है जो पूरी तरह से AI वाले कामों पर फोकस करेगी. (Image Credit: YouTube/Reliance Update)

इसके बारे में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि "भारत में एआई को लेकर संभावनाएं बेहद शानदार हैं. उन्होंने बताया कि "गूगल और रिलायंस मिलकर अपनी कंपनी के सभी बिजनेस सेक्टर्स - जैसे एनर्जी, रिटेल टेलीकॉम और फाइनेंशियल सर्विसेज़ को एआई की मदद से ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं."

सुंदर पिचाई ने आगे कहा, "एआई को अपनाने के लिए हम मिलकर जामनगर में एक नया क्लाउड रीज़न बना रहे हैं, जो पूरी तरह से रिलांयस के लिए ही डेडीकेटेड होगा. इसमें गूगल क्लाउड की वर्ल्ड-क्लास एआई क्षमताएं होंगी. यह रिलायंस की क्लीन एनर्जी से चलेगा और जियो की नेटवर्क से जुड़ा रहेगा."

इसका मतलब है कि अब रिलायंस सिर्फ इंटरनेट या 5G की रेस नहीं बल्कि डीप-टेक की रेस में भी शामिल होने जा रहा है. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपने इस एनुअल इवेंट में रिलायंस इंटेलीजेंस के साथ-साथ और भी कई चीजों का ऐलान किया है.

भारत की एआई क्रांति को लीड करेगा जियो: मुकेश अंबानी (Image Credit: Reliance Update)

Jio PC – TV पर चलने वाला Cloud कंप्यूटर

रिलायंस ने कुछ हफ्तों पहले ही जियो पीसी को लॉन्च किया था, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी भी दी थी. जियो पीसी एक वर्चुअल कंप्यूटर है, जो आपके टीवी को ही कंप्यूटर बना देता है. इसके लिए आपके पास सिर्फ Jio Set Top Box होना चाहिए. यह कीबोर्ड और माउस को भी सपोर्ट करता है. इसकी सबसे खास है कि जियो पीसी के जरिए अपने टीवी को क्लाउड कंप्यूटर या वर्चुअल कंप्यूटर के रूप में बदलकर इस्तेमाल करने के लिए यूज़र्स को बिल्कुल भी अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ता है. यह एक Pay-as-you-use वाले मॉडल पर काम करता है. इसका मतलब है कि आप जितना इस्तेमाल करेंगे, आपको उतना ही पैसा देना होगा. अगर आपको जरूरत हो तो आप कंप्यूटिंग पावर बढ़ा भी सकते हैं.

जियो पीसी टीवी को ही एक वर्चुअल कंप्यूटर बना देता है. (Image Credit: YouTube/Reliance Update)

Jio Frames – स्मार्ट चश्मा

रिलायंस एजीएम 2025 में मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी ने Jio Frames भी पेश किया है. यह एक ऐसा एआई-पावर्ड चश्मा है जो सिर्फ भारत के लिए बी बना है. यह सिर्फ फोटो और वीडियो लेने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल लैंडमार्क्स की जानकारी लेने के लिए भी किया जा सकता है. यह किताबों की समरीज़ भी सुना सकता है, रेसिपी भी बता सकता है, कॉल भी कर सकता है, म्यूज़िक भी चला सकता है और ऐसे ही बहुत सारे और काम भी कर सकता है. इसे लॉन्च करने के दौरान आकाश अंबानी ने बोला, "इंटेलीजेंस सिर्फ आपके पॉकेट में नहीं बल्कि आपकी आंखों के सामने भी होना चाहिए."

Jio Frame में कैमरा, स्पीकर और AI से जुड़ी स्मार्ट खूबियां शामिल हैं. (Image Credit: YouTube/Reliance Update)

Jio Hotstar पर आया Riya

जियो हॉटस्टार पर अब किसी भी वीडियो कंटेंट को ढूंढना काफी आसान हो गया है. रिलायंस ने इसके लिए एक सर्च असिस्टेंट पेश किया है, जो आपकी आवाज़ को सुनकर आपके द्वारा पूछे गए वीडियो कंटेंट को ढूंढकर देगा. इस वॉयस सर्च असिस्टेंट का नाम Riya है. यह आपकी बोली और सोच को समझता है. कंपनी ने इसका एक डेमो दिखाया, जिसमें देखा गया कि कैसे यह यूज़र के बोली को समझता है और फिर उसी कंटेंट को ढूंढकर निकाल देता है.

Voice Print फीचर

जियो हॉटस्टार में एक नया वॉयस प्रिंट फीचर आया है. जियो हॉटस्टार में अब एआई-पावर्ड वॉयस क्लोनिंग और लिप सिंक टेक्नोलॉदजी आ गई है. इसका मतलब है कि अब डबिंग नहीं, बल्कि आपके पसंदीदा स्टार अपनी ही आवाज़ में आपकी भाषा परफेक्ट लिप सिंक ही बोलेंगे.

JioLenZ और MaxView 3.0

जियो हॉटस्टार ने JioLenZ नाम का एक नया फीचर भी आया है, जिसके जरिए आप इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के मल्टीपल व्यूइंग एंगल्स में देख सकते हैं. आप जैसा देखना चाहो, वैसा ही देख सकते हैं. इसके अलावा जियो हॉटस्टार ने MaxView 3.0 नाम का भी एक फीचर आया है, जिसे खासतौर पर क्रिकेट फैन्स के लिए ही लॉन्च किया गया है. इस फीचर की मदद से क्रिकेट फैन्स मोबाइल पर वर्टिकल मोड में मैच देख सकते हैं. इसमें लाइव स्कोरकार्ड्स, इंस्टेंट हाइलाइट्स, मल्टीपल कैमरा एंगल्स, लैंग्वेज ऑप्शन्स और स्वाइप-बेस्ड नेविगेशन की सुविधा भी मिलेगी.