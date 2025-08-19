ETV Bharat / technology

Redmi 15 5G भारत में लॉन्च, 7000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा से लैस - REDMI 15 5G

Redmi 15 5G को भारत में लॉन्च कर दिया गया है. यह बजट रेंज फोन है, जिसमें 7000mAh की बैटरी और 144Hz डिस्प्ले मिलती है.

Redmi 15 5G features 7000mAh Battery
Redmi 15 5G में 7000mAh बैटरी दी गई है. (Image Credits: Xiaomi India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2025 at 1:28 PM IST

हैदराबाद: शाओमी ने भारत एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Redmi 15 5G है. यह बजट रेंज में मिलने वाला एक 5G स्मार्टफोन है. जिसमें यूज़र्स को 50MP डुअल कैमरा सेटअप के साथ-साथ, 144Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले और 7000mAh की सिलिकन-कार्बन बैटरी समेत कई खास फीचर्स दिए गए हैं. आइए हम आपको इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के साथ-साथ कीमत के बारे में भी जानकारी देते हैं.

शाओमी के इस नए बजट स्मार्टफोन में यूज़र्स को 6.9 इंच की HD+ LCD डिस्प्ले मिलती है, जो 144Hz AdaptiveSync रिफ्रेश रेट के साथ आती है. हालांकि, इस फोन का हाइयर रिफ्रेश रेट कुछ खास स्पेसिफिक ऐप्स और यूएआई एनवायरमेंट्स तक ही सीमित है. इसके अलावा इस फोन की डिस्प्ले TÜV Rheinland Low Blue Light, फ्लिकर-फ्री और Circadian फ्रेंडली सर्टिफिकेशन के साथ आती है.

Redmi 15 5G comes in three colour options.
इस फोन को तीन रंगों में लॉन्च किया गया है. (Image Credits: Xiaomi India)

Redmi 15 5G Specifications

इस डिवाइस में Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 चिपसेट दी गई है, जो 8GB तक रैम और 256GB तक के ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है. यह फोन Android 15 पर बेस्ड HyperOS 2.0 पर रन करता है. कंपनी ने इस फोन में 2 साल ओएस अपग्रेड्स और चार साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स देने का दावा किया गया है. इस फोन में प्री-लोडेड Gemini AI और Circle to Search जैसे एआई फीचर्स का सपोर्ट भी मिलता है.

इस नए बजटन फोन के पिछले हिस्से पर 50MP का मेन कैमरा सेंसर दिया गया है, जो 2MP के सेंकेंडरी सेंसर और एक एलईडी फ्लैश लाइट के साथ आता है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 8MP का फ्रंट कैमरा दिया है. इस फोन कैमरा में AI Erase, AI Sky, और classic film filters जैसे कई एआई फीचर्स मिलते हैं.

जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि Redmi 15 5G में 7000mAh की सिलिकन-कार्बन बैटरी दी गई है. इस बैटरी के लिए कंपनी का दावा है कि यूज़र्स Spotify पर 55.6 घंटे की म्यूज़िक स्ट्रीमिंग, 23.5 घंटे का YouTube playback, 17.5 घंटे तक इंस्टाग्राम रील्स और 12.7 घंटे तक BGMI खेल सकते हैं. इस फोन की बैटरी 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इन सभी चीजों के अलावा इस फोन में कंपनी ने डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट के लिए IP64 रेटिंग, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, Dolby-certified audio और 200 पर्सेंट तक सुपर वॉल्यूम सपोर्ट फीचर भी मिलता है.

कैटेगिरीडिटेल्स
डिस्प्ले6.9 इंच HD प्लस LCD, 144 हर्ट्ज AdaptiveSync रिफ्रेश रेट सपोर्ट
प्रोसेसरQualcomm Snapdragon 6s Gen 3
रैम और स्टोरेज विकल्प6GB रैम + 128GB स्टोरेज, 8GB रैम + 128GB, 8GB रैम + 256GB
ऑपरेटिंग सिस्टमHyperOS 2.0 आधारित Android 15
OS और सिक्योरिटी अपडेट्स2 साल के OS अपडेट, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट
बैटरी7000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी
चार्जिंग33W फास्ट चार्जिंग, 18W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट
कैमरा (पीछे)50MP AI प्राइमरी कैमरा + 2MP सेकेंडरी सेंसर + LED फ्लैश
कैमरा (फ्रंट)8MP सेल्फी कैमरा, सेंटर पंच-होल डिज़ाइन
कैमरा फीचर्सAI Erase, AI Sky, क्लासिक फिल्म फिल्टर्स
ऑडियोDolby सर्टिफाइड, 200 प्रतिशत सुपर वॉल्यूम सपोर्ट
सुरक्षासाइड फिंगरप्रिंट सेंसर
सर्टिफिकेशनIP64 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट
कलर विकल्पमिडनाइट ब्लैक, फ्रॉस्टेड व्हाइट, सैंडी पर्पल
कीमत14999 रुपये से शुरू
उपलब्धता28 अगस्त 2025 से Amazon, Xiaomi वेबसाइट और ऑफलाइन स्टोर्स पर बिक्री

Redmi 15 5G की कलर कीमत और सेल

  • इस फोन का पहला वेरिएंट 6GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 14,999 रुपये है.
  • इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 15,999 रुपये है.
  • इस फोन का तीसरा वेरिएंट 8GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ आता है. जिसकी कीमत 16,999 रुपये है.
Redmi 15 5G comes with 50MP Dual AI Camera Setup
इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP डुअल एआई कैमरा सेटअप दिया गया है. (Image Credits: Xiaomi India)

इस फोन को 28 अगस्त 2025 से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. कंपनी इस फोन को तीन कलर ऑप्शन्स में लॉन्च करेगी, जिसमें Midnight Black, Frosted White और Sandy Purple कलर्स शामिल हैं. इस फोन को अमेज़न, शाओमी इंडिया की वेबसाइट और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीदा दा सकता है.

