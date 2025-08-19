हैदराबाद: शाओमी ने भारत एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Redmi 15 5G है. यह बजट रेंज में मिलने वाला एक 5G स्मार्टफोन है. जिसमें यूज़र्स को 50MP डुअल कैमरा सेटअप के साथ-साथ, 144Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले और 7000mAh की सिलिकन-कार्बन बैटरी समेत कई खास फीचर्स दिए गए हैं. आइए हम आपको इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के साथ-साथ कीमत के बारे में भी जानकारी देते हैं.

शाओमी के इस नए बजट स्मार्टफोन में यूज़र्स को 6.9 इंच की HD+ LCD डिस्प्ले मिलती है, जो 144Hz AdaptiveSync रिफ्रेश रेट के साथ आती है. हालांकि, इस फोन का हाइयर रिफ्रेश रेट कुछ खास स्पेसिफिक ऐप्स और यूएआई एनवायरमेंट्स तक ही सीमित है. इसके अलावा इस फोन की डिस्प्ले TÜV Rheinland Low Blue Light, फ्लिकर-फ्री और Circadian फ्रेंडली सर्टिफिकेशन के साथ आती है.

इस फोन को तीन रंगों में लॉन्च किया गया है. (Image Credits: Xiaomi India)

Redmi 15 5G Specifications

इस डिवाइस में Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 चिपसेट दी गई है, जो 8GB तक रैम और 256GB तक के ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है. यह फोन Android 15 पर बेस्ड HyperOS 2.0 पर रन करता है. कंपनी ने इस फोन में 2 साल ओएस अपग्रेड्स और चार साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स देने का दावा किया गया है. इस फोन में प्री-लोडेड Gemini AI और Circle to Search जैसे एआई फीचर्स का सपोर्ट भी मिलता है.

इस नए बजटन फोन के पिछले हिस्से पर 50MP का मेन कैमरा सेंसर दिया गया है, जो 2MP के सेंकेंडरी सेंसर और एक एलईडी फ्लैश लाइट के साथ आता है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 8MP का फ्रंट कैमरा दिया है. इस फोन कैमरा में AI Erase, AI Sky, और classic film filters जैसे कई एआई फीचर्स मिलते हैं.

जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि Redmi 15 5G में 7000mAh की सिलिकन-कार्बन बैटरी दी गई है. इस बैटरी के लिए कंपनी का दावा है कि यूज़र्स Spotify पर 55.6 घंटे की म्यूज़िक स्ट्रीमिंग, 23.5 घंटे का YouTube playback, 17.5 घंटे तक इंस्टाग्राम रील्स और 12.7 घंटे तक BGMI खेल सकते हैं. इस फोन की बैटरी 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इन सभी चीजों के अलावा इस फोन में कंपनी ने डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट के लिए IP64 रेटिंग, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, Dolby-certified audio और 200 पर्सेंट तक सुपर वॉल्यूम सपोर्ट फीचर भी मिलता है.

कैटेगिरी डिटेल्स डिस्प्ले 6.9 इंच HD प्लस LCD, 144 हर्ट्ज AdaptiveSync रिफ्रेश रेट सपोर्ट प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 रैम और स्टोरेज विकल्प 6GB रैम + 128GB स्टोरेज, 8GB रैम + 128GB, 8GB रैम + 256GB ऑपरेटिंग सिस्टम HyperOS 2.0 आधारित Android 15 OS और सिक्योरिटी अपडेट्स 2 साल के OS अपडेट, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट बैटरी 7000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी चार्जिंग 33W फास्ट चार्जिंग, 18W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट कैमरा (पीछे) 50MP AI प्राइमरी कैमरा + 2MP सेकेंडरी सेंसर + LED फ्लैश कैमरा (फ्रंट) 8MP सेल्फी कैमरा, सेंटर पंच-होल डिज़ाइन कैमरा फीचर्स AI Erase, AI Sky, क्लासिक फिल्म फिल्टर्स ऑडियो Dolby सर्टिफाइड, 200 प्रतिशत सुपर वॉल्यूम सपोर्ट सुरक्षा साइड फिंगरप्रिंट सेंसर सर्टिफिकेशन IP64 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट कलर विकल्प मिडनाइट ब्लैक, फ्रॉस्टेड व्हाइट, सैंडी पर्पल कीमत 14999 रुपये से शुरू उपलब्धता 28 अगस्त 2025 से Amazon, Xiaomi वेबसाइट और ऑफलाइन स्टोर्स पर बिक्री

Redmi 15 5G की कलर कीमत और सेल

इस फोन का पहला वेरिएंट 6GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 14,999 रुपये है.

इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 15,999 रुपये है.

इस फोन का तीसरा वेरिएंट 8GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ आता है. जिसकी कीमत 16,999 रुपये है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP डुअल एआई कैमरा सेटअप दिया गया है. (Image Credits: Xiaomi India)

इस फोन को 28 अगस्त 2025 से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. कंपनी इस फोन को तीन कलर ऑप्शन्स में लॉन्च करेगी, जिसमें Midnight Black, Frosted White और Sandy Purple कलर्स शामिल हैं. इस फोन को अमेज़न, शाओमी इंडिया की वेबसाइट और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीदा दा सकता है.