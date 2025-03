हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Simple Energy ने अपने मौजूदा इलेक्ट्रिक स्कूटर Simple Dot One को रीबैज किया है और अब इसे Simple OneS के नाम से बाजार में उतारा है. कंपनी ने इस स्कूटर को 1.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) की शुरुआती कीमत पर उतारा है. कंपनी ने इसकी पुरानी कीमत में 6,000 रुपये की कटौती की है. कंपनी का दावा है कि यह नाम परिवर्तन उसके नामकरण को सरल बनाने की दिशा में एक कदम है.

Simple Dot One के सिर्फ नाम में बदलाव

Simple Energy बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप है, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर का उत्पादन करती है. साल 2023 में, कंपनी ने Simple Dot One को लॉन्च किया था, जिसमें रिमूवेबल बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया गया था. इससे पहले कंपनी ने Simple One नाम का एक स्कूटर भी लॉन्च किया था और हालांकि इसे 2025 के लिए अपडेट किया था.

अब, कंपनी ने Simple Dot One के नाम को Simple OneS में अपडेट करने का फैसला किया है, ताकि इसे अपने बड़े मॉडल Simple One के अनुरूप लाया जा सके. इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें वही 3.7kWh की फिक्स्ड बैटरी लगाई गई है, जो 8.5kW की पावर पैदा करती है.

Simple OneS की टॉप स्पीड

इसमें लगाई गई इलेक्ट्रिक मोटर इस स्कूटर को 2.55 सेकंड में 0-40kph की रफ़्तार पकड़ने में सक्षम बनाती है और Sonic मोड में इसकी अधिकतम रफ्तार 105 किमी प्रति घंटा की बताई गई है. Simple OneS में मौजूदा Dot One के मुकाबले अतिरिक्त लाल रंग का ऑप्शन भी जोड़ा गया है.

दिलचस्प बात यह है कि Simple OneS की कीमत मौजूदा Simple Dot One से कम है. जहां पहले Simple Dot One की कीमत 1 लाख रुपये थी, लेकिन बाद में इसकी कीमत में 40,000 रुपये की भारी बढ़ोतरी की गई. आधिकारिक वेबसाइट पर अंतिम दर्ज कीमत 1.46 लाख रुपये थी. रीबैज मॉडल की कीमत 1.40 लाख रुपये रखी गई है, जो 6,000 रुपये कम है.