हैदराबाद: अगर आप मार्केट में लॉन्च होने वाले नए स्मार्टफोन्स की जानकारी रखना पसंद करते हैं तो आप जानते होंगे कि पिछले कई महीनों से भारत और दुनिया के अन्य देशों में कई ऐसे स्मार्टफोन्स लॉन्च किए गए हैं, जिनमें बड़ी बैटरी दी गई है. आजकल लगभग हर कंपनी अपने नए स्मार्टफोन्स में बड़ी बैटरी देती है. इस मामले में चीन की फोन कंपनी रियलमी काफी आगे हैं. रियलमी ने एक नया फोन टीज़ किया है, जिसमें 6, 7 या 10 नहीं बल्कि 15,000mAh की बैटरी दी गई है. 27 अगस्त को रियलमी अपने इस फोन को ग्लोबली लॉन्च करने वाली है. आइए हम आपको इस फोन की डिटेल्स बताते हैं.

रियलमी के एक नए टीज़र ने कंफर्म किया है कि उनके अपकमिंग फोन में 15,000mAh की बैटरी होगी. कंपनी ने इस टीज़र में एक पिक्चर दिखाई है. उस पिक्चर में एक लड़के हाथ में रियलमी का फोन दिखाई दे रहा है. उस फोन के पिछले हिस्से पर 15000mAh की ब्रांडिंग दिख रही है. इस ब्रांडिंग और रियलमी के द्वारा इस पोस्ट में लिखे गए कैप्शन को देखने के बाद समझ आता है कि रियलमी एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, जिसमें 15,000mAh की बैटरी होगी.

इस पिक्चर में देखा जा सकता है कि इतनी बड़ी बैटरी होने के बाद भी रियलमी के इस फोन का डिजाइन काफी पतला है. आमतौर पर इतनी बड़ी बैटरी वाले फोन काफी मोटे और भारी होते हैं, लेकिन रियलमी का यह फोन काफी स्लिम दिखाई दे रहा है.

रियलमी का बड़ी बैटरी वाला फोन

लिहाजा, ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी ने इस फोन में सिलिकॉन-एनोड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा, जिसे इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था. फिलहाल, Realme GT 7 का चीनी वेरिएंट कंपनी की सबसे बड़ी बैटरी के साथ आता है, जिसमें 7,200mAh की बैटरी दी है.

आपको बता दें कि 27 अगस्त को कंपनी के द्वारा पेश किए जाने वाला सबसे बड़ा बैटरी फोन कंपनी का एक कॉन्सेप्ट डिवाइस हो सकता है. ऐसे में यह बिक्री के लिए जल्दी उपलब्ध नहीं होगा. रियलमी का दावा है कि इस फोन की बैटरी एक बार चार्ज करने पर 50 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकती है. इसके साथ-साथ इसे यूज़र्स पांच दिनों से भी ज्यादा उपयोग कर सकते हैं.

रियलमी ने पिछले महीने मई में 10,000mAh बैटरी वाला एक कॉन्सेप्ट फोन पेश किया था जिसमें “अल्ट्रा-हाई सिलिकॉन-कंटेंट एनोड बैटरी” दी गई थी. इसमें 10% सिलिकॉन रेशियो दिया गया था, जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है. इस 10,000mAh बैटरी वाले कॉन्सेप्ट फोन में 'Mini Diamond' आर्किटेक्चर और 320W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है. फोन का बैक सेमी-ट्रांसपेरेंट है, मोटाई 8.5mm है और वजन लगभग 200 ग्राम है.

Realme की 320W SuperSonic Charge टेक्नोलॉजी को पिछले साल अगस्त में पेश किया गया था. इसके लिए कंपनी का दावा है कि यह स्मार्टफोन को सिर्फ 4 मिनट 30 सेकंड में 0 से 100 प्रतिशत तक चार्ज कर सकती है. इतना ही नहीं, इसके लिए कंपनी ने दावा किया है कि यह चार्जर सिर्फ एक मिनट की चार्जिंग में ही 26% बैटरी चार्ज कर सकती है, जबकि 2 मिनट में 50% बैटरी चार्ज की जा सकती है.