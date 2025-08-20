हैदराबाद: Realme भारत में एक नई फोन सीरीज लॉन्च की है. इस फोन सीरीज का नाम Realme P4 Series है. इस सीरीज के तहत कंपनी दो स्मार्टफोन्स को भारत में लॉन्च किया है, जिनके नाम Realme P4 और P4 Pro 5G हैं. Realme P4 5G में कंपनी ने 6.77 इंच की फ्लैट AMOLED डिस्प्ले दी है, जो Full-HD+ resolution के साथ आता है. इस स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 144Hz है और पीक ब्राइटनेस 4,500 निट्स है. उधर, Realme P4 Pro 5G में कंपनी ने 6.78 इंच की HyperGlow 4D Curve+ स्क्रीन दी है, जो 1.5K resolution, HDR10+ सपोर्ट और 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है. आइए हम आपको इस फोन सीरीज की डिटेल्स बताते हैं.
Realme P4 5G Series: वेरिएंट्स, कीमत, ऑफर्स और सेल
- Realme P4 5G का पहला वेरिएंट 6GB + 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 18,499 रुपये है.
- इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB + 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 19,499 रुपये है.
- इस फोन का दूसरा तीसरा 8GB + 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 21,499 रुपये है.
इस फोन पर यूज़र्स को चुनिंदा बैंक कार्ड्स के जरिए 2,500 रुपये का बैंक ऑफर और 1000 रुपये का एक्सचेंज डिस्काउंट मिल रहा है. इस कारण फोन की कीमत काफी कम हो जाती है, लेकिन ये ऑफर्स सीमित समय के लिए हो सकते हैं. इस फोन की लिमिटेड अर्ली बर्ड सेल 20 अगस्त की शाम 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में होगी. वहीं, इस फोन की बड़ी सेल 25 अगस्त से आयोजित की जाएगी.
- Realme P4 Pro 5G का पहला वेरिएंट 6GB + 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 24,999 रुपये है.
- इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB + 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 26,999 रुपये है.
- इस फोन का दूसरा तीसरा 8GB + 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 28, 999 रुपये है.
इस फोन पर चुनिंदा बैंक कार्ड्स के जरिए 3000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. इसके अलावा फोन पर 2,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है. इस फोन को तीन महीने की नो कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीदा जा सकता है. फोन की सेल 27 अगस्त की दोपहर 12 बजे से शुरू होगी.
इन दोनों फोन्स यानी Realme P4 5G सीरीज की बिक्री रियलमी इंडिया की वेबसाइट, फ्लिपकार्ट और चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर्स पर होगी.
|फोन का पूरा नाम
|स्टोरेज वेरिएंट
|कीमत (₹)
|बैंक ऑफर (₹)
|एक्सचेंज ऑफर (₹)
|EMI विकल्प
|सेल की तारीख
|Realme P4 5G
|6GB + 128GB
|18,499
|2,500
|1,000
|वेबसाइट पर चेक करें
|अर्ली बर्ड: 20 अगस्त (6PM–10PM)
बड़ी सेल: 25 अगस्त
|Realme P4 5G
|8GB + 128GB
|19,499
|2,500
|1,000
|वेबसाइट पर चेक करें
|अर्ली बर्ड: 20 अगस्त (6PM–10PM)
बड़ी सेल: 25 अगस्त
|Realme P4 5G
|8GB + 256GB
|21,499
|2,500
|1,000
|वेबसाइट पर चेक करें
|अर्ली बर्ड: 20 अगस्त (6PM–10PM)
बड़ी सेल: 25 अगस्त
|Realme P4 Pro 5G
|6GB + 128GB
|24,999
|3,000
|2,000
|3 महीने नो कॉस्ट EMI
|27 अगस्त, दोपहर 12 बजे
|Realme P4 Pro 5G
|8GB + 256GB
|26,999
|3,000
|2,000
|3 महीने नो कॉस्ट EMI
|27 अगस्त, दोपहर 12 बजे
|Realme P4 Pro 5G
|8GB + 256GB
|28,999
|3,000
|2,000
|3 महीने नो कॉस्ट EMI
|27 अगस्त, दोपहर 12 बजे
Realme P4 5G Specifications
Realme P4 5G में 6.77 इंच की AMOLED स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है. इस स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट दिया गया है, जो कंपनी के Hyper Vision चिप के साथ आता है. इस फोन में 8GB तक का रैम और 256GB तक का स्टोरेज भी दिया गया है. यह फोन Android 15 पर बेस्ड Realme UI 6 पर रन करता है, इसमें VC cooling फीचर भी दिया गया है.
Others talk performance. We own it.— realme (@realmeIndia) August 20, 2025
With the Power To Explore, the realme P4 is here to make a difference.
Early Bird Sale - Today 6-10 PM.
Starting at ₹14,999* with ₹2,500 bank + ₹1,000 exchange.
Realme P4 5G के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 50MP और दूसरा कैमरा 8MP के अल्ट्रावाइड एंगल लेंस के साथ आता है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 16MP का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है. इस फोन का कैमरा कई AI Features के साथ आता है, जैसे AI Edit Genie और AI Travel Snap.
इस फोन में 7,000mAh battery दी गई है, जो 80W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इसके अलावा फोन में 10W का रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है. फोन में कनेक्टिविटी के लिए कंपनी ने 5G, 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, और एक USB Type-C port दिया है. फोन में पानी और धूल से सुरक्षा के लिए IP65 और IP66 रेटिंग्स दी गई है. इसके अलावा फोन इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है. फोन की थिकनेस 7.58mm है.
Realme P4 Pro 5G Specifications
इस फोन में 6.8 इंच की फुल एचडी प्लस AMOLED 4D Curve+ स्क्रीन दी गई है, जो 144hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. इसकी पीक ब्राइटनेस 6,500 निट्स और PWM dimming rate 4,320Hz है. फोन की स्क्रीन Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन के साथ आती है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए Snapdragon 7 Gen 4 SoC चिपसेट दिया गया है, जो 12GB तक LPDDR4X RAM और 256GB तक के UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है. यह फोन Android 15 पर बेस्ड Realme UI 6 पर चलता है.
The Power To Explore is here.— realme (@realmeIndia) August 20, 2025
Now it’s your time to explore its power.
Say hello to the all-new realme P4 Pro.
1st Sale on 27th Aug, 12 PM — starting at ₹19,999*
₹3,000 Bank Offer | ₹2,000 Exchange Bonus pic.twitter.com/kIk1yfzxWA
इस फोन में एक एआई पर बेस्ड Hyper Vision चिपसेट भी दिया गया है. कंपनी का दावा है कि इस एक्स्ट्रा चिप के जरिए फोन में गेम्प्ले का एक्सपीरियंस बेहतर होता है, फ्रेम रेट, क्लैरिटी और लाइटनिंग भी अच्छी होती है. कंपनी का कहना है कि इस फोन में 1.5K रिज़ॉल्यूशन पर 144fps के साथ BGMI खेला जा सकता है.
इस फोन में 7,000 sq mm AirFlow VC cooling system दिया गया है, जो फोन का थर्मल मैनेजमेंट यानी फोन को ज्यादा गर्म होने से रोकता है. इस फोन में कई एआई फीचर्स भी मिलते हैं जैसे - AI Landscape, AI Snap Mode, AI Party Mode और AI Text Scanner.
फोन के कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके पिछले हिस्से पर 50MP Sony IMX896 मेन सेंसर दिया गया है, जो ऑब्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन यानी (OIS) के साथ आता है. इस फोन का दूसरा बैक कैमरा 8MP का है, जो अल्ट्रावाइड सेंसर के साथ आता है. फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 50MP OV50D फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है. इस फोन के बैक और फ्रंट दोनों कैमरा सेंसर 60fps पर 4K Video Recording कर सकते हैं.
इस फोन की बैटरी, फास्ट चार्जिंग, रिवर्स चार्जिंग, कनेक्टिविटी, आईपी रेटिंग्स और सिक्योरिटी फीचर्स वैसे ही हैं, जैसे कि Realme P4 5G के हैं. हालांकि, इस फोन की थिकनेस 7.68mm और वजन 187 ग्राम है.