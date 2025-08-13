ETV Bharat / technology

Realme P4 5G और P4 Pro में मिलेगी 7,000mAh बैटरी और 144Hz डिस्प्ले, लॉन्च से पहले पता चली कीमत - REALME P4 5G SERIES INDIA LAUNCH

रियलमी एक नई फोन सीरीज लॉन्च करने जा रहा है. इस फोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स लॉन्च से पहले पता चल चुकी हैं.

Realme P4 5G
Realme P4 5G की डिस्प्ले की थिकनेस 7.68mm है. (फोटो क्रेडिट: Realme)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2025 at 11:47 AM IST

3 Min Read

हैदराबाद: रियलमी भारत में एक नया फोन सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस फोन का नाम Realme P4 5G Series है. इस फोन सीरीज को कंपनी भारत में अगले हफ्ते लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने इस फोन सीरीज के लिए फ्लिपकार्ट पर एक माइक्रोसाइट रिलीज़ किया है, जिसके जरिए एक टीज़र भी सामने आया है. अब कंपनी अपने इस अपकमिंग फोन सीरीज की कुछ डिटेल्स भी शेयर कर चुकी है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

Realme P4 5G सीरीज में Realme P4 5G और P4 Pro को लॉन्च किया जा सकता है और कंपनी ने इन फोन्स की डिटेल्स कंफर्म की है. इस सीरीज का स्टैंडर्ड वेरिएंट यानी Realme P4 5G में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा. इस फोन में 6.77 इंच की HyperGlow AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो फुल एचडी प्लस रिजॉल्यूशन के साथ आता है. इस स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 144Hz है और इसका पीक ब्राइटनेस 4,500 nits है. इस फोन सीरीज को भारत में 20 अगस्त 2025 की दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा.

दोनों फोन्स में होगी 7,000mAh बैटरी

Realme P4 5G में 7,000mAh की टाइटन बैटरी दी गई है, जो 80W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी. कंपनी ने दावा किया है कि यूज़र्स इस फोन में 11 घंटे तक BGMI खेल सकते हैं. इसके अलावा कंपनी ने यह भी दावा किया है कि इस फोन की बैटरी 25 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज की जा सकती है. यह फोन रिवर्स चार्जिंग, AI Smart Charging और बायपास चार्जिंग सपोर्ट के साथ भी आता है. कंपनी ने फोन के थर्मल्स को मेंटन करने के लिए फोन में 7,000 sq mm AirFlow VC कूलिंग सिस्टम भी दिया है.

Realme P4 Pro 5G की बात करें तो इस फोन की स्क्रीन साइज की डिटेल्स तो नहीं पता है, लेकिन इसमें HypeGlow AMOLED 4D Curve+ डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है. इस फोन की पीक ब्राइटनेस 6,500 nits है और यह HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ आता है. इस फोन को आंखों की सुरक्षा के लिए TÜV Rheinland से सर्टिफिकेट भी मिला है.

इस रियलमी सीरीज के प्रो वेरिएंट में कंपनी ने Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट दिया है, जो एक डेडिकेटेड HyperVision AI GPU के साथ आता है. कंपनी का कहना है कि फोन की थिकनेस 7.68mm है. इस फोन में भी 7,000mAh battery होगी, जो 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी. कंपनी का दावा है कि इस फोन में 90FPS पर 8 घंटे से भी ज्यादा देर तक BGMI खेला जा सकता है. इस फोन में भी कंपनी ने कूलिंग सिस्टम के लिए Realme P4 5G जैसे फीचर्स ही दिए हैं. रियलमी के हेड ऑफ मार्केटिंग के मुताबिक Realme P4 5G और P4 Pro 5G को कंपनी 30,000 रुपये से कम कीमत में ही लॉन्च कर सकती है.

हैदराबाद: रियलमी भारत में एक नया फोन सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस फोन का नाम Realme P4 5G Series है. इस फोन सीरीज को कंपनी भारत में अगले हफ्ते लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने इस फोन सीरीज के लिए फ्लिपकार्ट पर एक माइक्रोसाइट रिलीज़ किया है, जिसके जरिए एक टीज़र भी सामने आया है. अब कंपनी अपने इस अपकमिंग फोन सीरीज की कुछ डिटेल्स भी शेयर कर चुकी है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

Realme P4 5G सीरीज में Realme P4 5G और P4 Pro को लॉन्च किया जा सकता है और कंपनी ने इन फोन्स की डिटेल्स कंफर्म की है. इस सीरीज का स्टैंडर्ड वेरिएंट यानी Realme P4 5G में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा. इस फोन में 6.77 इंच की HyperGlow AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो फुल एचडी प्लस रिजॉल्यूशन के साथ आता है. इस स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 144Hz है और इसका पीक ब्राइटनेस 4,500 nits है. इस फोन सीरीज को भारत में 20 अगस्त 2025 की दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा.

दोनों फोन्स में होगी 7,000mAh बैटरी

Realme P4 5G में 7,000mAh की टाइटन बैटरी दी गई है, जो 80W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी. कंपनी ने दावा किया है कि यूज़र्स इस फोन में 11 घंटे तक BGMI खेल सकते हैं. इसके अलावा कंपनी ने यह भी दावा किया है कि इस फोन की बैटरी 25 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज की जा सकती है. यह फोन रिवर्स चार्जिंग, AI Smart Charging और बायपास चार्जिंग सपोर्ट के साथ भी आता है. कंपनी ने फोन के थर्मल्स को मेंटन करने के लिए फोन में 7,000 sq mm AirFlow VC कूलिंग सिस्टम भी दिया है.

Realme P4 Pro 5G की बात करें तो इस फोन की स्क्रीन साइज की डिटेल्स तो नहीं पता है, लेकिन इसमें HypeGlow AMOLED 4D Curve+ डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है. इस फोन की पीक ब्राइटनेस 6,500 nits है और यह HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ आता है. इस फोन को आंखों की सुरक्षा के लिए TÜV Rheinland से सर्टिफिकेट भी मिला है.

इस रियलमी सीरीज के प्रो वेरिएंट में कंपनी ने Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट दिया है, जो एक डेडिकेटेड HyperVision AI GPU के साथ आता है. कंपनी का कहना है कि फोन की थिकनेस 7.68mm है. इस फोन में भी 7,000mAh battery होगी, जो 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी. कंपनी का दावा है कि इस फोन में 90FPS पर 8 घंटे से भी ज्यादा देर तक BGMI खेला जा सकता है. इस फोन में भी कंपनी ने कूलिंग सिस्टम के लिए Realme P4 5G जैसे फीचर्स ही दिए हैं. रियलमी के हेड ऑफ मार्केटिंग के मुताबिक Realme P4 5G और P4 Pro 5G को कंपनी 30,000 रुपये से कम कीमत में ही लॉन्च कर सकती है.

For All Latest Updates

TAGGED:

REALME P4 5GREALME P4 5G PROREALME P4 5G SPECIFICATIONSREALME P4 5G SERIES PRICE IN INDIAREALME P4 5G SERIES INDIA LAUNCH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Independence Day 2025: लाल-किला पर पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए ऐसे बुक करें टिकट

बुधवार को बाजार में छाई हरियाली, सेंसेक्स 256 अंक चढ़ा, निफ्टी 24550 के ऊपर खुला

ट्रंप के पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने का अमेरिकी प्रवक्ता ने किया बचाव, कहा- भारत के साथ संबंध 'अच्छे' हैं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.