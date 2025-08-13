हैदराबाद: रियलमी भारत में एक नया फोन सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस फोन का नाम Realme P4 5G Series है. इस फोन सीरीज को कंपनी भारत में अगले हफ्ते लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने इस फोन सीरीज के लिए फ्लिपकार्ट पर एक माइक्रोसाइट रिलीज़ किया है, जिसके जरिए एक टीज़र भी सामने आया है. अब कंपनी अपने इस अपकमिंग फोन सीरीज की कुछ डिटेल्स भी शेयर कर चुकी है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

Realme P4 5G सीरीज में Realme P4 5G और P4 Pro को लॉन्च किया जा सकता है और कंपनी ने इन फोन्स की डिटेल्स कंफर्म की है. इस सीरीज का स्टैंडर्ड वेरिएंट यानी Realme P4 5G में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा. इस फोन में 6.77 इंच की HyperGlow AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो फुल एचडी प्लस रिजॉल्यूशन के साथ आता है. इस स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 144Hz है और इसका पीक ब्राइटनेस 4,500 nits है. इस फोन सीरीज को भारत में 20 अगस्त 2025 की दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा.

दोनों फोन्स में होगी 7,000mAh बैटरी

Realme P4 5G में 7,000mAh की टाइटन बैटरी दी गई है, जो 80W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी. कंपनी ने दावा किया है कि यूज़र्स इस फोन में 11 घंटे तक BGMI खेल सकते हैं. इसके अलावा कंपनी ने यह भी दावा किया है कि इस फोन की बैटरी 25 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज की जा सकती है. यह फोन रिवर्स चार्जिंग, AI Smart Charging और बायपास चार्जिंग सपोर्ट के साथ भी आता है. कंपनी ने फोन के थर्मल्स को मेंटन करने के लिए फोन में 7,000 sq mm AirFlow VC कूलिंग सिस्टम भी दिया है.

Realme P4 Pro 5G की बात करें तो इस फोन की स्क्रीन साइज की डिटेल्स तो नहीं पता है, लेकिन इसमें HypeGlow AMOLED 4D Curve+ डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है. इस फोन की पीक ब्राइटनेस 6,500 nits है और यह HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ आता है. इस फोन को आंखों की सुरक्षा के लिए TÜV Rheinland से सर्टिफिकेट भी मिला है.

इस रियलमी सीरीज के प्रो वेरिएंट में कंपनी ने Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट दिया है, जो एक डेडिकेटेड HyperVision AI GPU के साथ आता है. कंपनी का कहना है कि फोन की थिकनेस 7.68mm है. इस फोन में भी 7,000mAh battery होगी, जो 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी. कंपनी का दावा है कि इस फोन में 90FPS पर 8 घंटे से भी ज्यादा देर तक BGMI खेला जा सकता है. इस फोन में भी कंपनी ने कूलिंग सिस्टम के लिए Realme P4 5G जैसे फीचर्स ही दिए हैं. रियलमी के हेड ऑफ मार्केटिंग के मुताबिक Realme P4 5G और P4 Pro 5G को कंपनी 30,000 रुपये से कम कीमत में ही लॉन्च कर सकती है.