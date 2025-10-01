ETV Bharat / technology

Realme 15x 5G: 7000mAh बैटरी, 144Hz रिफ्रेश रेट और 50MP फ्रंट कैमरा के साथ हुआ लॉन्च

रियलमी ने भारत में बजट रेंज में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स शानदार हैं.

Realme 15x 5G
इस फोन में 6.8 इंच की बड़ी स्क्रीन मिलती है. (फोटो क्रेडिट: Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 1, 2025 at 8:35 PM IST

5 Min Read
हैदराबाद: Realme 15x 5G को आज भारत में लॉन्च किया गया है. इस फोन में एक बड़ी स्क्रीन दी गई है. जो एक 6nm प्रोसेसर, डुअल कैमरा सेटअप, एक बड़ी बैटरी और 60W की SuperVooc फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. इस फोन को कंपनी ने तीन कलर्स में लॉन्च किया है और इसकी कीमत 16,999 रुपये से शुरू होती है. आइए हम आपको रियलमी के इस फोन के बारे में बताते हैं.

Realme 15x 5G में 6.8 इंच की सनलाइट डिस्प्ले दी गई है, जो एचडी प्लस रेजॉल्यूशन के साथ आती है. इस फोन के स्क्रीन की रिफ्रेश रेट 144Hz है. इसका टच सैंपलिंग रेट 180Hz और पिक्सल डेनसिटी 256ppi है. इस फोन स्क्रीन में यूज़र्स को 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है. इसकी स्क्रीन के साथ आई प्रोटेक्शन मोड, स्लिप मोड, रिफ्रेश रेट स्विच करने वाला फीचर और स्क्रीन कलर टेंपरेचर एडस्टमेंट फीचर भी मिलता है.

इस फोन में प्रोसेसर के लिए ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दी जा रही है, जिसके लिए कंपनी का दावा है कि यह 2.4GHz की पीक क्लॉक स्पीड ऑफर करेगा. इस फोन में ग्राफिक्स के लिए ARM Mali-G57 MC2 GPU दिया गया है. इसमें 8GB तक रैम और 256GB तक स्टोरेज की सुविधा दी गई है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअ दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 50MP Sony IMX852 AI शूटर के साथ आता है, जिसका अपर्चर f/1.8 है. इसके अलावा इस फोन के पिछले हिस्से पर एक और कैमरा सेंसर दिया गया है, जिसकी स्पष्ट जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने इस फोन के अगले हिस्से पर 50MP का OmniVision OV50D40 कैमरा सेंसर दिया है. इस फोन से 1080p और 720p वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है.यूज़र डुअल-व्यू वीडियो रिकॉर्डिंग, स्लो-मोशन, टाइम लैप्स, अंडरवाटर मोड और सिनेमैटिक शूटिंग जैसे फीचर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है.

इस फोन में 7000mAh की बैटरी और 60W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दी गई है. इस फोन में 5G, 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo और QZSS जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं. इस फोन में कई खास सेंसर्स और पानी और धूल से बचने के लिए IP69 रेटिंग भी दी गई है.

कैटेगरीस्पेसिफिकेशन और फीचर्स
प्रोसेसर और चिपसेट6nm MediaTek Dimensity 6300 Octa-core CPU (Up to 2.4 GHz), GPU: ARM Mali-G57 MC2 @1072MHz
रैम और स्टोरेज6GB/8GB RAM, 128GB/256GB ROM, 10GB तक Dynamic RAM, स्टोरेज एक्सपैंडेबल
डिस्प्ले6.8 इंच (17.3cm) HD+ (1570x720) Sunlight Screen, 144Hz रिफ्रेश रेट, 180Hz टच सैंपलिंग रेट, 1200 निट्स ब्राइटनेस, 90.4% स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो, 16.7 मिलियन कलर्स, 83% NTSC गमट
बैटरी और चार्जिंग7000mAh बैटरी (टाइप), 6820mAh (मिन.), 60W SUPERVOOC चार्ज, 80W अडैप्टर इनबॉक्स, USB Type-C पोर्ट
रियर कैमरा50MP Sony IMX852, f/1.8 अपर्चर, 1/2.93" सेंसर, 28mm फोकल लेंथ, 5P लेंस, FOV: 76°, वीडियो: 1080p@30fps, स्लो-मो: 720p@120fps, AI मोड्स जैसे PRO, Night, Cinematic, Street, Underwater आदि
फ्रंट कैमरा50MP OV50D40, f/2.4 अपर्चर, 1/2.88" सेंसर, 22mm फोकल लेंथ, FOV: 87°, वीडियो: 1080p@30/60fps, डुअल-व्यू वीडियो, टाइम-लैप्स, स्क्रीन फिल लाइट, फोटोज़ के लिए Ultra-wide, Soft Light, Beauty आदि
वीडियो फीचर्सDual-View Video, Cinema Mode, Underwater Mode, Time-Lapse, Slow Motion, Multi-view Video (फ्रंट और रियर दोनों)
नेटवर्क और कनेक्टिविटी5G + 5G Dual Mode (SA/NSA), GSM/WCDMA/FDD/TDD LTE बैंड्स, Wi-Fi 2.4/5GHz (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.3
नेविगेशनGPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, WLAN और Cellular नेटवर्क पोजिशनिंग, A-GNSS सपोर्ट
ऑडियो1115 Ultra-Linear Speaker, Dual-Mic Noise Cancellation
सेंसरप्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बियंट लाइट सेंसर, ई-कम्पास, एक्सेलेरोमीटर
सॉफ्टवेयरrealme UI 6.0 (Android 15 पर आधारित)
डिज़ाइन और साइज166.07mm x 77.93mm x 8.28mm, वज़न: लगभग 212g
स्लॉट्स और पोर्ट्सड्यूल सिम या सिंगल सिम + मेमोरी कार्ड स्लॉट, USB Type-C, वर्चुअल नेविगेशन बटन और जेस्चर सपोर्ट
बॉक्स कंटेंटहैंडसेट, 80W चार्जर, USB Type-C केबल, प्रोटेक्टिव केस, स्क्रीन गार्ड, सिम इजेक्टर टूल, क्विक गाइड

फोन की कीमत, ऑफर और वेरिएंट्स

  • इस फोन की कीमत 16,999 रुपये से शुरू होती है, जिसके साथ 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है.
  • इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 17,999 रुपये है.
  • इस फोन का तीसरा वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 19,999 रुपये है.

इस फोन पर कस्टमर्स को 1,000 रुपये का यूपीआई, क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन से डिस्काउंट मिल रहा है. इसके अलावा इस फोन पर यूज़र्स को 3,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 6 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई भी मिल सकती है. इस फोन को कंपनी ने Aqua Blue, Marine Blue और Maroon Red कलर्स में लॉन्च किया है. यूज़र्स इसे फ्लिपकार्ट और रियलमी की वेबसाइट से खरीद सकते हैं.

