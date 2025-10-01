ETV Bharat / technology

Realme 15x 5G: 7000mAh बैटरी, 144Hz रिफ्रेश रेट और 50MP फ्रंट कैमरा के साथ हुआ लॉन्च

इस फोन में 6.8 इंच की बड़ी स्क्रीन मिलती है. ( फोटो क्रेडिट: Realme )

By ETV Bharat Tech Team Published : October 1, 2025 at 8:35 PM IST 5 Min Read

हैदराबाद: Realme 15x 5G को आज भारत में लॉन्च किया गया है. इस फोन में एक बड़ी स्क्रीन दी गई है. जो एक 6nm प्रोसेसर, डुअल कैमरा सेटअप, एक बड़ी बैटरी और 60W की SuperVooc फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. इस फोन को कंपनी ने तीन कलर्स में लॉन्च किया है और इसकी कीमत 16,999 रुपये से शुरू होती है. आइए हम आपको रियलमी के इस फोन के बारे में बताते हैं. Realme 15x 5G में 6.8 इंच की सनलाइट डिस्प्ले दी गई है, जो एचडी प्लस रेजॉल्यूशन के साथ आती है. इस फोन के स्क्रीन की रिफ्रेश रेट 144Hz है. इसका टच सैंपलिंग रेट 180Hz और पिक्सल डेनसिटी 256ppi है. इस फोन स्क्रीन में यूज़र्स को 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है. इसकी स्क्रीन के साथ आई प्रोटेक्शन मोड, स्लिप मोड, रिफ्रेश रेट स्विच करने वाला फीचर और स्क्रीन कलर टेंपरेचर एडस्टमेंट फीचर भी मिलता है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दी जा रही है, जिसके लिए कंपनी का दावा है कि यह 2.4GHz की पीक क्लॉक स्पीड ऑफर करेगा. इस फोन में ग्राफिक्स के लिए ARM Mali-G57 MC2 GPU दिया गया है. इसमें 8GB तक रैम और 256GB तक स्टोरेज की सुविधा दी गई है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है.