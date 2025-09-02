हैदराबाद: रियलमी ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है. यह फोन बजट रेंज और एंट्री-लेवल मिडरेंज सेगमेंट का फोन है. इस फोन का नाम Realme 15T है. इसमें यूज़र्स को 7000mAh बैटरी के साथ 60W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, पिछले हिस्से पर 50MP डुअल कैमरा सेटअप और अगले हिस्से पर सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसके अलावा इसमें प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6400 SoC चिपसेट दिया गया है, जो 12GB RAM के साथ आता है. इस फोन की कीमत 20,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है. कंपनी ने इस फोन पर कई लॉन्च ऑफर्स भी दिए हैं, जिसकी मदद से आप इस फोन को और भी कम कीमत में खरीद सकते हैं. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

Realme 15T Specifications

Realme 15T 5G में 6.57 इंच की 4R Comfort+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 10-बिट कलर डेप्थ और 1.07 बिलियन कलर्स सपोर्ट के साथ आता है. इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 93% है. यह अल्ट्रा स्लिम बेजल्स के साथ आता है. इस फोन की थिकनेस 7.79mm है.

इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, जो 12GB तक के रैम और 256GB तक के ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है. इस फोन में थर्मल ग्रैफाइट के साथ 6050mm² AirFlow VC कूलिंग सिस्टम एरिया भी दिया गया है. इसके अलावा फोन को पानी और धूल से बचाए रखने के लिए IP66/ IP68/ IP69 फीचर भी दिया गया है.

Realme 15T 5G के पिछले हिस्से पर 50MP का बैक कैमरा दिया गया है, जो 2MP के सेंसर के साथ आता है. फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो AI Edit Genie, AI Snap Mode, AI Landscape, AI Eraser और AI Smart Image Matting जैसे कई AI features के साथ आता है. इस फोन का वजन 181 ग्राम है. फोन में 7000mAh की बैटरी और 60W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है.

फीचर डिटेल्स डिस्प्ले 6.57-इंच 4R Comfort+ AMOLED, 4000 निट्स ब्राइटनेस प्रोसेसर MediaTek Dimensity 6300 Max कूलिंग सिस्टम 6050mm² AirFlow VC थर्मल ग्रेफाइट के साथ पानी/धूल प्रतिरोध IP66 / IP68 / IP69 रियर कैमरा 50MP मुख्य कैमरा + 2MP सेंसर फ्रंट कैमरा 50MP सेल्फी कैमरा एआई कैमरा फीचर्स AI Edit Genie, AI Snap Mode, AI Landscape, AI Eraser, AI Smart Image Matting बैटरी 7,000mAh चार्जिंग 60W फास्ट वायर्ड चार्जिंग वजन 181 ग्राम

इस फोन के अगले हिस्से पर 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. (फोटो क्रेडिट: Realme)

वेरिएंट, कीमत, सेल और ऑफर्स

इस फोन का पहला वेरिएंट 8GB RAM + 128GB storage के साथ आता है, जिसकी कीमत 22,999 रुपये है. इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB RAM + 256GB storage के साथ आता है, जिसकी कीमत 24,999 रुपये है.

इस फोन का तीसरा वेरिएंट 12GB RAM + 256GB storage के साथ आता है, जिसकी कीमत 24,999 रुपये है. इस फोन को फ्लोइंग सिल्वर, सिल्क ब्लू और सूट टाइटेनियम कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया गया है.

इस फोन को 2 सितंबर से 5 सितंबर के बीच में प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध कराया गया है. इस फोन की पहली सेल 6 सितंबर की मिडनाइट 12:00 AM IST से 8 सितंबर की रात 11:59 PM IST तक आयोजित की जाएगी.

वेरिएंट मूल कीमत (Original Price) ऑनलाइन प्रभावी कीमत (Effective Online Price) 8GB RAM + 128GB स्टोरेज ₹20,999 ₹18,999 8GB RAM + 256GB स्टोरेज ₹22,999 ₹20,999 12GB RAM + 256GB स्टोरेज ₹24,999 ₹22,999

इस फोन को फ्लिककार्ट, रियलमी इंडिया की वेबसाइट और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है. इस फोन को चुनिंदा बैंक कार्ड से खरीदने पर 2000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जाएगा. इसके अलावा ग्राहक क्रेडिट कार्ड ईएमआई शॉपिंग के जरिए भी 2000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं. इसके अलावा रिटेल स्टोर्स से फुल स्वाइप करने पर भी यूज़र्स को 1000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा.