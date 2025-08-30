ETV Bharat / technology

Realme 15T की लॉन्च डेट आई सामने, मिलेगा 50MP डुअल कैमरा और 7000mAh बैटरी - REALME 15T

Realme का नया 15T फोन लॉन्च होने वाला है, जो स्लिम डिजाइन में बड़ी बैटरी और पावरफुल कैमरा लेकर आ रहा है.

Realme 15T will comes in 3 colours
Realme 15T को तीन कलर्स में लॉन्च किया जाएगा. (फोटो क्रेडिट: Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 30, 2025 at 2:18 PM IST

हैदराबाद: रियलमी ने भारत में एक नए फोन को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम Realme 15T है. इस फोन को भारत में 2 सितंबर 2025 की दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा. इस फोन की कीमत 20,000 रुपये से कम होने की उम्मीद है. इसमें 50MP मेन कैमरा, 50MP सेल्फी कैमरा और 7000mAh बैटरी दी जाएगी. Realme 15T एक ऐसा स्मार्टफोन है जो पतले डिज़ाइन के साथ दमदार बैटरी और कैमरा फीचर्स का बैलेंस पेश करता है.

इसकी मोटाई सिर्फ 7.79mm है और वज़न 181 ग्राम, जिससे यह हाथ में हल्का और स्टाइलिश लगता है. फोन का Textured Matte 4R डिज़ाइन खास माइक्रोक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है, जो न सिर्फ देखने में प्रीमियम है बल्कि फिंगरप्रिंट और स्लिप से भी बचाता है. इसके अलावा, यह डस्ट और वॉटर प्रोटेक्शन के लिए IP66, IP68 और IP69 रेटिंग्स के साथ आता है, और अंदर 6050mm² का एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है.

Realme 15T Specifications

डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 4R Comfort+ AMOLED स्क्रीन दी गई है, जो 93% स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो और 4000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है यानी धूप में भी स्क्रीन साफ़ दिखेगी. 10-बिट कलर डेप्थ और 2160Hz PWM डिमिंग जैसे फीचर्स इसे विजुअली और भी रिच बनाते हैं.

परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 6400 Max प्रोसेसर दिया गया है, और यह Android 15 पर आधारित Realme UI 6.0 पर चलता है. कंपनी ने तीन साल तक Android अपडेट और चार साल तक सिक्योरिटी सपोर्ट देने का वादा किया है, जो इस सेगमेंट में एक मजबूत कमिटमेंट माना जा सकता है.

बैटरी की बात करें तो Realme 15T में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, लेकिन इसके बावजूद इसका डिज़ाइन iPhone 16 Pro से भी पतला है. फोन 10W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे आप दूसरे डिवाइस भी चार्ज कर सकते हैं. हालांकि फास्ट चार्जिंग की स्पीड अभी कंपनी ने साझा नहीं की है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर इसमें 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा और 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. यह 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है और साथ ही AI Edit Genie, AI Snap Mode, AI Landscape, स्मार्ट इमेज मैटिंग और एथनिसिटी-अडैप्टिव ब्यूटीफिकेशन जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो फोटोग्राफी को और क्रिएटिव बना देते हैं. फोन तीन आकर्षक रंगों में उपलब्ध होगा: Flowing Silver, Silk Blue और Suit Titanium. लॉन्च के बाद इसे Flipkart, Realme की वेबसाइट और सभी प्रमुख रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा.

