Ray-Ban Meta Gen 2 हुआ लॉन्च: अब चश्मे में मिलेगी 3K वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव ट्रांसलेशन की सुविधा

अब स्मार्ट ग्लासेस सिर्फ फैशन नहीं, आपकी डिजिटल लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं. मेटा ने ऐसा ही एक नया स्मार्ट ग्लास लॉन्च किया है.

Ray-Ban Meta Gen 2
Ray-Ban Meta Gen 2 में एआई-बेस्ड फीचर्स भी हैं. (Image Credit: Meta)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2025 at 11:10 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: Meta Connect 2025 में गुरुवार को मेटा ने अपने स्मार्ट ग्लासेस की नई जनरेशन को लॉन्च किया. अमेरिका के हिसाब से 17 सितंबर लेकिन भारत के हिसाब से 18 सितंबर 2025 की सुबह 5:30 बजे आयोजित हुए इस इवेंट में मेटा ने Ray-Ban Meta Gen 2 स्मार्ट ग्लासेस को लॉन्च किया. यह स्मार्ट ग्लास 2023 में लॉन्च हुए Ray-Ban Meta का अपग्रेडेड वर्ज़न है. यह स्मार्ट ग्लास ना सिर्फ स्टाइलिश है, बल्कि किसी स्मार्टफोन या स्मार्टवॉच की तरह लोगों को डिजिटल लाइफ का एक हिस्सा बनने लायक भी है.

मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इस नए मॉडल के साथ-साथ AR स्मार्ट ग्लासेस Meta Ray-Ban Display और एथलीट्स के लिए Vanguard ग्लासेस भी पेश किए हैं. आइए हम आपको इस आर्टिकल में मेटा के इस नए स्मार्ट ग्लास यानी Ray-Ban Meta Gen 2 के बारे में बताते हैं.

Ray-Ban Meta Gen 2
Ray-Ban Meta Gen 2 में 3K वीडियो क्वालिटी दी गई है. (Image Credit: Meta)

कैमरा फीचर्स हुए बेहतर: Ray-Ban Meta Gen 2 में बैटरी, कैमरा और फीचर्स के मामले में भी कमाल के बदलाव किए गए हैं. इनमें पिछले मॉडल की तुलना में बेहतर बैटरी, 3K वीडियो क्वालिटी, और नए AI फीचर्स भी शामिल किए गए हैं. इस नए स्मार्ट ग्लास के कैमरा में भी बड़ा अपग्रेड किया गया है. यह स्मार्ट चश्मा अब 3K Ultra HD वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो कैप्चर करने की सुविधा देता है.

इसमें 60fps तक की स्मूद रिकॉर्डिंग और अल्ट्रावाइड HDR सपोर्ट भी मिलता है, जो पिछले मॉडल की तुलना में डबल पिक्सल्स के साथ आता है. इतना ही नहीं, कंपनी इस साल यानी 2025 के अंत तक में इस स्मार्ट चश्मे में हाइपरलैप्स और स्लो-मोशन मोड वीडियो मोड भी जोड़ने वाली है.

Conversation Focus फीचर: इसके अलावा इसमें एक नया "कन्वर्सेशन फोकस" फीचर दिया गया है, जो आपको कैफे या पार्क जैसे शोरगुल वाले माहौल में भी सामने वाले इंसान की आवाज़ को बिल्कुल साफ-साफ सुनने में मदद करेगा. इस फीचर को जल्द ही Ray-Ban Meta और Oakley Meta HSTN ग्लासेस के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा.

बैटरी लाइफ हुई बेहतर: Ray-Ban Meta Gen 2 की बैटरी को भी पिछले जनरेशन की तुलना में बेहतर किया गया है. कंपनी ने जानकारी दी है कि यह स्मार्ट ग्लास सामान्य तौर पर इस्तेमाल करने पर 8 घंटे तक चल सकता है, जो कि पिछले मॉडल्स की तुलना में दोगुना है. इसके अलावा आप इसे सिर्फ 20 मिनट में 50% चार्ज कर सकते हैं. इसके साथ में एक चार्जिंग केस भी आता है, जो 48 घंटे की एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ देता है.

Ray-Ban Meta Gen 2
Ray-Ban Meta Gen 2 में 8 घंटे का बैटरी सपोर्ट मिलता है. (Image Credit: Meta)

लाइव ट्रांसलेशन फीचर: Ray-Ban Meta का जनरेशन 2 अब लाइव ट्रांसलेशन फीचर के साथ आता है. हालांकि, फिलहाल इसमें जर्मन और पुर्तगाली भाषाओं का सपोर्ट जोड़ा गया है, लेकिन जल्द ही इसमें 6 भाषाओं में ऑफलाइन ट्रांसलेशन की सुविधा भी मिलेगी. इस स्मार्ट ग्लासेस को फिलहाल स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स और ब्राजील में उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा कंपनी इसी साल इस स्मार्ट चश्मे को भारत और मैक्सिको में भी लॉन्च कर सकती है.

Ray-Ban Meta Gen 2
Ray-Ban Meta Gen 2 अब लाइव ट्रांसलेशन फीचर के साथ आता है. (Image Credit: Meta)

कीमत और वेरिएंट्स: Ray-Ban Meta Gen 2 को तीन स्टाइलिश फ्रेम्स - Wayfarer, Skyler और Headliner, 27 रंगों और कई लेंस ऑप्शन्स के साथ उपलब्ध कराया गया है. इसकी कीमत $379 (लगभग 33,300 रुपये) से शुरू होती है, जबकि पोलराइज्ड लेंस के लिए $409 और ट्रांजिशन लेंस के लिए $459 देने होंगे. इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन मॉडल्स की कीमत और ज्यादा हो सकती है.

