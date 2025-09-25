ETV Bharat / technology

Qualcomm ने लॉन्च किए Snapdragon X2 Elite चिप्स, अब PC पर भी मिलेगी फ्लैगशिप जैसी स्पीड!

Snapdragon X2 Elite Extreme एक 18-कोर CPU और 80 TOPS AI प्रोसेसिंग वाला हाई-परफॉर्मेंस लैपटॉप चिपसेट है. ( फोटो क्रेडिट: Qualcomm )

हैदराबाद: Qualcomm ने स्मार्टफोन्स के लिए Snapdragon 8 Elite Gen 5 को पेश करके लैपटॉप सेगमेंट में भी अपनी पकड़ मजबूत करने का मन बना लिया है. मोबाइल फोन्स के लिए पेश किए गए Snapdragon 8 Elite Gen 5 ने जहां एंड्रॉयड फोन्स में परफॉर्मेंस का नया बेंचमार्क सेट किया है, वहीं, अब कंपनी ने Windows लैपटॉप्स के लिए X2 Elite और X2 Elite Extreme चिपसेट्स पेश किए हैं, जो कि परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और AI में काफी शानदार बताए जा रहे हैं. इस नई सीरीज में कुछ तीन चिप्स शामिल हैं- - X2 Elite (X2E-80-100) – 12-core CPU

- X2 Elite (X2E-88-100) – 18-core CPU

- X2 Elite Extreme (X2E-96-100) – 18-core CPU इन तीनों चिप्स को TSMC की 3nm टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है, जो पीसी को ज्यादा एफिशिएंट और फास्ट बनाता है. क्वालकॉम ने अपने इन नए चिप्स को लॉन्च करते हुए दावा किया है कि X2 Elite Extreme खासतौर पर उन Windows 11 लैपटॉप्स के लिए है जो “expert-level workloads” को हैंडल करते हैं, जबकि बाकी दो चिप्स “resource-intensive” यूज़ के लिए बनाए गए हैं. इसके अलावा क्वालकॉम का कहना है कि इन चिप्स की मदद से यूज़र्स को मल्टी-डे बैटरी लाइफ भी मिलेगी.