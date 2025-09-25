Qualcomm ने लॉन्च किए Snapdragon X2 Elite चिप्स, अब PC पर भी मिलेगी फ्लैगशिप जैसी स्पीड!
Qualcomm ने लैपटॉप्स के लिए X2 Elite चिपसेट पेश किया है. जो बेहतर परफॉर्मेंस और बैटरी के साथ AI में भी दमदार है.
Published : September 25, 2025 at 5:39 PM IST
हैदराबाद: Qualcomm ने स्मार्टफोन्स के लिए Snapdragon 8 Elite Gen 5 को पेश करके लैपटॉप सेगमेंट में भी अपनी पकड़ मजबूत करने का मन बना लिया है. मोबाइल फोन्स के लिए पेश किए गए Snapdragon 8 Elite Gen 5 ने जहां एंड्रॉयड फोन्स में परफॉर्मेंस का नया बेंचमार्क सेट किया है, वहीं, अब कंपनी ने Windows लैपटॉप्स के लिए X2 Elite और X2 Elite Extreme चिपसेट्स पेश किए हैं, जो कि परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और AI में काफी शानदार बताए जा रहे हैं.
इस नई सीरीज में कुछ तीन चिप्स शामिल हैं-
- - X2 Elite (X2E-80-100) – 12-core CPU
- - X2 Elite (X2E-88-100) – 18-core CPU
- - X2 Elite Extreme (X2E-96-100) – 18-core CPU
इन तीनों चिप्स को TSMC की 3nm टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है, जो पीसी को ज्यादा एफिशिएंट और फास्ट बनाता है. क्वालकॉम ने अपने इन नए चिप्स को लॉन्च करते हुए दावा किया है कि X2 Elite Extreme खासतौर पर उन Windows 11 लैपटॉप्स के लिए है जो “expert-level workloads” को हैंडल करते हैं, जबकि बाकी दो चिप्स “resource-intensive” यूज़ के लिए बनाए गए हैं. इसके अलावा क्वालकॉम का कहना है कि इन चिप्स की मदद से यूज़र्स को मल्टी-डे बैटरी लाइफ भी मिलेगी.
System issues don't adhere to your schedule. Stay protected and connected with Snapdragon Guardian Technology, which provides remote PC management and tracking capabilities even when your device is powered off or offline. Coming soon on the Snapdragon X2 Elite platform.… pic.twitter.com/1oxOSJa9Oo— Snapdragon (@Snapdragon) September 25, 2025
नए चिप्स की खास बातें
इन चिप्स में क्वालकॉम की तीसरी पीढ़ी का Oryon CPU है, जो Snapdragon 8 Elite Gen 5 में भी देखने को मिला था. बेस मॉडल में 6 परफॉर्मेंस कोर (3.4GHz) और 6 प्राइम कोर (4.0GHz, बूस्ट पर 4.7GHz) मिलते हैं, जबकि Extreme मॉडल में यही स्पीड 5.0GHz तक जाती है.
इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो क्वालकॉम का कहना है कि ये चिप्स पिछली जनरेशन की तुलना में 31% ज्यादा फास्टा है और 43% कम पावर खपत करते हैं. इसमें ग्राफिक्स के लिए Adreno GPU दिया गया है, जो पहले की तुलना में 2.3X ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देता है. इसके DirectX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4 और OpenCL 3.0 सपोर्ट भी मौजूद है.
इसके अलावा क्वालकॉम द्वारा लैपटॉप्स के लिए पेश किए गए चिप्स एआई टेक्नोलॉजी के मामले में भी पीछे नहीं है. एआई के क्षेत्र में क्वालकॉम ने बड़ी चाल चली है. इन चिप्स में Hexagon NPU अब 80 TOPS AI प्रोसेसिंग देता है, जिसे कंपनी “दुनिया का सबसे तेज़ लैपटॉप NPU” बता रही है.
The X2 Elite Extreme is the highest-performing processor in @Snapdragon's new line. It sets new performance and efficiency benchmarks for PCs with an 18-core CPU and 80 TOPS NPU. #SnapdragonSummit pic.twitter.com/ieoU7Vyniu— Qualcomm (@Qualcomm) September 24, 2025
इसके अलावा ये सभी चिप्स LPDDR5X RAM, UFS 4.0 स्टोरेज और Snapdragon Guardian टेक्नोलॉजी सपोर्ट करते हैं, जो रिमोट मैनेजमेंट को आसान बनाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन नए चिप्स के साथ नए लैपटॉप्स को 2026 के स्प्रिंग सीज़न में लॉन्च किया जाएगा.