Qualcomm ने पेश किया Snapdragon 8 Elite Gen 5, इन स्मार्टफोन्स में सबसे मिलेगा यह चिपसेट

Qualcomm ने एक नए Snapdragon 8 Elite Gen 5 फ्लैगशिप चिपसेट का ऐलान किया है, जो एप्पल के Apple A19 Pro चिपसेट को टक्कर देगा.

According to Qualcomm, it is the world’s fastest mobile system-on-a-chip (SoC).
क्वालकॉम के मुताबिक, दुनिया का सबसे तेज़ मोबाइल सिस्टम-ऑन-ए-चिप (SoC) है. (फोटो क्रेडिट: Qualcomm)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2025 at 3:34 PM IST

हैदराबाद: क्वालकॉम ने अपने नए फ्लैगशिप मोबाइल प्रोसेसर का ऐलान कर दिया है, जिसका नाम Snapdragon 8 Elite Gen 5 है. अगर आप क्वालकॉम के तमाम फ्लैगशिप चिपसेट्स के बारे में जानते हैं तो इस नए प्रोसेसर का नाम देखकर आपको थोड़ी कंफ्यूज़न जरूर हुई होगी. Snapdragon Summit 2025 में क्वालकॉम ने अपने इस नए चिपसेट का ऐलान किया है. आइए हम आपको इस नए चिपसेट की खासियत बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको इसके नाम की कंफ्यूज़िंग डिटेल्स के बारे में बताते हैं.

क्वालकॉम के इस नए चिपसेट का नाम देखने के बाद ऐसा लगता है कि कंपनी ने इसकी नेमिंग स्ट्रेटज़ी में कुछ गड़बड़ कर दी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. कंपनी का कहना है कि उनका यह चिपसेट असल में 8-सीरीज़ के पांचवें जनरेशन का चिपसेट है. क्वालकॉम ने सबसे पहले Snapdragon 8 Gen 1, Gen 2 और Gen 3 को लॉन्च किया था. उसके बाद कंपनी को Gen 4 चिपसेट लॉन्च करना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने उसे स्किप करके Snapdragon 8 Elite लॉन्च कर दिया था. कंपनी का कहना है कि पिछले साल लॉन्च होने वाला यह चिपसेट असल में Gen 4 ही था लेकिन उसका नाम बदल दिया गया था.

अब कंपनी ने एक बार फिर अपनी नई चिपसेट में Gen 5 मेंशन किया है और इस बार चिपसेट का नाम Snapdragon 8 Elite Gen 5 है. पिछली बार जब कंपनी ने जेन नाम से चिपसेट लॉन्च किया था, तब उसके साथ एलिट नहीं हुआ करता था. अब इस बार कंपनी के नए चिपसेट के नाम एलिट भी है और ज़ेन भी. इसमें दिलचस्प बात है कि ‘चार’ नंबर को टालना शायद चीनी बाज़ार को ध्यान में रखकर किया गया हो, क्योंकि वहां इस संख्या को अशुभ माना जाता है.

नए चिपसेट की पावर और परफॉर्मेंस

Snapdragon 8 Elite Gen 5 सिर्फ नाम का नया नहीं है. इसकी परफॉर्मेंस भी शानदार है. इसमें Qualcomm का तीसरी पीढ़ी का Oryon CPU है लगा है, जिसे कंपनी अपनी कैटेगिरी में सबसे तेज बता रही है. कंपनी के मुताबिक, नए चिपसेट की सीपीयू की परफॉर्मेंस में 20% की तेजी आई है. इसके साथ इसमें मौजूद नया Adreno GPU ग्राफिक्स गेमर्स के गेमिंग एक्सपीरियंस को 23% ज्यादा बेहतर बनाता है.

AI processing on the new Hexagon NPU has been accelerated by up to 37% in this latest chipset.
इस नए चिपसेट में Hexagon NPU की AI प्रोसेसिंग 37% तक तेज़ हो गई है. (फोटो क्रेडिट: Qualcomm)

क्वालकॉम ने एआई के क्षेत्र में भी अपने चिपसेट को बेहतर करने की कोशिश की है. कंपनी ने अपने आधिकारिक ब्लॉग में जानकारी दी है कि Hexagon NPU की AI प्रोसेसिंग 37% तक तेज़ हो गई है. इसका मतलब है कि यह नया चिपसेट मोबाइल को ज्यादा स्मार्ट और बेहतर बनाएगा, जिसमें गेमिंग, कैमरा और एआई फीचर्स बेहतर होंगे और फास्ट परफॉर्म करेंगे.

Qualcomm का कहना है कि Snapdragon 8 Elite Gen 5 न सिर्फ पावरफुल है, बल्कि यह एआई को आपके लाइफ से काफी करीब लेकर आता है. यह एक ऐसा चिपसेट है, जो आपकी आवाज़ सुन सकता है. आपकी नज़र से देख सकते हैं और आपके साथ रियल टाइम में सोच भी सकता है. इसका मतलब है कि इस नए चिपसेट के साथ आपका मोबाइल सिर्फ कॉलिंग करने और इंटरनेट यूज़ करने के लिए एक सामान ही नहीं बल्कि आपका पर्सनल एआई असिस्टेंट भी बन जाएगा.

इस चिपसेट के साथ कई कंपनियों के फोन लॉन्च होंगे. Samsung, Sony, vivo, Xiaomi, Honor, iQOO, Nubia, OnePlus, OPPO, POCO, realme, REDMI, RedMagic, ROG और ZTE जैसे बड़े ब्रांड्स अपने फ्लैगशिप फोन्स में इस चिपसेट को शामिल करने वाले हैं. ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही महीनों के बाद लॉन्च होने वाली Samsung Galaxy S26 और OnePlus 15 सीरीज के फोन्स में Snapdragon 8 Elite Gen 5 को शामिल किया जाएगा.

ऐसा माना जा रहा है कि Snapdragon 8 Elite Gen 5 की टक्कर एप्पल के लेटेस्ट चिपसेट Apple के A19 Pro से होगी. अब देखना होगा कि इन दोनों चिपसेट्स में से कौन किस पर भारी पड़ता है.

