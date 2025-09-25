ETV Bharat / technology

Qualcomm ने पेश किया Snapdragon 8 Elite Gen 5, इन स्मार्टफोन्स में सबसे मिलेगा यह चिपसेट

हैदराबाद: क्वालकॉम ने अपने नए फ्लैगशिप मोबाइल प्रोसेसर का ऐलान कर दिया है, जिसका नाम Snapdragon 8 Elite Gen 5 है. अगर आप क्वालकॉम के तमाम फ्लैगशिप चिपसेट्स के बारे में जानते हैं तो इस नए प्रोसेसर का नाम देखकर आपको थोड़ी कंफ्यूज़न जरूर हुई होगी. Snapdragon Summit 2025 में क्वालकॉम ने अपने इस नए चिपसेट का ऐलान किया है. आइए हम आपको इस नए चिपसेट की खासियत बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको इसके नाम की कंफ्यूज़िंग डिटेल्स के बारे में बताते हैं.

क्वालकॉम के इस नए चिपसेट का नाम देखने के बाद ऐसा लगता है कि कंपनी ने इसकी नेमिंग स्ट्रेटज़ी में कुछ गड़बड़ कर दी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. कंपनी का कहना है कि उनका यह चिपसेट असल में 8-सीरीज़ के पांचवें जनरेशन का चिपसेट है. क्वालकॉम ने सबसे पहले Snapdragon 8 Gen 1, Gen 2 और Gen 3 को लॉन्च किया था. उसके बाद कंपनी को Gen 4 चिपसेट लॉन्च करना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने उसे स्किप करके Snapdragon 8 Elite लॉन्च कर दिया था. कंपनी का कहना है कि पिछले साल लॉन्च होने वाला यह चिपसेट असल में Gen 4 ही था लेकिन उसका नाम बदल दिया गया था.

अब कंपनी ने एक बार फिर अपनी नई चिपसेट में Gen 5 मेंशन किया है और इस बार चिपसेट का नाम Snapdragon 8 Elite Gen 5 है. पिछली बार जब कंपनी ने जेन नाम से चिपसेट लॉन्च किया था, तब उसके साथ एलिट नहीं हुआ करता था. अब इस बार कंपनी के नए चिपसेट के नाम एलिट भी है और ज़ेन भी. इसमें दिलचस्प बात है कि ‘चार’ नंबर को टालना शायद चीनी बाज़ार को ध्यान में रखकर किया गया हो, क्योंकि वहां इस संख्या को अशुभ माना जाता है.

नए चिपसेट की पावर और परफॉर्मेंस

Snapdragon 8 Elite Gen 5 सिर्फ नाम का नया नहीं है. इसकी परफॉर्मेंस भी शानदार है. इसमें Qualcomm का तीसरी पीढ़ी का Oryon CPU है लगा है, जिसे कंपनी अपनी कैटेगिरी में सबसे तेज बता रही है. कंपनी के मुताबिक, नए चिपसेट की सीपीयू की परफॉर्मेंस में 20% की तेजी आई है. इसके साथ इसमें मौजूद नया Adreno GPU ग्राफिक्स गेमर्स के गेमिंग एक्सपीरियंस को 23% ज्यादा बेहतर बनाता है.