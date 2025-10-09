ETV Bharat / technology

आपके सोचते ही चार्ज हो जाएगी बैटरी, उत्तराखंड के प्रोफेसर ने बनाया देश का पहला 'न्यूरो स्लाइडिंग कंट्रोलर चार्जर'

Updated : October 9, 2025 at 7:46 PM IST

Published : October 9, 2025 at 7:19 PM IST

तीन साल तक कड़ी मेहनत और लगन के बाद प्रो. अखिलेश ने इस डिवाइस को तैयार किया. असिस्टेंट प्रोफेसर अखिलेश की प्रतिभा को देखते हुए भारत सरकार के Uttarakhand State Council for Science And Technology से इस प्रोजेक्ट के लिए 6 लाख 50 हजार आर्थिक सहायता दी थी.

अपनी डिवाइस के बारे में बताते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर अखिलेश सिंह (Video courtesy: Professor Akhilesh Singh)

देश का पहला न्यूरो स्लाइडिंग मोड कंट्रोलर चार्जर तैयार: असिस्टेंट प्रोफेसर अखिलेश सिंह ने देश का पहला न्यूरो स्लाइडिंग मोड कंट्रोलर चार्जर तैयार किया है. ये आपकी सोच के अनुरूप इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी को चार्ज करेगा.

पिथौरागढ़: सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ के युवा इंजीनियर ने ऐसा कुछ कर दिखाया है, जिससे हर कोई हैरान और रोमांचित है. हैरान इसलिए कि यदि दिमाग में इलेक्ट्रिक स्कूटी जल्द चार्ज हो जाए सोचा जाए, और फिर आपकी यह सोच कुछ ही देर में हकीकत में बदल जाए तो कैसा रहेगा. इंजीनियरिंग कॉलेज पिथौरागढ़ में यह कमाल कर दिखाया है देश के शीर्ष वैज्ञानिकों में शुमार 40 वर्षीय प्रो. अखिलेश सिंह ने.

पिथौरागढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर ने सोच पर काम करने वाली डिवाइस बनाई (Photo- ETV Bharat)

आपके सोचते ही चार्ज हो जाएगी बैटरी: असिस्टेंट प्रोफेसर अखिलेश सिंह अब इस तकनीक का पेटेंट अमेरिका से प्राप्त कर इसे देश को समर्पित करेंगे. उन्होंने सीमांत क्षेत्र से नवाचार का संदेश देकर यह साबित किया है कि सतत प्रयास और प्रगतिशील सोच से सब कुछ संभव है.

ये डिवाइस सोचते ही बैटरी को चार्ज कर देती है (Photo- ETV Bharat)

अखिलेश सिंह मूलत: परासी कलां, चन्दौली, वाराणसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. वो पिछले 13 वर्षों से सीमांत इंजिनियरिंग संस्थान में कार्य कर रहे हैं.

'न्यूरो स्लाइडिंग कंट्रोलर चार्जर' सोचते ही बैटरी चार्ज करने वाली देश की पहली डिवाइस है (Photo- ETV Bharat)

पावर में कोई कमी नहीं: असिस्टेंट प्रोफेसर अखिलेश ने जिसका निर्माण किया है करीब 20 किलो वजनी चार्जर स्कूटी से लेकर बस तक हर वाहन की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम है. इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चढ़ाई के दौरान या अधिक लोड आने पर भी बैटरी की पावर कम नहीं होती. यह डिवाइस लीथियम और लेड-एसिड जैसी सभी बैटरियों के साथ काम करता है.

'न्यूरो स्लाइडिंग कंट्रोलर चार्जर' का वजन 20 किलो है (Photo- ETV Bharat)

न्यूरो स्लाइडिंग मोड कंट्रोलर: प्रो. अखिलेश सिंह ने बताया कि-

इससे वाहनों की बैटरी चार्ज होगी (Photo- ETV Bharat)

इस चार्जर की प्रेरणा उन्हें एक मोबाइल रील से मिली. जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी रुचियों को पहचानकर उसी तरह की रील दिखाता है, वैसे ही यह न्यूरो स्लाइडिंग मोड कंट्रोलर आपकी सोच को पढ़कर चार्जिंग करता है. यानी बैटरी आपके माइंड कमांड पर चार्जिंग होगी.

-प्रो. अखिलेश सिंह, पिथौरागढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज-

वाहनों की बैटरी होगी चार्ज: प्रो. अखिलेश सिंह ने बताया कि ये एआई आधारित न्यूरान रीडिंग तकनीक पर न्यूरो स्लाइडिंग मोड कंट्रोलर तैयार हुआ है. यह कोशिश रंग लाई. इस चार्जर से स्कूटी, कार, बस के साथ हर तरह के वाहन की बैटरी तेजी से चार्ज होगी.