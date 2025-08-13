हैदराबाद: पोको ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम Poco M7 Plus है. इस फोन में यूज़र्स को 7000mAh की बैटरी मिलती है. 144Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन मिलती है. 8GB तक रैम मिलती है. 128GB स्टोरेज, 50MP कैमरा समेत कई खास फीचर्स मिलते हैं. कंपनी ने इस फोन को बजट रेंज में लॉन्च किया है. ऐसे में इस फोन की कीमत और उस कीमत में मिल रहे स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स देखकर लगता है कि यूज़र्स को बजट रेंज में ही एक अच्छा स्मार्टफोन मिल सकता है. इस फोन की कीमत 13,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है.

Poco M7 Plus Specifications

कैटेगिरी डिटेल्स डिस्प्ले 6.9 इंच FHD+ LCD (2340×1080 पिक्सल), 144Hz एडेप्टिव रिफ्रेश रेट, 91 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो, 550 निट्स पीक ब्राइटनेस, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6s Gen 3 (6nm), ऑक्टा-कोर (2x2.30GHz Cortex-A78 + 6x2.0GHz Cortex-A55), एड्रेनो 619 GPU (900MHz) रैम और स्टोरेज 6GB या 8GB LPDDR4X रैम, 128GB UFS 2.2 स्टोरेज, 1TB तक एक्सपेंडेबल माइक्रोSD स्लॉट सॉफ़्टवेयर एंड्रॉयड 15 आधारित हाइपर OS सिम सपोर्ट हाइब्रिड डुअल सिम (नैनो + नैनो या माइक्रोSD) रियर कैमरा 50 मेगापिक्सल मुख्य कैमरा, सेकेंडरी कैमरा, एलईडी फ्लैश फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा सुरक्षा सेंसर साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर रेजिस्टेंस IP64 डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंट डायमेंशन और वजन 168.48 x 80.45 x 8.4 मिलीमीटर; वजन 217 ग्राम कनेक्टिविटी 5G (n1, n3, n5, n8, n28, n40, n78), डुअल 4G VoLTE, Wi-Fi 6 (2.4GHz और 5GHz), ब्लूटूथ 5.1, GPS और GLONASS, USB टाइप-C बैटरी 7000mAh सामान्य क्षमता, 33W फास्ट चार्जिंग, 18W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग

इस ख़बर को अपडेट किया जा रहा है...