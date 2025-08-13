ETV Bharat / technology

पोको ने भारत में एक नया स्मार्टफोन में लॉन्च किया है. यह एक बजट स्मार्टफोन है, जिसमें यूज़र्स को अच्छे-खासे स्पेसिफिकेशन्स मिलते हैं.

Poco M7 Plus features Snapdragon 6s Gen 3 chipset
Poco M7 Plus में Snapdragon 6s Gen 3 चिपसेट दिया गया है. (फोटो क्रेडिट: Poco)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2025 at 2:23 PM IST

हैदराबाद: पोको ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम Poco M7 Plus है. इस फोन में यूज़र्स को 7000mAh की बैटरी मिलती है. 144Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन मिलती है. 8GB तक रैम मिलती है. 128GB स्टोरेज, 50MP कैमरा समेत कई खास फीचर्स मिलते हैं. कंपनी ने इस फोन को बजट रेंज में लॉन्च किया है. ऐसे में इस फोन की कीमत और उस कीमत में मिल रहे स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स देखकर लगता है कि यूज़र्स को बजट रेंज में ही एक अच्छा स्मार्टफोन मिल सकता है. इस फोन की कीमत 13,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है.

Poco M7 Plus Specifications

कैटेगिरीडिटेल्स
डिस्प्ले6.9 इंच FHD+ LCD (2340×1080 पिक्सल), 144Hz एडेप्टिव रिफ्रेश रेट, 91 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो, 550 निट्स पीक ब्राइटनेस, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3
प्रोसेसरक्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6s Gen 3 (6nm), ऑक्टा-कोर (2x2.30GHz Cortex-A78 + 6x2.0GHz Cortex-A55), एड्रेनो 619 GPU (900MHz)
रैम और स्टोरेज6GB या 8GB LPDDR4X रैम, 128GB UFS 2.2 स्टोरेज, 1TB तक एक्सपेंडेबल माइक्रोSD स्लॉट
सॉफ़्टवेयरएंड्रॉयड 15 आधारित हाइपर OS
सिम सपोर्टहाइब्रिड डुअल सिम (नैनो + नैनो या माइक्रोSD)
रियर कैमरा50 मेगापिक्सल मुख्य कैमरा, सेकेंडरी कैमरा, एलईडी फ्लैश
फ्रंट कैमरा8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा
सुरक्षा सेंसरसाइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर
रेजिस्टेंसIP64 डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंट
डायमेंशन और वजन168.48 x 80.45 x 8.4 मिलीमीटर; वजन 217 ग्राम
कनेक्टिविटी5G (n1, n3, n5, n8, n28, n40, n78), डुअल 4G VoLTE, Wi-Fi 6 (2.4GHz और 5GHz), ब्लूटूथ 5.1, GPS और GLONASS, USB टाइप-C
बैटरी7000mAh सामान्य क्षमता, 33W फास्ट चार्जिंग, 18W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग

इस ख़बर को अपडेट किया जा रहा है...

