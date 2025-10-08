IMC 2025: 1GB डेटा एक कप चाय से भी सस्ता, पीएम मोदी ने गिनाईं डिजिटल इंडिया की उपलब्धियां
पीएम मोदी ने भारत में आज यानी 8 अक्टूबर 2025 से इंडियन मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया है. आइए इसके बारे में जानते हैं.
Published : October 8, 2025 at 12:39 PM IST
हैदराबाद: आज से दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC 2025) की शानदार शुरुआत की गई है. यह एशिया का सबसे बड़ा टेक और टेलीकॉम इवेंट है, जिसकी शुरुआत आज यानी 8 अक्टूबर 2025 से हो रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शानदार इवेंट का उद्घाटन किया. इस बार इंडियन मोबाइल कांग्रेस इवेंट की थीम “Innovate to Transform”, यानी इनोवेशन से बदलते इंडिया की कहानी है.
IMC में इस बार सबकुछ बड़ा हो रहा है. इस बार के इवेंट में 7,000 इंटरनेशनल डेलीगेट्स, 150 से ज्यादा देशों के लोग, 1.5 लाख विज़िटर्स और 400 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं. इस इवेंट के जरिए दुनिया को टेक्नोलॉजी का शानदार फ्यूचर देखने को मिलेगा, फिर चाहे बात 6G की हो या आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की. इसके अलावा इस इवेंट में स्मार्ट मोबिलिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, और ग्रीन एनर्जी से जुड़ी 1600 से भी ज़्यादा नई यूज़-केसेज़ पेश की जाएंगी.
VIDEO | New Delhi: PM Modi attends inaugural session of India Mobile Congress 2025 at Yashobhoomi Centre.#IMC2025 #InnovatetoTransform #PMAtIMC #PMAtAspire— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/hgR5sedJfH
पीएम मोदी ने किया उद्घाटन
इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इवेंट का उद्घाटन करते हुए कहा,
"देश ने अपनी इंडिजिनस 4G और 5G स्टैक तैयार कर ली है, जिससे अब कनेक्टिविटी ना सिर्फ स्मूद होगी बल्कि इंटरनेट भी तेज़ और भरोसेमंद मिलेगा. उन्होंने बताया कि भारत अब उन चुनिंदा पांच देशों में शामिल हो गया है जिनके पास खुद की 4G टेक्नोलॉजी डेवलप करने की क्षमता है."
पीएम मोदी ने कहा,
“आज देश में 1GB वायरलेस डेटा की कीमत एक कप चाय से भी कम है,” जो बताता है कि डिजिटल सेवाएं अब हर आम आदमी की पहुंच में हैं. उन्होंने ये भी ज़ोर देकर कहा कि देश में अब साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए कानून को और मज़बूत किया गया है और ग्रिवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी बेहतर हुआ है."
ग्लोबल इन्वेस्टर्स को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,
“भारत में निवेश करने के लिए, यह सबसे सही समय है. यह भारत में इनोवेशन करने और मेक इन इंडिया मुहीम को आगे बढ़ाने का सबसे सही टाइम है. इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन की बड़ी रुकावटों का हल देने की क्षमता रखता है."
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेमीकंडक्टर को बताया चरखा
इस इवेंट की सबसे खास बात है कि इसमें भारत को खुद को टेक्नोलॉदी में सिर्फ यूज़र की तरह नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर की तरह प्रज़ेंट कर रहा है. इस इवेंट की शुरुआत करते हुए भारत के केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा,
“हम इस साल एक अनोखा वर्ल्ड कप भी लेकर आए हैं – Startup World Cup 2025, इंडिया एडिशन, जिसमें 550 स्टार्टअप्स हिस्सा लेंगे. इनके सामने 300 से ज्यादा वेंचर कैपिटलिस्ट्स और प्राइवेट इन्वेस्टर्स होंगे. इनमें से 15 कंपनियों को सिलेक्ट करके अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में होने वाले इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेज़ेंट करने के लिए भेजा जाएगा. मुझे पूरा यक़ीन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंडिया वहां से जीतकर लौटेगा.”
#WATCH | Delhi | Union Communications Minister Jyotiraditya Scindia says, " we're also having this year, prime minister sir, an unusual world cup, startup world cup 2025, india edition, where 550 companies will vie with 300 venture capitalists and private equities for finance.… pic.twitter.com/iiBIC3sUKG— ANI (@ANI) October 8, 2025
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत की सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर गौर करते हुए, उसे आज के दौर का चरखा बताया. उन्होंने कहा, "जिस तरह चरखा कभी स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की पहचान था, आज सेमीकंडक्टर्स वही रोल निभा रहे हैं.” उन्होंने आगे कहा कि भारत आज DSS रिवॉल्यूशन यानी – Designing in India, Solving for India और Scaling from India की राह पर है.
इसके अलावा भारत की डिजिटल तरक्की की बात करते हुए सिंधिया ने बताया,
“आज देश की टेलीकॉम क्रांति चार D’s पर टिकी है – Democracy, Demography, Digital-first और Delivery.”
VIDEO | Delhi: Prime Minister Narendra Modi attends the inauguration ceremony of the India Mobile Congress 2025 (@exploreIMC) at Yashobhoomi. The event marks a significant milestone in India’s technology and telecommunications sector. Union Minister Jyotiraditya Scindia addresses… pic.twitter.com/dnaL4yrYog— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2025
उन्होंने कहा कि, PLI स्कीम के तहत भारत में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन ₹91,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, और Bharat 6G Alliance का टारगेट है कि इंडिया वर्ल्ड के 10% 6G पेटेंट्स का कंट्रीब्यूटर बने. IMC में ये भी बताया गया कि भारत आज 1.2 अरब मोबाइल यूज़र्स का देश बन चुका है और 944 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स के साथ 99.9% जिलों में 5G पहुंच चुका है. डेटा की कीमत भी दुनिया में सबसे सस्ती है यानी सिर्फ ₹9.11/GB है. इसके अलावा अब भारत का मेन फोकस 6G टेक्नोलॉजी पर है. भारत की Bharat 6G Alliance का टारगेट है कि भारत विश्व के 10% 6G पेटेंट्स का कंट्रीब्यूटर बने.