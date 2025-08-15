हैदराबाद: आज पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल की तरह भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल-किला से भाषण दिया. इस भाषण में पीएम मोदी ने भारत के द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में किए गए विकास की बातें बताई और भविष्य की योजनाओं की जानकारियां भी दी. इस दौरान पीएम मोदी ने स्पेस सेक्टर में भारत के विकास की चर्चा भी की. उन्होंने अपने भाषण में हाल ही में इंटरनेशलन स्पेस स्टेशन से लौटे शुभांशु शुक्ला के बारे में भी बात की और गगनयान मिशन के बारे में भी जानकारी दी. आइए हम आपको बताते और दिखाते हैं कि पीएम मोदी ने भारत के स्पेस सेक्टर के बारे में क्या-क्या कहा.
शुभांशु शुक्ला और गगनयान मिशन पर क्या बोले मोदी
स्पेस सेक्टर का कमाल तो पूरा देश देख रहा है और गर्व भी महसूस कर रहा है. हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन से लौट चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में वो भारत भी आ रहे हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय स्पेस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हुए कहा, हम स्पेस में भी अपने दम पर, आत्मनिर्भर भारत के तहत गगनयान की तैयारी कर रहे हैं. हम अपने बल-बूते पर अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं.
पीएम मोदी ने स्पेस सेक्टर में हुए रिफॉर्म पर गर्व जताया और कहा कि, पिछले कुछ वक्त से स्पेस सेक्टर में हुए रिफॉर्म पर मुझे काफी गर्व होता है. देश के 300 से ज्यादा स्टार्ट-अप्स अब सिर्फ स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं और 300 स्टार्ट-अप्स में हजारों नौजवान पूरे सामर्थ के साथ जुटे हैं.
गगनयान मिशन पर लेटेस्ट अपडेट
- HLVM3 लॉन्च व्हीकल: मानव-युक्त लॉन्च वाहन का विकास और ग्राउंड टेस्टिंग पूरी हो चुकी है.
- प्रोपल्शन सिस्टम: क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के लिए प्रणोदन प्रणाली विकसित और सफलतापूर्वक परीक्षण की गई.
- ECLSS सिस्टम: पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली का इंजीनियरिंग मॉडल तैयार किया गया है.
- क्रू एस्केप सिस्टम (CES): पाँच प्रकार के मोटर्स विकसित और स्थैतिक परीक्षण किए गए हैं.
गगनयान मिशन के लिए तैयार इन्फ्रास्ट्रक्चर
- ऑर्बिटल मॉड्यूल तैयारी सुविधा
- गगनयान कंट्रोल सेंटर
- क्रू ट्रेनिंग सुविधा
- सेकंड लॉन्च पैड में बदला
2025-26 में भारत के स्पेस मिशन्स
|मिशन नाम
|लॉन्च विंडो
|प्रक्षेपण यान
|पेलोड (उपग्रह)
|उद्देश्य
|GSLV-F15 / NVS-02
|जनवरी 2025
|GSLV Mk II
|नेविगेशन उपग्रह
|NavIC प्रणाली को सुदृढ़ करना
|GSLV-F16 / NISAR
|फरवरी–जुलाई 2025
|GSLV Mk II
|पृथ्वी अवलोकन उपग्रह
|जलवायु और आपदा निगरानी
|LVM3-M5 / BlueBird Block-2
|मार्च–मई 2025
|LVM3
|संचार उपग्रह
|ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी
|PSLV-N1
|मध्य 2025
|PSLV
|तकनीकी प्रदर्शन
|सार्वजनिक-निजी प्रक्षेपण पहल
|GSLV-F17 / NVS-03
|वर्ष 2025
|GSLV
|नेविगेशन उपग्रह
|NavIC प्रणाली का विस्तार
|PSLV-C63 / OceanSat-3A
|वर्ष 2025
|PSLV
|महासागरीय उपग्रह
|महासागर और जलवायु अनुसंधान
|GSLV-F18 / GSAT-1A
|वर्ष 2025
|GSLV
|संचार उपग्रह
|INSAT सेवाओं का समर्थन
|SSLV (2 मिशन)
|2025–26
|SSLV
|बहु-पेलोड
|किफायती प्रक्षेपण सेवाएं
|Gaganyaan-G1
|Q4 2025
|HLVM3
|मानव रहित कैप्सूल
|मानव अंतरिक्ष उड़ान परीक्षण