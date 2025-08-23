ETV Bharat / technology

National Space Day 2025: अंतरिक्ष स्टेशन से लेकर गगनयान तक, पीएम मोदी ने गिनाईं स्पेस की उपलब्धियां - PM MODI ON NATIONAL SPACE DAY 2025

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ने का निमंत्रण दिया और भारत के स्पेस विज़न को साझा किया.

India is celebrating second National Space Day
भारत आज दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है. (फोटो क्रेडिट: X/NarendraModi)
हैदराबाद: आज पूरे देश राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है. आज से दो साल पहले आज ही दिन भारत ने चांद के साउथ पोल पर सैटेलाइट लैंड किया था और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया था. इस वजह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया. आज भारत दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है. इस मौके पर पीएम मोदी ने एक वीडियो मैसेज के जरिए देश को संबोधित किया और अंतरिक्ष में भारत की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की. उन्होंने इस वर्ष की थीम “आर्यभट से गगनयान तक” को भारत के गौरवशाली अतीत और उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक बताया.

वीडियो मैसेज के जरिए पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को शुरू हुए कुछ ही वर्ष हुए हैं, लेकिन अभी से यह युवाओं के बीच जोश और आकर्षण का अवसर बन गया है, जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है. पीएम मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े सभी वैज्ञानिकों, युवाओं, प्रतिभागियों, स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स करने वाले समेत तमाम देशवासियों को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी.

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर काफी कुछ बोले पीएम

प्रधानमंत्री ने बताया कि इस समय भारत इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें 60 से ज़्यादा देशों के लगभग 300 युवा भाग ले रहे हैं. उन्होंने खुशी जताई कि कई भारतीय प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में मेडल जीते हैं. उन्होंने इसे भारत की वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ती भूमिका का प्रतीक बताया. युवाओं में अंतरिक्ष के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए ISRO द्वारा शुरू किए गए इंडियन स्पेस हैकाथॉन और रोबोटिक्स चैलेंज जैसी पहलों की सराहना करते हुए उन्होंने सभी छात्रों और विजेताओं को बधाई दी.

प्रधानमंत्री ने कहा, “स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करना अब भारत और उसके वैज्ञानिकों की पहचान बन चुका है.” उन्होंने याद दिलाया कि दो साल पहले भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल तक पहुंचकर इतिहास रच दिया था और अब भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास स्पेस में डॉकिंग और अनडॉकिंग की क्षमता है.

उन्होंने बताया कि तीन दिन पहले उन्होंने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की, जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराया. प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बातचीत में उन्होंने नए भारत के युवाओं का साहस और उनके अनगिनत सपनों को महसूस किया. इन सपनों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने “एस्ट्रोनॉट पूल” बनाने की घोषणा की और युवाओं को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया.

प्रधानमंत्री ने बताया, "भारत सेमी-क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि जल्द ही भारत गगनयान मिशन लॉन्च करेगा और आने वाले वर्षों में अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी स्थापित करेगा. उन्होंने कहा, “भारत चंद्रमा और मंगल तक पहुंच चुका है, अब हमें अंतरिक्ष के और गहरे क्षेत्रों की खोज करनी है."

पीएम मोदी ने आगे कहा, "अंतरिक्ष का अनंत विस्तार हमें हमेशा याद दिलाता है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में कोई भी मंज़िल अंतिम नहीं होती. इसी तरह, स्पेस सेक्टर में नीतिगत प्रगति भी निरंतर होनी चाहिए. उन्होंने लाल किले से अपने संबोधन को याद करते हुए कहा कि भारत का रास्ता 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' का है. पिछले 11 वर्षों में स्पेस सेक्टर में कई बड़े सुधार किए गए हैं. एक समय था जब स्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर पर कई बंदिशें थीं, लेकिन अब इन बाधाओं को हटाकर प्राइवेट सेक्टर को स्पेस सेक्टर में भाग लेने की अनुमति दे दी गई है और वो काफी तेजी से काम भी कर रहे हैं."

उन्होंने आगे बताया, "आज भारत में 350 से ज़्यादा स्टार्टअप्स स्पेस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और ग्रोथ के इंजन बनकर उभर रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट लॉन्च किया जाएगा और भारत का पहला प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी डेवलप हो रहा है। साथ ही, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अर्थ ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन लॉन्च करने की तैयारी भी चल रही है। उन्होंने कहा कि स्पेस सेक्टर में युवाओं के लिए अपार अवसर पैदा हो रहे हैं."

पीएम द्वारा दी गई स्पेस प्लान्स की डिटेल्स

क्रमस्पेस प्लान्स की डिटेल्स
1गगनयान मिशन जल्द लॉन्च होगा - भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन
2भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना - पहला मॉड्यूल 2028 तक, पूरा स्टेशन 2035 तक
3चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य - वर्ष 2040 तक
4Astronaut Pool का निर्माण - युवाओं को अंतरिक्ष मिशनों में शामिल करने का आह्वान
5सेमी-क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम
6पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट जल्द लॉन्च होगा
7भारत का पहला प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट डेवलप हो रहा है
8Earth Observation Satellite Constellation पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत
9स्पेस सेक्टर में 5 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बनाने का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में
10हर साल 50 रॉकेट लॉन्च करने का विज़न - प्राइवेट सेक्टर को आगे आने का निमंत्रण
11स्पेस-टेक का उपयोग Ease of Living के लिए - जैसे फसल बीमा, आपदा प्रबंधन, मछुआरों की सुरक्षा
12स्पेस स्टार्टअप्स को इनोवेशन और पब्लिक सर्विस सॉल्यूशन्स विकसित करने के लिए प्रोत्साहन

