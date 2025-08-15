हैदराबाद: भारत आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस मौके पर हर साल की तरह इस साल भी भारत के प्रधानमंत्री ने लाल-किले से भाषण दिया और कई बड़े ऐलान किए. पीएम मोदी ने इस मौके पर न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी बात की. पीएम ने बताया कि भारत न्यूक्लियर एनर्जी में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2027 तक न्यूक्लियर एनर्जी की क्षमता 10 गुना तक बढ़ाने का संक्लप भी है. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं.
पीएम मोदी ने अपने इस खास भाषण में न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में कहा, "भारत भविष्य की उर्जा और उर्जा के क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए न्यूक्लियर एनर्जी पर बहुत बड़े पहल कर रहा है. न्यूक्लियर एनर्जी में 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर तेजी से काम कर रहे हैं. 2047 तक (जो कि हमने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है), जब देश के आजादी के 100 साल होंगे, उस वक्त तक हम परमाणु उर्जा क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं."
" india is making rapid strides in nuclear energy. by 2047, when we mark 100 years of independence, we aim to increase our nuclear energy capacity more than tenfold. reform is a continuous journey, adapting to the needs of our time. we have opened the doors of nuclear energy to… pic.twitter.com/go1brxnAn2— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) August 15, 2025
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस भाषण में उर्जा के महत्व और न्यूक्लियर एनर्डी रिफॉर्म में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री का ऐलान करते हुए आगे कहा कि रिफॉर्म एक निरंतर प्रक्रिया है. समय अनुकूल, परिस्थिति के अनुसार रिफॉर्म करते जाना होता है. उन्होंने आगे कहा, हम न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत बड़े रिफॉर्म लेकर आएंगे. अब हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए न्यूक्लियर एनर्जी के द्वार खोल दिए हैं.
50% क्लीन एनर्जी का लक्ष्य पूरा: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने उसके आगे बात करते हुए क्लीन एनर्जी के बारे में भी बात किया. "उन्होंने कहा कि, आज दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चिंता कर रही है, तब मैं विश्व को भी बताना चाहता हूं कि, हमने भारत में क्लीन एनर्जी को 2030 तक 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वो लक्ष्य हमने 2025 में ही पूरा कर लिया."
न्यूक्लियर एनर्जी में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत सरकार अब नियमों को आसान बना रही है, ताकि विदेशी कंपनियां भी भारत के पावर प्लांट्स में अल्पांश हिस्सेदारी ले सकें. इससे टेक्नोलॉजी और निवेश दोनों आएंगे. हालांकि, सरकार यूरेनियम के इस्तेमाल के बाद उसके पुनःप्रक्रिया (reprocessing) और प्लूटोनियम के कचरे के प्रबंधन पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगी, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय नियमों होता है.
भारत में यूरेनियम की कंडीशन
भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, भारत के पास लगभग 76,000 टन यूरेनियम है, जो 10,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा (Nuclear Energy) को 30 साल तक चला सकता है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में भारत को जितने यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी, उसका सिर्फ 25% हिस्सा ही घरेलू स्त्रोतों से पूरा हो पाएगा, और बाकी यूरेनियम विदेशों से आयात करना पड़ेगा.
India is working on futuristic sectors to power growth and self-reliance.— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2025
We are going to start a National Deepwater Exploration Mission to harness the potential in this sector.
We will also be increasing our efforts in critical minerals. pic.twitter.com/8QoFDZlCsd
‘समुद्र मंथन’ की शुरुआत
भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए National Deep Water Exploration Mission के बारे में भी बात की. उन्होंने बताया कि भारत अब ‘समुद्र मंथन’ की दिशा में बढ़ रहा है. इसका मतलब है कि देश जल्द ही समुद्र में तेल और गैस के भंडार की खोज के लिए एक बड़ा मिशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है.
पीएम मोदी ने कहा, “हम अब ‘समुद्र मंथन’ की ओर बढ़ रहे हैं. इसे आगे बढ़ाते हुए, हम मिशन मोड में समुद्र में तेल और गैस के भंडार की खोज करना चाहते हैं. इस कारण भारत जल्द ही National Deep Water Exploration Mission शुरू करने जा रहा है.”
दरअसल, भारत अपनी 88% कच्चे तेल और लगभग आधी प्राकृतिक गैस की ज़रूरतें आयात करता है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपये खर्च होते हैं. इस मिशन के तहत भारत समुद्र के नीचे छिपे तेल और गैस भंडार खोजकर आयात पर निर्भरता कम करेगा.
पीएम मोदी ने इसके बारे में कहा कि अगर भारत ने पिछले कई सालों में ये कदम उठाए होते तो आज विदेशी आयातों पर निर्भरता के कारण खर्च हुए बहुत सारे पैसे बच जाते और वो भारत के युवाओं, किसानों और छात्रों के काम आ सकते थे.