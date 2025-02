ETV Bharat / technology

PS5/PS4 के प्लस मेंबर्स को मिलेगी 5 दिनों की एक्स्ट्रा सर्विस, ग्लोबल आउटेज के बाद Sony ने किया ऐलान - PLAYSTATION GLOBAL OUTAGE

Published : Feb 10, 2025, 11:53 AM IST

By ETV Bharat Tech Team

सेफ मोड का इस्तेमाल कैसे करें? (How to start PS5/PS4 console in Safe Mode)

हालांकि, फिर भी सोशल मीडिया पर कुछ यूज़र्स कह रहे थे कि वो प्लेस्टेशन सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. उसके बाद PlayStation ने अपने एक्स (ट्विटर) अकाउंट से एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि, अगर आपको गेम शुरू करने या खेलने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने PS5 या PS4 कंसोल को सेफ मोड में करें और रिस्टार्ट करके गेम खेलने की कोशिश करें. कंपनी ने एक पोस्टर के जरिए सेफ मोड में प्लेस्टेशन शुरू करने का तरीका बताया, जिनके स्टेप्स कुछ इस प्रकार हैं:

स्टेप 1: पॉवर बटन को तीन सेकंड तक होल्ड करके अपने कंसोल को टर्न-ऑफ यानी बंद करें.

स्टेप 2: उसके बाद फिर से पॉवर बटन को दबाएं और तब तक होल्ड करें, जब तक दो बार बीप की आवाज़ ना आए.

स्टेप 3: अब कंट्रोलर को USB Cable से कनेक्ट करें और PS बटन को दबाएं.

कंपनी के मुताबिक, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप सेफ मोड में अपने कंसोल को यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद गेम खेलने में आ रही दिक्कत खत्म हो सकती है.

ये भी पढ़ें: