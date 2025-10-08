PhonePe ने RuPay और JioHotstar के साथ की साझेदारी, UPI AutoPay सब्सक्रिप्शन होगा आसान
PhonePe ने बताया कि कंपनी ने UPI AutoPay के साथ सब्सक्रिप्शन भुगतान को आसान बनाने के लिए RuPay और JioHotstar के साथ साझेदारी की है.
Published : October 8, 2025 at 5:20 PM IST
मुंबई: PhonePe Payment Gateway (PhonePe PG) ने बुधवार को UPI AutoPay के साथ सब्सक्रिप्शन भुगतान को आसान बनाने के लिए RuPay और JioHotstar के साथ साझेदारी की घोषणा की. PhonePe PG ने यहां चल रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2025 में JioHotstar के सहयोग से RuPay क्रेडिट कार्ड पर UPI AutoPay द्वारा संचालित अपने सब्सक्रिप्शन IQ की शुरुआत की घोषणा की.
इस कदम से PhonePe PG को RuPay क्रेडिट कार्ड द्वारा संचालित UPI AutoPay मैंडेट्स की पेशकश करने में मदद मिलेगी, जिससे ग्राहकों के लिए आवर्ती भुगतानों का प्रबंधन करना आसान हो जाएगा. परंपरागत रूप से, UPI AutoPay मैंडेट्स सीधे बैंक खातों से जुड़े होते थे, जिसका अर्थ था कि यदि डेबिट तिथि पर खाते में शेष राशि कम थी, तो भुगतान विफल हो सकता था.
RuPay क्रेडिट कार्ड पर UPI AutoPay को सक्षम करके, ग्राहकों के पास अब अपने सब्सक्रिप्शन भुगतान को क्रेडिट लाइन के माध्यम से भेजने की सुविधा होगी, जिससे उन्हें अपर्याप्त धनराशि के कारण नवीनीकरण विफल होने की चिंता किए बिना JioHotstar जैसी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होती है. व्यापारियों और व्यवसायों के लिए, इससे भुगतान विफलताओं में कमी, ग्राहकों के बीच कम रुकावटें, और एक बेहतर सब्सक्रिप्शन अनुभव प्राप्त हो सकता है.
यह समाधान कई आवर्ती भुगतान विधियों का समर्थन करता है - UPI AutoPay से लेकर eNACH और कार्ड-आधारित आवर्ती बिलिंग तक, जिससे व्यापारियों को सभी प्रकार के सब्सक्रिप्शन भुगतानों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए एक एकल मंच मिलता है. PhonePe के भुगतान गेटवे और ऑनलाइन व्यापारी प्रमुख, अंकित गौर ने कहा कि, "वे एक बार AutoPay सेट अप कर सकते हैं."
गौर ने आगे कहा कि, "सेवाओं तक निर्बाध पहुंच का आनंद ले सकते हैं, और अपनी इच्छानुसार कभी भी रद्द कर सकते हैं. व्यापारियों के लिए, यह सुविधा बेहतर भुगतान विश्वसनीयता और सुगम लेनदेन सुनिश्चित करती है. इस लॉन्च के साथ, हमारा उद्देश्य यूजर्स को आवर्ती भुगतानों को प्रबंधित करने का एक सरल और विश्वसनीय तरीका प्रदान करना है."
उन्होंने कहा कि, "RuPay क्रेडिट कार्ड को UPI AutoPay में लाकर, हम पारिस्थितिकी तंत्र को एक ऐसा समाधान दे रहे हैं, जो उपयोगकर्ताओं के लिए सरल, व्यवसायों के लिए विश्वसनीय और बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए बनाया गया है."
यह नया फ़ीचर जल्द ही PhonePe PG के सब्सक्रिप्शन सूट के ज़रिए ज़्यादा व्यवसायों के लिए उपलब्ध होगा, जिससे पूरे भारत में ज़्यादा विश्वसनीय और ग्राहक-अनुकूल आवर्ती भुगतान का रास्ता साफ़ होगा. JioHotstar के एक प्रवक्ता ने कहा कि, "JioHotstar में, हमारी प्राथमिकता अपने ग्राहकों को एक सहज मनोरंजन अनुभव प्रदान करना है."
उन्होंने आगे कहा कि, "यह साझेदारी सुनिश्चित करती है कि हमारे उपयोगकर्ता अपने पसंदीदा शो और फ़िल्मों तक निर्बाध पहुंच का आनंद उठा सकें, और सब्सक्रिप्शन भुगतान में सुविधा और विश्वसनीयता दोनों लाएं, जिससे ग्राहकों के लिए अपनी पसंदीदा कहानियों से जुड़े रहना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा."