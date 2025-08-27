हैदराबाद: एआई की दुनिया की एक लोकप्रिय कंपनी Perplexity ने एक नया सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नाम Comet Plus है. यह नया एआई मॉडल इंटरनेट यूज़र्स और पब्लिशर्स के बीच में रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का काम करेगा. यूज़र्स को अब एाई के साथ इंटरनेट पर एक अलग अनुभव मिल रहा है. आज के यूज़र्स इंटरनेट पर सिर्फ जानकारी ही नहीं खोजते हैं, बल्कि एआई की मदद से सवालों के जवाब, कई काम भी कराते हैं और निजी टूल्स के साथ एडजस्ट भी करते हैं. इसी बदलाव को समझते हुए Perplexity ने Comet ब्राउज़र बनाया और अब Comet Plus के ज़रिए एक ऐसा मॉडल पेश किया है जो इस नई डिजिटल वास्तविकता को स्वीकार करता है.

यह पारंपरिक मॉडल से आगे

अभी तक वेबसाइट्स को सिर्फ "ह्यूमन ट्रैफिक" यानी मैन्युअल विज़िट्स के आधार पर ही मुआवज़ा मिलता था, लेकिन Perplexity ने Comet Plus के रूप में एक ऐसा ब्राउज़र मॉडल तैयार किया है, जो तीन प्रकार के ट्रैफिक को मान्यता देता है:

ट्रैफिक प्रकार क्या होता है इसमें? Human Traffic यूज़र खुद वेबसाइट पर जाकर कंटेंट पढ़ते हैं Indexed Traffic AI किसी वेबसाइट से जानकारी लेकर जवाब तैयार करता है Agent Traffic AI असिस्टेंट यूज़र के लिए वेबसाइट पर कार्य करता है

यह मॉडल न केवल यूज़र्स को बेहतर अनुभव देता है, बल्कि पब्लिशर्स को भी उनके कंटेंट के लिए उचित मुआवज़ा भी सुनिश्चित करता है.

Comet Plus का रेवेन्यू डिस्ट्रूबुशन प्लान (फोटो क्रेडिट: perplexity)

पब्लिशर्स के लिए नया अवसर

पहले पब्लिशर्स की कमाई सिर्फ pageviews और ads से होती थी. एआई उनके कंटेंट का इस्तेमाल करता है, लेकिन उन्हें कोई मुआवज़ा नहीं मिलता. इससे उनकी ब्रांड वैल्यू और पत्रकारिता की क्वालिटी पर भी फर्क पड़ता है. Comet Plus के ज़रिए पब्लिशर्स को कई फायदे होंगे, जो इस प्रकार हैं:

सीधे सब्सक्राइबर ट्रैफिक मिलता है.

AI असिस्टेंट्स उनके कंटेंट पर काम कर सकते है.

उनके आर्टिकल से सटीक और विश्वसनीय जवाब मिलते हैं.

उन्हें तीनों प्रकार के ट्रैफिक से रेवन्यू मिलता है.

इससे वेबसाइट्स पर अपलोड की जाने वाली इंफोर्मेटिव कंटेंट्स और पत्रकारिता को एक नई पहचान मिल सकेगी. ऐसे वेबसाइट्स और पत्रकारों को सीधा सब्सक्राइबर पेस मिलता है.

Comet Plus की खास बातें

स्टैंडअलोन सब्सक्रिप्शन मॉडल- Comet Plus एक स्टैंडअलोन सब्सक्रिप्शन मॉडल है. अगर कोई Perplexity का फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे Comet Plus का एक्सेस पाने के लिए $5/महीने यानी करीब 400 रुपये से ज्यादा की पेमेंट करनी होगी. इस सब्सक्रिप्शन से यूज़र्स ऊपर बताए गए सभी बेनिफिट्स मिलेंगे.

Perplexity के पेड प्लान्स वालों को फ्री - Perplexity के प्रो और मैक्स प्लान्स का सब्सक्रिप्शन खरीदने वाले यूज़र्स को Comet Plus का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में मिलेगा. हालांकि, प्रो और मैक्स के बेनिफिट्स में थोड़ा अंतर होगा, जो हमने नीचे टेबल के माध्यम से बताया है.

रेवन्यू का बड़ा हिस्सा पब्लिशर्स को जाएगा - Comet Plus का मकसद सिर्फ यूज़र को बेहतर अनुभव देना नहीं है—बल्कि उन पत्रकारों और वेबसाइटों को वास्तविक मुआवज़ा देना है जिनका कंटेंट AI द्वारा इस्तेमाल किया जाता है.