ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुआ Perplexity का Comet ब्राउज़र, AI असिस्टेंट के साथ कर पाएंगे स्मार्ट ब्राउज़िंग

Perplexity Comet ब्राउज़र भारत में लॉन्च ( फोटो क्रेडिट: Perplexity )

हैदराबाद: अब ब्राउज़िंग यानी इंटरनेट पर सर्च करने का अनुभव पहले से काफी ज्यादा बेहतर और एडवांस होता जा रहा है. Perplexity ने अपना AI-पावर्ड Comet ब्राउज़र भारत में लॉन्च कर दिया है. इसे फिलहाल macOS और Windows यूज़र्स के लिए उपलब्ध कराया गया है. हालांकि, अभी इसका इस्तेमाल सिर्फ Perplexity Pro सब्सक्राइबर्स ही कर सकते हैं. लिहाजा, फ्री यूज़र्स को इसका इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा.

Comet ब्राउज़र भारत में लॉन्च

Comet ब्राउज़र को जुलाई 2025 में ग्लोबली पेश किया गया था. इसकी खास बात है कि इसमें एआई-बेस्ड जवाब देने वाली टेक्नोलॉजी को सीधे ब्राउज़िंग में शामिल किया जाता है, जिससे यूज़र्स का ब्राउज़िंग एक्सपीरियंस काफी बेहतर हो जाता है. इस ब्राउज़र में एक एआई-पावर्ड साइडबार असिस्टेंट दिया गया है, जो यूजर्स को अलग-अलग टैब्स और प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए भी मदद करता है. उदाहरण के लिए, आप इस असिस्टेंट की मदद से ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर डिलीवरी समय की तुलना आसानी से कर सकते हैं.

इस एआई ब्राउज़र में यूज़र चाहें तो एक ही विंडो में अलग-अलग ई-कॉमर्स साइट्स की डिलीवरी टाइम्स की तुलना कर सकते हैं, या फिर किसी वेबपेज को सीधे ईमेल में बदल सकते हैं. इसके अलावा ह ब्राउज़र मीटिंग शेड्यूल करने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक के काम सिर्फ टेक्स्ट कमांड से कर सकता है.

मोबाइल वर्ज़न के लिए प्री-रजिस्टेशन

Comet ब्राउज़र के मोबाइल वर्ज़न को भारत में गूगल प्ले स्टोर पर प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध है. इससे संकेत मिलता है कि मोबाइल यूज़र्स के लिए इसका लॉन्च जल्द ही हो सकता है. हालांकि iOS यूज़र्स को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि App Store पर इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है.

Preplexity Comet Browser इंस्टॉल करने के स्टेप्स (Windows और Mac के लिए)

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट perplexity.ai/comet पर जाएं.