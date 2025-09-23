भारत में लॉन्च हुआ Perplexity का Comet ब्राउज़र, AI असिस्टेंट के साथ कर पाएंगे स्मार्ट ब्राउज़िंग

ETV Bharat / technology

September 23, 2025

हैदराबाद: अब ब्राउज़िंग यानी इंटरनेट पर सर्च करने का अनुभव पहले से काफी ज्यादा बेहतर और एडवांस होता जा रहा है. Perplexity ने अपना AI-पावर्ड Comet ब्राउज़र भारत में लॉन्च कर दिया है. इसे फिलहाल macOS और Windows यूज़र्स के लिए उपलब्ध कराया गया है. हालांकि, अभी इसका इस्तेमाल सिर्फ Perplexity Pro सब्सक्राइबर्स ही कर सकते हैं. लिहाजा, फ्री यूज़र्स को इसका इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा.

Comet ब्राउज़र भारत में लॉन्च

Comet ब्राउज़र को जुलाई 2025 में ग्लोबली पेश किया गया था. इसकी खास बात है कि इसमें एआई-बेस्ड जवाब देने वाली टेक्नोलॉजी को सीधे ब्राउज़िंग में शामिल किया जाता है, जिससे यूज़र्स का ब्राउज़िंग एक्सपीरियंस काफी बेहतर हो जाता है. इस ब्राउज़र में एक एआई-पावर्ड साइडबार असिस्टेंट दिया गया है, जो यूजर्स को अलग-अलग टैब्स और प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए भी मदद करता है. उदाहरण के लिए, आप इस असिस्टेंट की मदद से ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर डिलीवरी समय की तुलना आसानी से कर सकते हैं.

इस एआई ब्राउज़र में यूज़र चाहें तो एक ही विंडो में अलग-अलग ई-कॉमर्स साइट्स की डिलीवरी टाइम्स की तुलना कर सकते हैं, या फिर किसी वेबपेज को सीधे ईमेल में बदल सकते हैं. इसके अलावा ह ब्राउज़र मीटिंग शेड्यूल करने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक के काम सिर्फ टेक्स्ट कमांड से कर सकता है.

मोबाइल वर्ज़न के लिए प्री-रजिस्टेशन

Comet ब्राउज़र के मोबाइल वर्ज़न को भारत में गूगल प्ले स्टोर पर प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध है. इससे संकेत मिलता है कि मोबाइल यूज़र्स के लिए इसका लॉन्च जल्द ही हो सकता है. हालांकि iOS यूज़र्स को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि App Store पर इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है.

Preplexity Comet Browser इंस्टॉल करने के स्टेप्स (Windows और Mac के लिए)

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट perplexity.ai/comet पर जाएं.

स्टेप 2: अपने सिस्टम के अनुसार "Download" बटन पर क्लिक करें - Windows या Mac.

स्टेप 3: डाउनलोड की गई इंस्टॉलर फाइल को चलाएं.

स्टेप 4: Windows पर: स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और इंस्टॉलेशन पूरा करें.

स्टेप 5: Mac पर: Comet आइकन को Applications फोल्डर में ड्रैग करें.

स्टेप 6: इंस्टॉलेशन के बाद, Windows में Start मेन्यू या Mac में Applications फोल्डर से Comet Browser लॉन्च करें.

स्टेप 7: अपने Perplexity अकाउंट से साइन इन करें या नया अकाउंट बनाएं और सेटअप प्रक्रिया पूरी करें

फ्यूचर प्लान

Perplexity ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में Comet ब्राउज़र को और ज़्यादा यूज़र्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही इसमें नए फीचर्स भी जोड़े जाएंगे, जिससे इसका परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी बेहतर हो सके.

