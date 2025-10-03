Perplexity Comet ब्राउज़र अब सभी के लिए फ्री में उपलब्ध, जानें इसके खास फीचर्स की लिस्ट
Perplexity ने अपने एआई-बेस्ड Comet ब्राउज़र को अब सभी यूज़र्स के लिए फ्री में उपलब्ध करा दिया है.
Published : October 3, 2025 at 11:13 AM IST
हैदराबाद: Perplexity का एआई-पावर्ड ब्राउज़र Comet अब सभी के लिए फ्री में उपलब्ध हो गया है. 9 जुलाई को सीमित तौर पर लॉन्च हुए इस एआई-बेस्ड ब्राउज़र का इंतजार दुनियाभर के बहुत सारे यूज़र्स कर रहे थे, लेकिन अब उनका इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि कंपनी ने अपने Comet ब्राउज़र को दुनियाभर के हर यूज़र के लिए फ्री में उपलब्ध करा दिया है. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं.
Perplexity ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग पर एक बड़ा ऐलान किया है कि अब उसका नया AI-पावर्ड ब्राउज़र Comet सबके लिए फ्री में उपलब्ध होगा. दरअसल, इस ब्राउज़र की वेटलिस्ट इतनी लंबी हो गई थी कि कंपनी उतनी तेजी से एक्सेस रिलीज़ नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब यूज़र्स Perplexity AI Comet को डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके लिए उन्हें एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा.
सभी के लिए फ्री में उपलब्ध हुआ Comet ब्राउज़र
कॉमेट कोई साधारण ब्राउज़र नहीं है, बल्कि यह इंटरनेट को इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल सकता है. कंपनी का कहना है कि जिन लोगों को इसका एक्सेस मिला, उन्होंने पहले दिन ही 6 से 18 गुना ज्यादा सवाल पूछे थे. इससे समझ में आता है कि Perplexity AI Comet ब्राउज़र का इस्तेमाल करने के बाद यूज़र्स की जिज्ञासा अपने आप बढ़ जाएगी. कंपनी का कहना है कि इस ब्राउज़र इंटरनेट पर बेवजह एड्स, क्लिक्स और पर्चेज फनल नहीं दिखाई देंगे. यहां सीधा जवाब, काम के टूल्स और एक बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा.
Comet is now available to everyone in the world.— Perplexity (@perplexity_ai) October 2, 2025
In the last 84 days, millions have joined the Comet waitlist looking for a powerful personal AI assistant and new ways to use the internet.
The internet is better on Comet. pic.twitter.com/te82RnzssJ
Comet का सबसे खास फीटर Comet Assistant है. यह आपके हर नए टैब में आपके साथ रहता है और इंटरनेट ब्राउज़ करते वक्त आपके सवालों का जवाब देता है, रिसर्च में मदद करता है, ई-कॉमर्स पर मिलने वाले ऑफर्स की जानकारी, मीटिंग्, कोडिंग समेत हर काम में मदद करता है. इसका मतलब है कि आपको अब बार-बार अलग-अलग साइट्स और ऐप्स पर भटकने की जरूरत नहीं है.
Perplexity का कहना है कि चैटबॉट अब आउटडेटेड हो चुके हैं. इस कारण से उन्होंने कॉमेट में नए टूल्स शामिल किए हैं, जैसे - Email Assistant, जो आपकी मेल्स मैनेज करता है, शेड्यूलिंग करता है और रिप्लाई तक ड्राफ्ट कर देता है. इसके अलावा कंपनी ने कॉमेट ब्राउज़र में आज एक और बड़ा फीचर जोड़ा है, जिसका नाम Background Assistants है. यह एक ऐसा असिस्टेंट है, जो आपके बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और आपके टू-डू लिस्ट वाले छोटे-मोटे काम खुद ही निपटा देते हैं.
मोबाइल वर्ज़न और Comet Plus
कॉमेट को अभी तक सिर्फ डेस्कटॉप के लिए ही लॉन्च किया गया था, लेकिन जल्द ही इसका मोबाइल वर्ज़न भी लॉन्च किया जाएगा. कंपनी का कहना है कि यह मोबाइल ऐप सिर्फ ब्राउज़र नहीं बल्कि एआई की पूरा पावर आपके मोबाइल फोन में लेकर आएगा. इसमें आपको विज्ञापन मुक्त अनुभव और वॉइस बेस्ट इंटरेक्शन का फीचर भी मिलेगा.
आपको बता दें कि Perplexity ने Comet Plus प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसमें दुनिया के भरोसेमंद न्यूज़ पब्लिशर्स भी शामिल होने जा रहे हैं. कंपनी ने साफ कहा है कि उनका मिशन लोगों की जिज्ञासा को बढ़ावा देना है और कॉमेट उसी सोच का हिस्सा है.