ETV Bharat / technology

Perplexity Comet ब्राउज़र अब सभी के लिए फ्री में उपलब्ध, जानें इसके खास फीचर्स की लिस्ट

इस ब्राउज़र में Comet Assistant और Background Assistant फीचर्स दिए गए हैं. ( फोटो क्रेडिट: perplexity ai )

By ETV Bharat Tech Team Published : October 3, 2025 at 11:13 AM IST 3 Min Read