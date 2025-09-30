अब इलेक्ट्रिक कारों में जरूरी होगा ये फीचर, सरकार ने जारी की अधिसूचना
MoRTH ने एक मसौदा अधिसूचना जारी किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम (AVAS) को अनिवार्य किया गया है.
Published : September 30, 2025 at 12:49 PM IST
हैदराबाद: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत अगले साल से एकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम (AVAS) को अनिवार्य कर दिया है. यह सिस्टम पैदल चलने वालों को इलेक्ट्रिक वाहनों के आने की चेतावनी देती है, क्योंकि ये ICE इंजन वाली कारों के मुकाबले में अपेक्षाकृत कम शोर करते हैं.
MoRTH द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि, "इसके साथ ही, नए मॉडलों के मामले में 1 अक्टूबर, 2026 और मौजूदा मॉडलों के मामले में 1 अक्टूबर, 2027 को और उसके बाद, श्रेणी M और N के विद्युतीकृत व्हीकल्स में समय-समय पर संशोधित AIS-173 में निर्दिष्ट सुनने संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले AVAS लगाए जाएंगे."
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्रेणी M और N EV क्रमशः यात्रियों और माल ढोने के लिए हैं. पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और अन्य सड़क इस्तेमाल करने वालों को सचेत करने के लिए, इलेक्ट्रिक वाहन 20 किमी प्रति घंटे से कम गति पर चलते समय ध्वनि उत्पन्न करेंगे.
अमेरिकी परिवहन विभाग की एक रिपोर्ट की मानें तो, पेट्रोल और डीज़ल कारों की तुलना में इलेक्ट्रिक कारों से पैदल चलने वालों के लिए दुर्घटना का खतरा 20 प्रतिशत अधिक होता है और कम गति पर वाहन चलाते समय यह खतरा 50 प्रतिशत अधिक हो जाता है. गौरतलब है कि अमेरिका, जापान और यूरोप में AVAS अनिवार्य है.
भारत में AVAS युक्त इलेक्ट्रिक वाहन
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में मौजूदा समय में AVAS के साथ कुछ कारें बेची जा रही हैं, जिनमें MG Comet EV, Tata Curvv EV, और Hyundai Creta Electric जैसे कुछ मॉडल शामिल हैं. इसके अलावा, Mahindra XEV 9e और BE6 फुली इलेक्ट्रिक एसयूवी भी इस सेफ्टी फीचर के साथ बेची जा रही हैं.