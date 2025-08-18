हैदराबाद: अगर आप इस साल त्योहारी सीजन में एक नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं. तो यह आपके लिए एक अच्छी खबर है. जानकारी के अनुसार, आगामी दिवाली तक पैसेंजर कारों और दोपहिया वाहनों की कीमतों में भारी गिरावट आने की संभावना है. सरकार जीएसटी सुधारों की एक नई जनरेशन को लागू करने की योजना बना रही है.

इसके ज़रिए GST स्लैब को सरल बनाया जाएगा और कुछ वस्तुओं पर टैक्स का बोझ कम किया जाएगा. इस फैसले का उद्देश्य मुख्य रूप से आम आदमी के लिए उपयोगी वाहनों की बिक्री बढ़ाना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में इसका उल्लेख किए जाने से इस खबर को और भी महत्व मिला है.

Hyundai Aura (फोटो - Hyundai India)

GST के 4 की बजाय हो सकते हैं 2 स्लैब

मौजूदा समय में, हमारे देश में वस्तुओं और सेवाओं पर 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दर से टैक्स वसूला जा रहा है. नए सुधारों में, सरकार इन चार स्लैब को घटाकर केवल दो करने की योजना बना रही है. ये स्टैंडर्ड और योग्य हैं.

जानकारी सामने आ रही है कि इन दोनों स्लैब के अंतर्गत 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के टैक्स स्लैब हो सकते हैं. इसके अनुसार, कार और दोपहिया वाहन, जो मौजूदा समय में 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब में आते हैं, 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब में परिवर्तित हो सकते हैं. अगर यह सच है, तो उपभोक्ताओं के लिए वाहनों की कीमतें 5 से 10 प्रतिशत तक कम हो जाएंगी.

Hero Glamour 125 (फोटो - Hero Motocorp)

इस बदलाव से मुख्य रूप से मध्यम वर्ग की बिक्री में तेज़ी आएगी. ख़ासकर, इससे शुरुआती स्तर के दोपहिया और 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली सब-कॉम्पैक्ट कारों की बिक्री में तेज़ी आएगी. कीमतों में कमी के कारण ज़्यादा लोग नए वाहन खरीदने में रुचि लेंगे. इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा.

ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स पर भी टैक्स में कमी की संभावना

इसके अलावा, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स पर भी टैक्स में कमी किए जाने की संभावना है. इससे वाहनों के निर्माण की लागत भी कम होगी. इससे अंततः उपभोक्ताओं के लिए परिचालन लागत में भी कमी आएगी. दोपहिया वाहन निर्माता लंबे समय से GST में इस कटौती की मांग कर रहे हैं.

Honda City e:HEV (फोटो - Honda Cars India)

इलेक्ट्रिक वाहनों पर मौजूदा 5 प्रतिशत टैक्स स्लैब जारी रहने की संभावना है. सरकार द्वारा इस टैक्स में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है, क्योंकि वह हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है. हालांकि, रिपोर्टों से पता चलता है कि लग्ज़री कारों के मामले में पुराना टैक्स स्लैब जारी रह सकता है.

इसके अलावा, यात्री वाहनों पर मौजूदा मुआवज़ा सेस भी जारी रहने की संभावना है. लग्जरी की वस्तुओं और तंबाकू जैसी हानिकारक वस्तुओं पर 40 प्रतिशत टैक्स लगाने की सिफारिश की गई है.

इन GST सुधारों का मुख्य उद्देश्य न केवल वाहनों की कीमतें कम करना है, बल्कि व्यापार को भी आसान बनाना है, खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए. इससे अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च शुल्कों के मद्देनजर हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा.

TVS Raider 125 (फोटो - TVS Motors)

इस टैक्स कटौती से घरेलू उपकरणों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतों में भी कमी आएगी. इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने और पूरी अर्थव्यवस्था को लाभ होने की उम्मीद है. GST परिषद जल्द ही इन सिफारिशों पर चर्चा करेगी. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया है कि इन फैसलों को जल्द ही लागू किया जाएगा.

मंत्रालय ने कहा कि, "हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक इसका लाभ लोगों तक पहुंच जाए." अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो नए नियम इस दिवाली या अक्टूबर के आखिरी और नवंबर के पहले हफ्ते में लागू होने की संभावना है.