MoRTH ने जानकारी दी है कि एनुअल FASTag पास के लॉन्च होने के 4 दिनों में ही इसे 5 लाख यूजर्स ने खरीदा है.

Annual FASTag Pass
एनुअल FASTag पास (फोटो - Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2025 at 4:48 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: कुछ समय पहले ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने अपने एनुअल FASTag पास को शुरू करने की अपनी योजना की जानकारी दी थी. इस बाद, बीती 15 अगस्त, 2025 यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन ही मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इस वार्षिक पास को लॉन्च कर दिया.

अब मंत्रालय ने जानकारी दी है कि लॉन्च के केवल 4 दिनों में ही 5 लाख से ज़्यादा FASTag यूजर्स ने इस वार्षिक पास को खरीद लिया है. दरअसल, एनुअल पास खरीदने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लेटफ़ॉर्म, Rajmargyatra मोबाइल ऐप को Google Play Store पर 15 लाख से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है, जिससे यह शीर्ष सरकारी ऐप बन गया है.

MoRTH India ने बताया कि "सबसे ज़्यादा वार्षिक पास तमिलनाडु में बेचे गए हैं, उसके बाद कर्नाटक और हरियाणा का स्थान है. पिछले 4 दिनों में, टोल प्लाज़ा पर FASTag वार्षिक पास के ज़रिए सबसे ज़्यादा लेन-देन तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दर्ज किए गए हैं."

एनुअल FASTag का शुल्क
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनुअल FASTag पास विशेष रूप से निजी वाहन मालिकों के लिए पेश किया गया है, जिसमें 200 टोल लेन-देन या एक वर्ष की यात्रा - इनमें से जो भी पहले पूरा हो - की सुविधा दी गई है. इस वार्षिक पास के लिए पावन चालकों को 3,000 रुपये चुकाने होंगे.

हालांकि यह वार्षिक पास केवल NHAI या सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर ही मान्य होगा. इसका मतलब यह है कि यह पास राज्य राजमार्गों या राज्य सरकारों या निजी ऑपरेटरों द्वारा अनुरक्षित सड़कों पर काम नहीं करेगा, और वहां वाहन चालक को सामान्य टोल टैक्स देना होगा.

कैसे बनावा सकते हैं एनुअल FASTag पास
केवल चेसिस नंबर ही नहीं, बल्कि वैध व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) से जुड़े फास्टैग वाले निजी वाहन ही वार्षिक पास के लिए पात्र होंगे. यूजर्स Rajmargyatra मोबाइल ऐप (iOS और एंड्रॉइड) या NHAI और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से पास खरीद सकते हैं.

जब आप 200 ट्रिप या 12 महीने पूरे कर लेते हैं, जो भी पहले हो, तो आपका पास अपने आप समाप्त हो जाता है और आपका FASTag सामान्य पे-एज़-यू-गो मोड में वापस आ जाता है. अगर आप सभी 200 ट्रिप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो कोई रिफंड नहीं मिलता है और पास को किसी दूसरे वाहन में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता.

