ETV Bharat / technology

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition भारत में लॉन्च, GlowShift टेक्नोलॉजी से बदलेगा फोन का रंग

भारत में ओप्पो ने अपने एक प्रीमियम फोन का दिवाली एडिशन लॉन्च किया है, जिसकी खासियत इसकी रंग बदलने वाली टेक्नोलॉजी है.

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition
Oppo Reno 14 5G Diwali Edition (फोटो क्रेडिट: Oppo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2025 at 5:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: ओप्पो ने भारत में अपने एक पुराने प्रीमियन फोन का नया एडिशन लॉन्च किया है. भारत में दिवाली का त्यौहार आने वाला है. इस मौके पर ओप्पो ने Oppo Reno 14 5G Diwali Edition लॉन्च किया है. ओप्पो के इस नए फोन की सबसे खास बात है कि इसके पिछले हिस्से का रंग शरीर के तापमान के अनुसार बदलता रहता है. इसके लिए कंपनी ने एक खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसका नाम GlowShift टेक्नोलॉजी है, जो इस फोन के बैक पैनल में यूज़ किया गया है.

इस हीट-सेंसिटिव कलर शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी की मदद से इस फोन का बैक पैनल यूज़र्स के शरीर के तापमान के अनुसार रंग बदलता है. अगर यूज़र्स को शरीर का तापमान 28°C से नीचे है, तो फोन का बैक पैनल ब्लैक कलर का दिखाई देगा. वहीं, अगर यूज़र के शरीर का तापमान 29–34°C के बीच है तो फोन का बैक पैनल ट्रांजिशनल शेड में दिखता है और अगर तापमान 35°C से ऊपर है तो फोन का बैक पैनल गोल्डन कलर का हो जाता है.

फोन के पीछे दिखेगा इंडियन कल्चर वाला डिज़ाइन

इस फोन के पिछले हिस्से पर दिया गया डिज़ाइन इंडियन कल्चर की झलक दिखाता है. इसमें मंडला, मोर के पंख और दीयों से लौ जैसा पैटर्न दिखाई देते हैं. ओप्पो का दावा है कि ये कलर-शिफ्टिंग इफेक्ट्स 10,000 बार तक काम करेगा, जो इसे सिर्फ एक लुक नहीं बल्कि एक टिकाऊ फीचर बनाता है. हालांकि, Oppo Reno 14 5G Diwali Edition के बाकी सभी फीचर ओप्पो रेनो 14 के स्टैंडर्ड मॉडल जैसे ही हैं.

फीचरडिटेल्स
डिस्प्ले6.59-इंच 1.5K OLED, 120Hz रिफ्रेश रेट, Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन
प्रोसेसरMediaTek Dimensity 8350 SoC
रैम और स्टोरेज8GB RAM + 256GB इंटरनल स्टोरेज
ऑपरेटिंग सिस्टमColorOS 15 आधारित Android 15
AI सपोर्टGoogle Gemini और अन्य AI एडिटिंग व प्रोडक्टिविटी टूल्स
रियर कैमराट्रिपल कैमरा: 50MP मेन + 50MP 3.5x पेरिस्कोप टेलीफोटो + 8MP अल्ट्रावाइड
फ्रंट कैमरा50MP सेल्फी कैमरा
बैटरी6,000mAh, 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग
सुरक्षा रेटिंगIP66, IP68, IP69 (वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंस)
फिंगरप्रिंट सेंसरइन-डिस्प्ले
कनेक्टिविटीडुअल सिम, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C
डिज़ाइनGlowShift टेक्नोलॉजी के साथ मंडला आर्ट और गोल्डन बैक पैनल
मोटाई और वज़न7.42mm मोटाई, 187 ग्राम वजन

कंपनी ने इसे सिर्फ एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया है, जो 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है. इस एकमात्र वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपये है. हालांकि, फेस्टिव ऑफर के रूप में यूज़र्स इस फोन को 36,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसे ओप्पो की वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेज़न और चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है. इसे यूज़र्स 6 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं. इसके अलावा कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर इस फोन पर कुछ अतिरिक्त डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं.

इसके साथ Google One 2TB क्लाउड और Gemini Advanced का तीन महीने का सब्सक्रिप्शन (₹5,200 की वैल्यू) और Jio के ₹1,199 प्लान पर 6 महीने के लिए 10 OTT ऐप्स का प्रीमियम एक्सेस भी शामिल है.

For All Latest Updates

TAGGED:

OPPO RENO 14 DIWALI EDITION PRICEGLOWSHIFT TECHNOLOGY PHONEDIWALI SMARTPHONE OFFERS 2025COLOR CHANGING BACK PANEL PHONEMANDALA DESIGN MOBILE PHONE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोनिया को फिर आया गुस्सा, तीसरी बार PM मोदी को दिलाया याद, 'गहरी चुप्पी' पर उठाए सवाल

रोमांच के शौकीनों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से ऋषिकेश में शुरू होगी राफ्टिंग

खामोश है लद्दाख: अब तक 5 मौतें, 50 हिरासत में, तनाव के बीच लेह में कर्फ्यू, उमर बोले अब तो आंखें खोले दिल्ली

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, गुरु युवराज का तोड़ा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली की बराबरी कर बने एशिया के नए बादशाह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.