ETV Bharat / technology

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition भारत में लॉन्च, GlowShift टेक्नोलॉजी से बदलेगा फोन का रंग

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition ( फोटो क्रेडिट: Oppo )

By ETV Bharat Tech Team Published : September 25, 2025 at 5:05 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: ओप्पो ने भारत में अपने एक पुराने प्रीमियन फोन का नया एडिशन लॉन्च किया है. भारत में दिवाली का त्यौहार आने वाला है. इस मौके पर ओप्पो ने Oppo Reno 14 5G Diwali Edition लॉन्च किया है. ओप्पो के इस नए फोन की सबसे खास बात है कि इसके पिछले हिस्से का रंग शरीर के तापमान के अनुसार बदलता रहता है. इसके लिए कंपनी ने एक खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसका नाम GlowShift टेक्नोलॉजी है, जो इस फोन के बैक पैनल में यूज़ किया गया है. इस हीट-सेंसिटिव कलर शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी की मदद से इस फोन का बैक पैनल यूज़र्स के शरीर के तापमान के अनुसार रंग बदलता है. अगर यूज़र्स को शरीर का तापमान 28°C से नीचे है, तो फोन का बैक पैनल ब्लैक कलर का दिखाई देगा. वहीं, अगर यूज़र के शरीर का तापमान 29–34°C के बीच है तो फोन का बैक पैनल ट्रांजिशनल शेड में दिखता है और अगर तापमान 35°C से ऊपर है तो फोन का बैक पैनल गोल्डन कलर का हो जाता है.