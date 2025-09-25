Oppo Reno 14 5G Diwali Edition भारत में लॉन्च, GlowShift टेक्नोलॉजी से बदलेगा फोन का रंग
भारत में ओप्पो ने अपने एक प्रीमियम फोन का दिवाली एडिशन लॉन्च किया है, जिसकी खासियत इसकी रंग बदलने वाली टेक्नोलॉजी है.
हैदराबाद: ओप्पो ने भारत में अपने एक पुराने प्रीमियन फोन का नया एडिशन लॉन्च किया है. भारत में दिवाली का त्यौहार आने वाला है. इस मौके पर ओप्पो ने Oppo Reno 14 5G Diwali Edition लॉन्च किया है. ओप्पो के इस नए फोन की सबसे खास बात है कि इसके पिछले हिस्से का रंग शरीर के तापमान के अनुसार बदलता रहता है. इसके लिए कंपनी ने एक खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसका नाम GlowShift टेक्नोलॉजी है, जो इस फोन के बैक पैनल में यूज़ किया गया है.
इस हीट-सेंसिटिव कलर शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी की मदद से इस फोन का बैक पैनल यूज़र्स के शरीर के तापमान के अनुसार रंग बदलता है. अगर यूज़र्स को शरीर का तापमान 28°C से नीचे है, तो फोन का बैक पैनल ब्लैक कलर का दिखाई देगा. वहीं, अगर यूज़र के शरीर का तापमान 29–34°C के बीच है तो फोन का बैक पैनल ट्रांजिशनल शेड में दिखता है और अगर तापमान 35°C से ऊपर है तो फोन का बैक पैनल गोल्डन कलर का हो जाता है.
Every detail tells a story. ✨🪔 The OPPO Reno14 5G Diwali Edition beautifully celebrates culture with Industry’s First Heat-Sensitive Color-Changing Technology for India. Get yours today!#OPPOIndia #PayZeroWorryZero #OPPOIndiaFestiveOffers #ShineBrighter #TumJagmagao pic.twitter.com/SrUVwGLCXc— OPPO India (@OPPOIndia) September 25, 2025
फोन के पीछे दिखेगा इंडियन कल्चर वाला डिज़ाइन
इस फोन के पिछले हिस्से पर दिया गया डिज़ाइन इंडियन कल्चर की झलक दिखाता है. इसमें मंडला, मोर के पंख और दीयों से लौ जैसा पैटर्न दिखाई देते हैं. ओप्पो का दावा है कि ये कलर-शिफ्टिंग इफेक्ट्स 10,000 बार तक काम करेगा, जो इसे सिर्फ एक लुक नहीं बल्कि एक टिकाऊ फीचर बनाता है. हालांकि, Oppo Reno 14 5G Diwali Edition के बाकी सभी फीचर ओप्पो रेनो 14 के स्टैंडर्ड मॉडल जैसे ही हैं.
|फीचर
|डिटेल्स
|डिस्प्ले
|6.59-इंच 1.5K OLED, 120Hz रिफ्रेश रेट, Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन
|प्रोसेसर
|MediaTek Dimensity 8350 SoC
|रैम और स्टोरेज
|8GB RAM + 256GB इंटरनल स्टोरेज
|ऑपरेटिंग सिस्टम
|ColorOS 15 आधारित Android 15
|AI सपोर्ट
|Google Gemini और अन्य AI एडिटिंग व प्रोडक्टिविटी टूल्स
|रियर कैमरा
|ट्रिपल कैमरा: 50MP मेन + 50MP 3.5x पेरिस्कोप टेलीफोटो + 8MP अल्ट्रावाइड
|फ्रंट कैमरा
|50MP सेल्फी कैमरा
|बैटरी
|6,000mAh, 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग
|सुरक्षा रेटिंग
|IP66, IP68, IP69 (वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंस)
|फिंगरप्रिंट सेंसर
|इन-डिस्प्ले
|कनेक्टिविटी
|डुअल सिम, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C
|डिज़ाइन
|GlowShift टेक्नोलॉजी के साथ मंडला आर्ट और गोल्डन बैक पैनल
|मोटाई और वज़न
|7.42mm मोटाई, 187 ग्राम वजन
कंपनी ने इसे सिर्फ एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया है, जो 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है. इस एकमात्र वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपये है. हालांकि, फेस्टिव ऑफर के रूप में यूज़र्स इस फोन को 36,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसे ओप्पो की वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेज़न और चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है. इसे यूज़र्स 6 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं. इसके अलावा कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर इस फोन पर कुछ अतिरिक्त डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं.
इसके साथ Google One 2TB क्लाउड और Gemini Advanced का तीन महीने का सब्सक्रिप्शन (₹5,200 की वैल्यू) और Jio के ₹1,199 प्लान पर 6 महीने के लिए 10 OTT ऐप्स का प्रीमियम एक्सेस भी शामिल है.