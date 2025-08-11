ETV Bharat / technology

Oppo K13 Turbo Series भारत में लॉन्च, कूलिंग फैन के साथ मिलेगी 7000mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग - OPPO K13 TURBO 5G SERIES LAUNCH

Oppo K13 Turbo Series को भारत में लॉन्च कर दिया गया है. इस सीरीज में कुल दो मॉडल्स हैं. आइए इनके बारे में जानते हैं.

Oppo K13 Turbo Series
Oppo K13 Turbo Series में Wi-Fi 7 कनेक्टिविटी मिलती है. (फोटो क्रेडिट: Oppo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2025 at 12:36 PM IST

हैदराबाद: ओप्पो ने भारत में एक नई स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च की है, जिसका नाम Oppo K13 Turbo Series है. इस सीरीज के तहत कंपनी ने दो नए फोन्स लॉन्च किए हैं. इस सीरीज के बेस मॉडल का नाम Oppo K13 Turbo है और प्रीमियम मॉडल का नाम Oppo K13 Turbo Pro है. इस दोनों फोन्स को कंपनी ने गेमर्स का ख्याल रखते हुए डिजाइन किया हैं. इनमें 7000mm स्क्वॉयर की VC Cooling टेक्नोलॉजी शामिल की गई है. इसके अलावा दोनों मॉडल्स में 7000mAh की बैटरी, 80W की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी और Wi-Fi 7 का सपोर्ट मिलता है. आइए हम आपको इन दोनों फोन्स के बारे में बताते हैं.

इस ख़बर को अपडेट किया जा रहा है...

OPPO K13 TURBOOPPO K13 TURBO PRO 5GOPPO K13 TURBO 5G SERIESOPPO K13 TURBO 5G FEATURESOPPO K13 TURBO 5G SERIES LAUNCH

