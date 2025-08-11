हैदराबाद: ओप्पो ने भारत में एक नई स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च की है, जिसका नाम Oppo K13 Turbo Series है. इस सीरीज के तहत कंपनी ने दो नए फोन्स लॉन्च किए हैं. इस सीरीज के बेस मॉडल का नाम Oppo K13 Turbo है और प्रीमियम मॉडल का नाम Oppo K13 Turbo Pro है. इस दोनों फोन्स को कंपनी ने गेमर्स का ख्याल रखते हुए डिजाइन किया हैं. इनमें 7000mm स्क्वॉयर की VC Cooling टेक्नोलॉजी शामिल की गई है. इसके अलावा दोनों मॉडल्स में 7000mAh की बैटरी, 80W की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी और Wi-Fi 7 का सपोर्ट मिलता है. आइए हम आपको इन दोनों फोन्स के बारे में बताते हैं.

इस ख़बर को अपडेट किया जा रहा है...