Oppo Find X9 और X9 Pro की लॉन्च डेट फाइनल, BIS और NBTC पर दिखे दोनों मॉडल

Oppo Find X9 सीरीज में मिलेंगे 200MP कैमरा और नए Dimensity 9500 चिपसेट. ( फोटो क्रेडिट: Oppo )

By ETV Bharat Tech Team Published : October 4, 2025 at 10:54 AM IST 3 Min Read

हैदराबाद: Oppo अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की लिस्ट में एक नई सीरीज जोड़ने जा रही है, जिसका नाम Oppo Find X9 Series है. इस सीरीज में दो फोन्स को लॉन्च किया जाएगा, जिनके नाम Find X9 और Find X9 Pro है. ओप्पो ने कंफर्म किया है कि इन दोनों फोन्स को 16 अक्टूबर को चीन में लॉन्च किया जाएगा. आइए हम आपको इस अपकमिंग फोन सीरीज के बारे में बताते हैं. लॉन्च से पहले ओप्पो के इस फोन सीरीज की काफी चर्चाएं हो रही है, क्योंकि इसे अब भारत की BIS वेबसाइट और थाईलैंड की NBTC लिस्टिंग पर देखा गया है. इसका मतलब है कि ओप्पो भले ही अपने इस फोन सीरीज को 16 अक्टूबर के दिन चीन में लॉन्च करने जा रही है, लेकिन जल्द ही इन दोनों फोन्स को भारत में भी लॉन्च किया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Find X9 का मॉडल नंबर CPH2797 और Find X9 Pro का CPH2791 है. कुछ समय पहले इसी मॉडल नंबर BIS डेटाबेस पर भी देखा गया था. उस वक्त माना जा रहा था कि यह स्टैंडर्ड Find X9 है, लेकिन अब सामने आई डिटेल्स से संकेत मिलता है कि वह असल में Find X9 Pro था. अब दोनों मॉडल्स को भारत में सर्टिफिकेशन मिल चुका है, इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने इस नई फोन सीरीज को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर ली है. Oppo Find X9 Series की डिटेल्स