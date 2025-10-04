Oppo Find X9 और X9 Pro की लॉन्च डेट फाइनल, BIS और NBTC पर दिखे दोनों मॉडल
Oppo 16 अक्टूबर को Find X9 सीरीज लॉन्च करने जा रही है, जिसमें दमदार कैमरा, नया Dimensity 9500 चिप और शानदार डिजाइन मिलेगा.
Published : October 4, 2025 at 10:54 AM IST
हैदराबाद: Oppo अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की लिस्ट में एक नई सीरीज जोड़ने जा रही है, जिसका नाम Oppo Find X9 Series है. इस सीरीज में दो फोन्स को लॉन्च किया जाएगा, जिनके नाम Find X9 और Find X9 Pro है. ओप्पो ने कंफर्म किया है कि इन दोनों फोन्स को 16 अक्टूबर को चीन में लॉन्च किया जाएगा. आइए हम आपको इस अपकमिंग फोन सीरीज के बारे में बताते हैं.
लॉन्च से पहले ओप्पो के इस फोन सीरीज की काफी चर्चाएं हो रही है, क्योंकि इसे अब भारत की BIS वेबसाइट और थाईलैंड की NBTC लिस्टिंग पर देखा गया है. इसका मतलब है कि ओप्पो भले ही अपने इस फोन सीरीज को 16 अक्टूबर के दिन चीन में लॉन्च करने जा रही है, लेकिन जल्द ही इन दोनों फोन्स को भारत में भी लॉन्च किया जाएगा.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, Find X9 का मॉडल नंबर CPH2797 और Find X9 Pro का CPH2791 है. कुछ समय पहले इसी मॉडल नंबर BIS डेटाबेस पर भी देखा गया था. उस वक्त माना जा रहा था कि यह स्टैंडर्ड Find X9 है, लेकिन अब सामने आई डिटेल्स से संकेत मिलता है कि वह असल में Find X9 Pro था. अब दोनों मॉडल्स को भारत में सर्टिफिकेशन मिल चुका है, इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने इस नई फोन सीरीज को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर ली है.
Oppo Find X9 Series की डिटेल्स
इस फोन सीरीज के डिज़ाइन के बारे में बात करें तो ओप्पो इस बार कुछ नया लेकर आने वाली है. कंपनी ने पहले ही टीज़र जारी कर दिए हैं, जिससे फोन के कलर्स और कुछ स्पेसिफिकेशन्स का भी पता चल गया है. ओप्पो Find X9 सीरीज को तीन कलर ऑप्शन्स - Velvet Titanium, Frost White और Mist Black में लॉन्च करेगी. वहीं, Find X9 Pro को सिर्फ Velvet Titanium और Frost White कलर्स में पेश किया जाएगा. इन दोनों फोन्स में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट होगा. यह फोन Android 16-बेस्ड ColorOS 16 चलेंगे, जो एक लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा.
The OPPO Find X9 Series is launching globally! 🚀— Pete Lau (@PeteLau) September 22, 2025
Powered by the @MediaTek Dimensity 9500 and complemented by our self-developed Trinity Engine, our next flagship delivers groundbreaking performance and efficiency. Can't wait to share more soon 😉 pic.twitter.com/CQnyRRZIED
ओप्पो की इस अपकमिंग फोन सीरीज की सबसे बड़ी हाइलाइट इसका कैमरा सेटअप हो सकती है. इस फोन के पिछले हिस्से पर कंपनी 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दे सकती है, जिसका अपर्चर f/2.1 अपर्चर और 70mm फोकल लेंथ के साथ आएगा.
इस फोन के स्टैंडर्ड मॉडल में 6.59-इंच का OLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 1.5K रेज़ोल्यूशन, अल्ट्रा-नैरो बेज़ल्स और “R-angle” कर्व डिज़ाइन मिलेगा. इसके पिछले हिस्से पर 50MP Sony LYT808 प्राइमरी सेंसर, 50MP Samsung JN5 अल्ट्रा-वाइड लेंस, Sony LYT600 पेरिस्कोप सेंसर और एक 2MP मल्टी-स्पेक्ट्रल लेंस हो सकते हैं, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए अगले हिस्से पर 32MP का एक फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है.