Oppo F31 5G Series भारत में लॉन्च, जानें 7000mAh बैटरी फोन के स्पेसिफिकेशन्स और कीमत

ओप्पो ने भारत में एक नई फोन सीरीज लॉन्च की है, जिसके तीन फोन्स हैं. आइए हम आपको इनके बारे में बताते हैं.

This phone powers Snapdragon 7 Gen 3 chipset
यह फोन में Snapdragon 7 Gen 3 चिपसेट दिया गया है. (फोटो क्रेडिट: Oppo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2025 at 1:11 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: ओप्पो ने भारत में एक नई फोन सीरीज को लॉन्च की है. इस फोन सीरीज के अंदर तीन फोन्स लॉन्च किए गए हैं. इन फोन्स के नाम Oppo F31 5G, Oppo F31 Pro 5G और Oppo F31 Pro Plus है. इन सभी फोन्स में 7000mAh की बैटरी और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) सपोर्ट के साथ 50MP का बैक कैमरा मिलता है. इस फोन सीरीज की कीमत 22,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें आपको इस सीरीज के बेस मॉडल यानी Oppo F31 5G का बेस वेरिएंट यानी 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है. आइए हम आपको इस पूरी फोन सीरीज के बारे में बताते हैं.

इस फोन सीरीज की कीमत

प्रेस रिलीज के मुताबिक, Oppo F31 5G का पहला वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 22,999 रुपये है.

  • Oppo F31 5G का दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 24,999 रुपये है.
  • इस फोन को कंपनी ने मिडनाइट ब्लू, क्लाउड ग्रीन और ब्लूम रेड कलर्स में लॉन्च किया है.

Oppo F31 Pro 5G का पहला वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 26,999 रुपये है.

  • Oppo F31 Pro 5G का दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 28,999 रुपये है.
  • Oppo F31 Pro 5G का तीसरा वेरिएंट 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 30,999 रुपये है.

Oppo F31 Pro Plus 5G का पहला वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 32,999 रुपये है.

  • Oppo F31 Pro Plus 5G का दूसरा वेरिएंट 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 34,999 रुपये है.
  • इस फोन को जेमस्टोन ब्लू, हिमालयन व्हाइट और फेस्टिव पिंक कलर में लॉन्च किया गया है.

इस सीरीज के प्रो मॉडल्स को 19 सितंबर से फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ओप्पो के ऑनलाइन स्टोर और ऑफलाइन स्टोर्स पर बेचा जाएगा. वहीं, इस सीरीज का स्टैंडर्ड यानी बेस मॉडल की बिक्री 27 सितंबर से होगी.

इस ख़बर को अपडेट किया जा रहा है...

