ETV Bharat / technology

Oppo F31 5G Series भारत में लॉन्च, जानें 7000mAh बैटरी फोन के स्पेसिफिकेशन्स और कीमत

यह फोन में Snapdragon 7 Gen 3 चिपसेट दिया गया है. ( फोटो क्रेडिट: Oppo )

हैदराबाद: ओप्पो ने भारत में एक नई फोन सीरीज को लॉन्च की है. इस फोन सीरीज के अंदर तीन फोन्स लॉन्च किए गए हैं. इन फोन्स के नाम Oppo F31 5G, Oppo F31 Pro 5G और Oppo F31 Pro Plus है. इन सभी फोन्स में 7000mAh की बैटरी और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) सपोर्ट के साथ 50MP का बैक कैमरा मिलता है. इस फोन सीरीज की कीमत 22,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें आपको इस सीरीज के बेस मॉडल यानी Oppo F31 5G का बेस वेरिएंट यानी 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है. आइए हम आपको इस पूरी फोन सीरीज के बारे में बताते हैं.

इस फोन सीरीज की कीमत

प्रेस रिलीज के मुताबिक, Oppo F31 5G का पहला वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 22,999 रुपये है.