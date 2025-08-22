ETV Bharat / technology

OpenAI जल्द ही भारत में खोलेगा अपना पहला ऑफिस, नई दिल्ली में शुरू होगी शुरुआत - OPEN AI OFFICE IN INDIA

ओपनएआई ने भारत में अपना पहला ऑफिस खोलने का ऐलान किया. आइए हम आपको बताते हैं कि Sam Altman ने इसके बारे में क्या कहा.

OpenAI recenetly launched ChatGPT GO for India
OpenAI ने हाल में भारत के लिए खासतौर पर ChatGPT GO लॉन्च किया था. (फोटो क्रेडिट: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 22, 2025 at 11:27 AM IST

3 Min Read

हैदराबाद: दुनिया की सबसे लोकप्रिय एआई कंपनियों में से एक OpenAI ने अब भारत में अपना पहला ऑफिस खोलने का ऐलान किया है. कंपनी ने हाल ही में भारत के लिए एक नया सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च किया था, जिसका नाम ChatGPT Go है. अब कंपनी ने भारत में अपना पहला ऑफिस खोलने की तैयारी कर रही है. आइए हम आपको इस ख़बर की डिटेल्स बताते हैं.

रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, माइक्रोसॉफ्ट के सपोर्ट से चलने वाली AI कंपनी OpenAI ने शुक्रवार को घोषणा की वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में अपना पहला ऑफिस खोलने वाली है. ओपनएआई ने कानूनी रूप से भारत में अपनी मौजूदगी दर्ज कर ली है और स्थानीय टीम के लिए भर्ती भी शुरू कर दी है. इसका मतलब है कि ओपनएआई ने भारत में अपने ऑफिस के लिए लोगों को हायर करना भी शुरू कर दिया है.

भारत चैटजीपीटी के लिए एक बेहद खास बाजार बन चुका है. इसी वजह से कंपनी ने इसी हफ्ते भारत में एक्सक्लूसिवली ChatGPT के पेड सब्सक्रिप्शन का एक सस्ता वर्ज़न लॉन्च किया, जिसका नाम ChatGPT Go है. इस पेड सब्सक्रिप्शन की कीमत सिर्फ 399 रुपये है. इसके अलावा कंपनी ने भारतीय यूज़र्स के लिए चैटजीपीटी का सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए यूपीआई पेमेंट की भी व्यवस्था कर दी है, जबकि पहले कार्ड का इस्तेमाल करके ही सब्सक्रिप्शन खरीदा जा सकता था.

सैम ऑल्टमैन ने क्या कहा?

OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने बयान में कहा, "भारत में पहला ऑफिस खोलना और स्थानीय टीम बनाना हमारे उस वादे को पूरा करने का पहला स्टेप है, जिसमें हम भारत के लिए और भारत के साथ मिलकर Advance AI देशभर के लोगों के लिए आसाना बनाना चाह रहे हैं.

आपको बता दें कि भारत में OpenAI को Google के Gemini और AI स्टार्टअप Perplexity जैसी कंपनियों से कड़ा कंप्टीशन मिल रहा है, जिन्होंने अपने प्रीमियम प्लान कई यूज़र्स के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराए हैं. ओपनएआई की ओर से आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में चैटजीपीटी के सबसे ज्यादा छात्र यूज़र्स हैं. भारत में वीकली एक्टिव यूज़र्स की संख्या पिछले साल की तुलना में चार गुना बढ़ गई है.

हालांकि, भारत में ओपनएआई को अपना ऑफिस खोलने और अपना पूरा सेटअप बनाने के लिए कई कानूनी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है. कई न्यूज़ ऑर्गेनाइज़ेशन्स और बुक पब्लिशर्स ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने ChatGPT को ट्रेन करने के लिए उनके कंटेंट का बिना अनुमति के उपयोग किया है. हालांकि, ओपनएआई ने इन आरोपो से इंकार किया है और अब इस साल के अंत तक नई दिल्ली में अपना पहला ऑफिस खोलने की घोषणा भी कर दी है.

यह भी पढ़ें: Open AI भारत के लिए स्पेशली लॉन्च किया ChatGPT Go, मात्र ₹399 रुपये में UPI पेमेंट से मिलेगा सब्सक्रिप्शन

हैदराबाद: दुनिया की सबसे लोकप्रिय एआई कंपनियों में से एक OpenAI ने अब भारत में अपना पहला ऑफिस खोलने का ऐलान किया है. कंपनी ने हाल ही में भारत के लिए एक नया सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च किया था, जिसका नाम ChatGPT Go है. अब कंपनी ने भारत में अपना पहला ऑफिस खोलने की तैयारी कर रही है. आइए हम आपको इस ख़बर की डिटेल्स बताते हैं.

रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, माइक्रोसॉफ्ट के सपोर्ट से चलने वाली AI कंपनी OpenAI ने शुक्रवार को घोषणा की वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में अपना पहला ऑफिस खोलने वाली है. ओपनएआई ने कानूनी रूप से भारत में अपनी मौजूदगी दर्ज कर ली है और स्थानीय टीम के लिए भर्ती भी शुरू कर दी है. इसका मतलब है कि ओपनएआई ने भारत में अपने ऑफिस के लिए लोगों को हायर करना भी शुरू कर दिया है.

भारत चैटजीपीटी के लिए एक बेहद खास बाजार बन चुका है. इसी वजह से कंपनी ने इसी हफ्ते भारत में एक्सक्लूसिवली ChatGPT के पेड सब्सक्रिप्शन का एक सस्ता वर्ज़न लॉन्च किया, जिसका नाम ChatGPT Go है. इस पेड सब्सक्रिप्शन की कीमत सिर्फ 399 रुपये है. इसके अलावा कंपनी ने भारतीय यूज़र्स के लिए चैटजीपीटी का सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए यूपीआई पेमेंट की भी व्यवस्था कर दी है, जबकि पहले कार्ड का इस्तेमाल करके ही सब्सक्रिप्शन खरीदा जा सकता था.

सैम ऑल्टमैन ने क्या कहा?

OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने बयान में कहा, "भारत में पहला ऑफिस खोलना और स्थानीय टीम बनाना हमारे उस वादे को पूरा करने का पहला स्टेप है, जिसमें हम भारत के लिए और भारत के साथ मिलकर Advance AI देशभर के लोगों के लिए आसाना बनाना चाह रहे हैं.

आपको बता दें कि भारत में OpenAI को Google के Gemini और AI स्टार्टअप Perplexity जैसी कंपनियों से कड़ा कंप्टीशन मिल रहा है, जिन्होंने अपने प्रीमियम प्लान कई यूज़र्स के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराए हैं. ओपनएआई की ओर से आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में चैटजीपीटी के सबसे ज्यादा छात्र यूज़र्स हैं. भारत में वीकली एक्टिव यूज़र्स की संख्या पिछले साल की तुलना में चार गुना बढ़ गई है.

हालांकि, भारत में ओपनएआई को अपना ऑफिस खोलने और अपना पूरा सेटअप बनाने के लिए कई कानूनी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है. कई न्यूज़ ऑर्गेनाइज़ेशन्स और बुक पब्लिशर्स ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने ChatGPT को ट्रेन करने के लिए उनके कंटेंट का बिना अनुमति के उपयोग किया है. हालांकि, ओपनएआई ने इन आरोपो से इंकार किया है और अब इस साल के अंत तक नई दिल्ली में अपना पहला ऑफिस खोलने की घोषणा भी कर दी है.

यह भी पढ़ें: Open AI भारत के लिए स्पेशली लॉन्च किया ChatGPT Go, मात्र ₹399 रुपये में UPI पेमेंट से मिलेगा सब्सक्रिप्शन

For All Latest Updates

TAGGED:

OPENAICHATGPTCHATGPT FIRST OFFICE IN INDIASAM ALTMAN ABOUT INDIAOPEN AI OFFICE IN INDIA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

OpenAI जल्द ही भारत में खोलेगा अपना पहला ऑफिस, नई दिल्ली में शुरू होगी शुरुआत

गयाजी में मोदी ने घुसपैठियों के बहाने RJD-कांग्रेस को घेरा, नए कानून पर बोले, पाकिस्तान को चेताया

वनडे वर्ल्ड कप 2025 से पहले भारतीय महिला क्रिकेटर ने लिया संन्यास, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स को कहा अलविदा

NRI बिजनेसमैन लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.