ETV Bharat / technology

OpenAI ला रहा ChatGPT वाला स्मार्ट डिवाइस, 2027 में लॉन्च की उम्मीद: रिपोर्ट

हैदराबाद: अमेरिका की एआई कंपनी ओपनएआई ने कुछ साल पहले एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैटजीपीटी को लॉन्च करके पूरी दुनिया में एआई क्रांति की एक नई शुरुआत की थी. अब कंपनी हार्डवेयर इंडस्ट्री में भी एंट्री करने की प्लानिंग कर रही है. इस काम में ओपनएआई का साथ एप्पल के पूर्व दिग्गज डिज़ाइन Jony Ive दे रहे हैं. ओपनएआई ने कुछ वक्त पहले ही एआई-फोक्स्ड हार्डवेयर स्टार्टअप "io" का अधिग्रहण किया था. उसके बाद से ही ऐसे कयास लगाए जाने लगे थे कि चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी जल्द ही स्मार्ट डिवाइस भी लॉन्च कर सकती है.

अब द इंफोर्मेशन की एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक, ओपनएआई ने एप्पल के कई टॉप हार्डवेयर इंजीनियर्स को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश काफी तेज कर दी है. ऐसा बताया जा रहा है कि कंपनी एप्पल के पूर्व प्रोडक्ट डिज़ाइन हेड और ओपनएआई के मौजूदा चीफ हार्डवेयर ऑफिसर Tang Tan ऐसा वादा कर रहे हैं कि ओपनएआई में काम करने का माहौल अच्छा होगा. वहां ब्यूरोक्रेसी कम होगी और क्रिएटिविटी ज्यादा होगी.

इसका मतलब है कि काम करने का माहौल ज्यादा फ्लेक्सिबल और तेज़ होगा. वहां अन्य बड़ी कंपनियों की तरह पॉलिसी, मीटिंग्स अप्रूवल की लेयर जैसी चीजें कम होंगी और कर्मचारियों को क्रिएटिव और नए आइडिया पर काम करने की आज़ादी होगी. इसके अलावा, रिपोर्ट के अनुसार ओपनएआई अब एप्पल की ही चाइनीज़ सप्लाई चेन का इस्तेमाल करते हुए अपने हार्डवेयर डिवाइस का प्रोटोटाइप भी बना रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने एप्पल के भरोसेमंद पार्टनर Luxshare के साथ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो iPhone और AirPods जैसे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं.