IIT मद्रास के साथ मिलकर OpenAI का बड़ा कदम, AI से सुधरेगा पढ़ाई का तरीका - OPENAI LEARNING ACCELERATOR

OpenAI ने IIT मद्रास सहित कई साझेदारों के साथ, भारत में छात्रों और शिक्षकों के लिए AI आधारित शिक्षा सुधार की पहल शुरू की है.

IIT Madras and OpenAI Partner for AI-Powered Education Research
IIT मद्रास और OpenAI ने एआई-सपोर्टेड एजुकेशनल रिसर्च के लिए पार्टनरशिप की है. (Image Credits: ETV Bharat)
Published : August 26, 2025 at 6:29 PM IST

हैदराबाद: आजकल एआई का इस्तेमाल हरेक क्षेत्र में होने लगा है. दुनिया की सबसे लोकप्रिय एआई कंपनियों में से एक OpenAI का एआई मॉडल ChatGPT का भारत में बहुत बड़ा यूज़रबेस है. चैटजीपीटी दुनियाभर के कई देशों के साथ-साथ भारत का भी एक खास लर्निंग टूल्स बन चुका है. भारत में सैकड़ों छात्र अपनी पढ़ाई-लिखाई के लिए चैटजीपीटी का इस्तेमाल करते हैं. छात्र होमवर्क, परीक्षा की तैयारी और नए विचारों को खोजने के लिए चैटजीटीपी का यूज़ करते हैं. अब चैटजीपीटी की कंपनी ओपनएआई ने OpenAI Learning Accelerator की घोषणा की है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि एआई छात्रों की सोचने की क्षमता को कमजोर ना करें बल्कि उसे और भी गहरा बनाए. आइए हम आपको ओपनएआई के इस नए फीचर के बारे में बताते हैं.

OpenAI की VP ऑफ एजुकेशन Leah Belsky ने OpenAI Learning Accelerator की घोषणा करते हुए कहा, "हमें विश्वास है कि AI में शिक्षकों और छात्रों को सशक्त बनाने की अपार क्षमता है. इस क्षमता को साकार करने के लिए हमें शिक्षकों और संस्थानों के साथ मिलकर काम करना होगा."

OpenAI Learning Accelerator का उद्देश्य क्या है?

यह कार्यक्रम शिक्षा में AI के उपयोग से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए बनाया गया है। इसका लक्ष्य छात्रों को सीखने पर मजबूर करना, शिक्षकों को सहयोग देना और भारत के एजुकेशन सिस्टम की खास जरूरतों को समझना और उसे पूरा करना है. इस पहल के लिए ओपनएआई ने IIT मद्रास के साथ एक नया रिसर्च कॉलेबरेशन किया है, जिसके लिए अमेरिकी कंपनी ने 5,00,000 डॉलर की फंडिंग भी की है. इसका उद्देश्य यह सीखना है कि कैसे एआई से सीखने के परिणाम भी बेहतर हो सकते हैं और कैसे एजुकेशनल प्रोसेस में इनोवेशन लाया जा सकता है, जो कि कॉग्नेटिव न्यूरोसाइंस पर आधारित हो. इस रिसर्च को पब्लिकली शेयर किया जाएगा.

IIT मद्रास के निदेशक कामकोटी वीज़ीनाथन ने कहा, "हमारा लक्ष्य है कि AI से एजेकुशन सिस्टम को नया रूप दिया जाए और शिक्षा में शोध को आगे बढ़ाया जाए. OpenAI के साथ पार्टनरशिप हमें इनोवेशन की सीमाओं को पार करने और अगली पीढ़ी के शिक्षकों और टेक्निकल एक्सपर्ट्स को तैयार करने में मदद करेगी."

Leah Belsky ने कहा कि, यह प्रयास OpenAI के उस मिशन का हिस्सा है, जिसमें यह सुनिश्चित करना कि AGI (Artificial General Intelligence) मानवता के लिए लाभकारी हो. भारत में यह अभी तक की सबसे बड़ी शिक्षा निवेश पहल है.

शिक्षकों और संस्थानों के लिए AI टूल्स और ट्रेनिंग

ओपनएआई ने भारतीय एजुकेशन सिस्टम में एआई टूल्स की उपयोगिता को बेहतर बनाने के लिए कई खास पहले किए हैं. ओपनएआई ने AICTE जैसे प्रमुख भारतीय संस्थानों के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत कई खास प्रयास किए जाएंगे, जो इस प्रकार हैं:

  • अगले 6 महीनों में देशभर के शिक्षकों और छात्रों को लगभग 5 लाख ChatGPT लाइसेंस और ट्रेनिंग दी जाएगी.
  • शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर सरकारी स्कूलों (कक्षा 1–12) के शिक्षकों को ChatGPT का फीचर दिया जाएगा.
  • AICTE के साथ साझेदारी में तकनीकी संस्थानों को ChatGPT मिलेगा, जिससे डिजिटल स्किल्स, रोजगार क्षमता और व्यावहारिक AI यूज़ को बढ़ावा मिलेगा.
  • ARISE सदस्य स्कूलों के K-12 शिक्षकों को भी ChatGPT मिलेगा, जिससे पढ़ाई ज्यादा पर्सनल और बेहतर बन सके.

छात्रों के लिए टूल्स उपलब्ध कराना

  • ChatGPT का स्टडी मोड बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया जाएगा, जो भारत के छात्रों की प्रतिक्रिया पर आधारित एक व्यक्तिगत ट्यूटर की तरह काम करता है.
  • यह मोड छात्रों को पर्सनल उत्तर, इंटरैक्टिव सवाल-जवाब और सही तरीके से गाइडेंस करता है.
